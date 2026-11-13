फलंदाजाचं एकाच सामन्यात दोनदा शतक हुकलं! पाच दिवसांच्या खेळानंतरही कसोटी सामना अनिर्णित
सौद शकीलचं सलग दुसऱ्यांदा शतक हुकलं, पण त्याच्या झुंजार 97 धावांच्या खेळीमुळं पाकिस्ताननं शुक्रवारी पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राखला.
Published : November 13, 2026 at 8:43 PM IST
रावळपिंडी PAK vs SL 1st Test : सौद शकीलचं सलग दुसऱ्यांदा सामन्यात शतक हुकलं, पण त्याच्या झुंजार 97 धावांच्या खेळीमुळं पाकिस्ताननं शुक्रवारी पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राखला आणि पाचव्या व अंतिम दिवशी श्रीलंकेच्या विजयाच्या आशांवर पाणी फेरलं. सध्याच्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप चक्रातील पाकिस्तानचा हा पहिला अनिर्णित सामना होता. यापूर्वीच्या नऊ कसोटी सामन्यांमध्ये पाकिस्ताननं सात सामने गमावले होते आणि दोन जिंकले होते.
The first #WTC27 Test between Pakistan and Sri Lanka ends in a draw in Rawalpindi 🤝 📝: https://t.co/gCTbicB831 https://t.co/jzkUB01O71— ICC (@ICC) November 13, 2026
दुसऱ्या डावात पाकिस्तानच्या 8 गडी बाद 284 धावा : पाकिस्तानच्या 9 गडी गमावून घोषित झालेल्या 434 धावांच्या पहिल्या डावातही शकीलनं 93 धावा केल्या होत्या. तो दुसऱ्या डावाच्या अंतिम दिवशीही जवळपास संपूर्ण वेळ खेळपट्टीवर फलंदाजी करत होता. मात्र, पाचव्या दिवसाच्या अंतिम सत्रात 210 चेंडूंचा सामना केल्यानंतर तो लाहिरु कुमारच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. तोपर्यंत पाकिस्ताननं 8 गडी गमावून 284 धावा केल्या होत्या, ज्यामुळं त्यांची आघाडी 272 धावांपर्यंत वाढली होती. त्यानंतर दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी हस्तांदोलन केलं आणि सामना अनिर्णित घोषित करण्यात आला. श्रीलंकेचा पहिला डाव 446 धावांवर संपुष्टात आला होता.
पाचव्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात श्रीलंकेच्या गोलंदाजांचा कहर : ढगाळ हवामानात, श्रीलंकेच्या वेगवान गोलंदाजांनी पाचव्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात पाकिस्तानच्या आघाडीच्या फळीला खिंडार पाडलं आणि संघाची 125 धावांवर पाच गडी बाद अशी स्थिती केली. मात्र, शकीलनं संयम दाखवला आणि गाझी घोरी (35) सोबत 92 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी करुन श्रीलंकेच्या विजयाच्या आशा संपुष्टात आणल्या. मिलन रत्नायके (3/47), असिथा फर्नांडो (2/35) आणि कुमार (2/65) यांनी निश्चितपणे श्रीलंकेला विजयाची आशा दिली होती, परंतु शकीलनं आपली विकेट टिकवून ठेवली आणि पाकिस्तानला दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत पराभवापासून वाचवलं.
Pakistan and Sri Lanka share the spoils in the first Test after a hard-fought draw in Rawalpindi 🤝 More from #WTC27 👇 https://t.co/bKQdUWFlXm— ICC (@ICC) November 13, 2026
पहिल्या कसोटीत 117 षटकांचा खेळ वाया : दिवसा अपुऱ्या प्रकाशामुळं खेळ 20 मिनिटांसाठी थांबवण्यात आला होता. रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर पहिल्या चार दिवसांत अपुऱ्या प्रकाशामुळं आणि पावसामुळं एकूण 117 षटकांचा खेळ वाया गेला. पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिल्यानंतर मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना पुढील मंगळवारपासून रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाईल. लाहोरमधील धुक्याचं प्रमाण वाढल्यामुळं दुसरा कसोटी सामना तेथून रावळपिंडीला हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
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