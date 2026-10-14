शेवटच्या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव! तरीही श्रीलंकेविरुद्ध जिंकली मालिका
पाकिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना खेळला गेला. पाकिस्ताननं मालिका जिंकली.
Published : October 14, 2026 at 10:22 AM IST
रावळपींडी PAK vs SL T20I Series : पाकिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना खेळला गेला. श्रीलंकेनं हा सामना जिंकला. श्रीलंकेचा संघ टी-20 मालिका आधीच हरला असला तरी, तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यातील संघाच्या एकतर्फी विजयामुळं त्यांचं मनोधैर्य नक्कीच वाढलं असेल. पाकिस्ताननं दिलेल्या 169 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, कुसल मेंडिसच्या 48 चेंडूंतील 87 धावांच्या धडाकेबाज खेळीच्या जोरावर श्रीलंकेच्या संघानं 17 चेंडू आणि 8 गडी राखून लक्ष्य गाठलं.
Sri Lanka secure a consolation win against Pakistan in the third T20I in Rawalpindi 🙌 📝: https://t.co/6G9e7at0kF https://t.co/xwIyaRCIcp— ICC (@ICC) October 13, 2026
दसुन शनाका आणि विजयकांत यांच्या किफायतशीर गोलंदाजीसमोर पाकिस्तान हतबल : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, पाकिस्तानचा सलामीवीर साहिबजादा फरहाननं 7 चौकार आणि 3 षटकारांसह 47 चेंडूंमध्ये 76 धावांची शानदार खेळी केली. मात्र यावेळी श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी उल्लेखनीय पुनरागमन केलं आणि फरहान वगळता केवळ अराफत मिन्हास (34 धावा) 20 पेक्षा जास्त धावा करु शकला. श्रीलंकेसाठी, दसुन शनाकानं उत्कृष्ट गोलंदाजी करत 21 धावांत 3 बळी घेतले. महेश थीक्षानाच्या जागी आलेल्या 24 वर्षीय लेग-स्पिनर विजयकांत वियास्कंथनं 4 षटकांत केवळ 23 धावा देत 1 बळी घेतला. इशान मलिंगा आणि नुवान थुशारा यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेत पाकिस्तानला 20 षटकांत 8 गडी बाद 168 धावांवर रोखलं.
A monumental effort from the Pakistan captain across the three-match T20I series against Sri Lanka 😲 https://t.co/GMfkvXE2BQ— ICC (@ICC) October 14, 2026
कुसल मेंडिसचं अर्धशतक : 169 धावांचं लक्ष्य गाठताना श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली आणि लाहिरु उदारा स्वस्तात पायचीत (LBW) बाद झाला. फलंदाजीसाठी आलेल्या 21 वर्षीय सिनेथ जयवर्धनेनं 26 चेंडूंमध्ये 5 चौकार आणि 2 षटकारांसह 38 धावांची आक्रमक खेळी केली आणि मेंडिससोबत 59 धावांची भागीदारी केली. जयवर्धने बाद झाल्यानंतर, कुसल मेंडिसला कामिंदू मेंडिसकडून चांगली साथ मिळाली. कामिंदूनं 27 चेंडूंमध्ये नाबाद 40 धावा केल्या आणि दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 98 धावांची अभेद्य भागीदारी केली. 181 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी करणाऱ्या कुसल मेंडिसने सहजपणे सामना श्रीलंकेच्या बाजूनं झुकवला.
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