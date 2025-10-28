पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला T20 सामना : भारतात लाईव्ह स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठं पहाणार?
PAK vs SA Live Streaming : पाकिस्तान विरुद्थ दक्षिण आफ्रिका T20 मालिकेचा पहिला सामना आज रात्री 8:30 वाजता रावलपिंडीत होतोय.
हैदराबाद : पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना 28 ऑक्टोबर (मंगळवार) रात्री 8:30 वाजता पाकिस्तानातील रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. पाकिस्तान संघाचं नेतृत्व सलमान अली आगा करत असून दक्षिण आफ्रिकेची कमान डोनाव्हन फरेराकडे असेल. बाबर आझमच्या पुनरागमनानं पाकिस्तानला बळ मिळालं आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेला डेव्हिड मिलर आणि गेराल्ड कोएत्झीच्या अनुपस्थितीमुळं धक्का बसला आहे. हा रोमांचक सामना भारतात कुठं आणि कसा पाहता येईल, चाला जाणून घेऊया...
सामन्याची वेळ आणि ठिकाण : सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता सुरू होईल. रावलपिंडी स्टेडियमवर होणाऱ्या या लढतीत दोन्ही संघ नव्या खेळाडूंना संधी देण्याच्या तयारीत आहेत. पाकिस्तानला घरच्या मैदानाचा फायदा मिळेल, तर दक्षिण आफ्रिकेची युवा फळी आक्रमक खेळ दाखवण्यास उत्सुक आहे.
हेड टू हेड आकडेवारी : दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 24 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यात पाकिस्ताननं 12, तर दक्षिण आफ्रिकेनं 12 सामने जिंकले आहेत. पूर्णपणे बरोबरीची लढत असली तरी पाकिस्तानच्या घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेला कडवी टक्कर द्यावी लागेल. मागील मालिकांमध्ये दोन्ही संघांनी पर्यायी विजय मिळवले आहेत, त्यामुळे हा सामना अटीतटीचा होण्याची शक्यता आहे.
संघातील बदल : पाकिस्तानकडून स्टार फलंदाज बाबर आझमचं फखर झमानच्या जागी पुनरागमन झालं आहे. मोहम्मद हारिसऐवजी उस्मान खानला संधी मिळाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेला मोठा धक्का बसला असून डेव्हिड मिलर हैमस्ट्रिंग इजामुळं बाहेर पडला आहेत. त्यांच्या जागी डोनाव्हन फरेरा कर्णधारपद सांभाळतोय. गेराल्ड कोएत्झी पेक्टोरल मसलच्या समस्येमुळं मालिकेतून बाहेर झाले आहेत. दोन्ही संघांनी युवा खेळाडूंना प्राधान्य दिलं आहे, ज्यामुळं सामना अधिक रोमांचक होईल.
भारतात लाइव्ह स्ट्रीमिंग : भारतात हा सामना कोणत्याही टीव्ही वाहिनीवर प्रसारित होणार नाही. मात्र, फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. प्रीमियम सबस्क्रिप्शन घेऊन चाहत्यांना हा सामना थेट पाहता येईल. फॅनकोडवर मागील आनंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे हायलाइट्स आणि कमेंट्रीही उपलब्ध असते.
या मालिकेत दोन्ही संघांतील नवख्या खेळाडूना चमक दाखवण्याची संधी आहे. पाकिस्तानला बाबर आझमच्या फॉर्मवर अवलंबून राहावं लागेल, तर दक्षिण आफ्रिकेची फलंदाजी क्विंटन डी कॉक आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिसवर अवलंबून आहे. गोलंदाजीमध्ये शाहीन आफ्रिदी आणि लुंगी एनगिडी यांच्यात रोमांचक लढत होईल.
संभाव्य प्लेइंग-11 :
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयुब, बाबर आझम, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाझ, मोहम्मद नवाझ, उस्मान खान, शाहीन शाह आफ्रिदी, फहीम अश्रफ, नसीम शाह, अबरार अहमद.
दक्षिण आफ्रिका: लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, मॅथ्यू ब्रीत्झके, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डोनाव्हन फरेरा (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ओटनील बार्टमन, नकाबा पीटर, लुंगी एनगिडी.
