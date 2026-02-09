पाकिस्तानकडून 'डिमांड पॉलिटिक्स'; टी-20 विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्यासाठी ICC समोर ठेवल्या तीन अटी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं विश्वचषकातील भारताविरुद्ध सामना खेळण्यासाठी आयसीसीसमोर तीन प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत.
Published : February 9, 2026 at 12:53 PM IST
दुबई Pakistan Demand : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकात 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळवण्यात येणार आहे. मात्र पाकिस्तान सरकारनं त्यांच्या संघाला या सामन्यासाठी मैदानात उतरण्याची परवानगी नाकारली, ज्यामुळं नवा वाद निर्माण झाला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला (PCB) इशारा दिला की जर त्यांनी या सामन्यावर बहिष्कार टाकला तर त्याचे परिणाम भोगण्यास तयार राहावं.
🚨 IND VS PAK MATCH DECIDER MEETING STARTED 🚨— usman (@cricbyusman) February 8, 2026
- ICC Deputy Commissioner Has Reached Lahore To Convince Mohsin Naqvi to Play India Match.
- BCB Director is Already Breached Pakistan. pic.twitter.com/4mvCDUMIC5
आयसीसीनं दिला इशारा : आयसीसीनं स्पष्ट केलं की स्पर्धेत निवडक सहभाग स्वीकारार्ह राहणार नाही आणि कोणत्याही संघानं करारानुसार सर्व सामने खेळले पाहिजेत. आयसीसीनं इशारा दिला की जर पाकिस्ताननं भारताविरुद्धच्या सामन्यातून माघार घेतली तर त्यांना मोठं आर्थिक नुकसान आणि संभाव्य निर्बंधांना सामोरं जावं लागू शकतं.
पीसीबी माघार घेण्याची शक्यता : आयसीसीच्या कठोरतेनंतर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं माघार घेतल्याचा दावा रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे. या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी, रविवारी संध्याकाळी उशिरा लाहोरमध्ये आयसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक महत्त्वाची बैठक झाली. पाकिस्ताननं बांगलादेशलाही बैठकीसाठी आमंत्रित केलं. यानंतर आता, लवकरच एक मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
'
🚨 JUST IN: ICC and PCB officials are set to meet in Lahore today to discuss Pakistan’s stance on the Feb 15 World Cup match against India pic.twitter.com/M9u1NN20eo— Cricbuzz (@cricbuzz) February 8, 2026
क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं भारताविरुद्ध सामने खेळण्यासाठी तीन प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत -
1. पीसीबीची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी आयसीसीच्या महसूल मॉडेलशी संबंधित आहे. पाकिस्तानला आयसीसीच्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा हवा आहे. मात्र, आयसीसीचं महसूल वितरण पूर्व-निर्धारित नियमांवर आधारित असल्यानं, या मागणीवर त्वरित निर्णय घेणं सोपं मानलं जात नाही.
2. पाकिस्तानची दुसरी अट म्हणजे भारतासोबत द्विपक्षीय क्रिकेट पुन्हा सुरु करणं. मात्र, हे प्रकरण आयसीसीच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, कारण दोन्ही देशांमधील मालिका संबंधित क्रिकेट बोर्ड आणि सरकारच्या पातळीवर ठरवल्या जातात. म्हणून, ही मागणी पूर्ण करणं अत्यंत कठीण मानलं जातं.
🚨 PAKISTAN'S CONDITIONS TO PLAY THE MATCH AGAINST INDIA. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 9, 2026
💰 An increased share of ICC revenue.
📢 The restoration of bilateral cricket with India.
🤝 Enforcement of the handshake protocols in the game. (Cricbuzz). pic.twitter.com/L0Mgqq1icW
3. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं सामन्यांदरम्यान खेळाडूंमध्ये अनिवार्य हस्तांदोलन प्रोटोकॉल लागू करण्याची मागणी देखील केली आहे. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार, हस्तांदोलन अनिवार्य नाही आणि ते पूर्णपणे संघांमधील परस्पर संमतीवर अवलंबून असते.
बांगलादेशच्या समर्थनार्थ घेतला निर्णय : सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं त्यांच्या संघाच्या सामन्यांसाठी ठिकाण बदलण्याची मागणी केली तेव्हा संपूर्ण वाद सुरु झाला. परंतु, आयसीसीनं ही मागणी फेटाळून लावली आणि बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश केला. त्यानंतर पाकिस्ताननं बांगलादेशच्या समर्थनार्थ कोलंबोमध्ये भारताविरुद्धच्या गट टप्प्यातील सामन्यात सहभागी न होण्याचा आपला इरादा जाहीर केला.
श्रीलंकेनही व्यक्त केली नाराजी : श्रीलंकेनंही या वादावर नाराजी व्यक्त केली. श्रीलंका क्रिकेटनं म्हटलं आहे की पाकिस्ताननं सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यास पर्यटन आणि आतिथ्य क्षेत्राचं मोठं नुकसान होईल. श्रीलंकेनं पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय बहिष्कारांचा सामना करावा लागला तेव्हाच्या काळाची आणि श्रीलंकेच्या संघानं पाकिस्तानमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परत आणण्यास कशी मदत केली याची आठवण करुन दिली. आयसीसीनं स्पष्ट केलं की विश्वचषकाची प्रतिष्ठा सर्वोपरि आहे. मात्र, आयसीसीनं चर्चेसाठी दार उघडं ठेवलं आहे. आता सर्वांचं लक्ष या महत्त्वपूर्ण बैठकीच्या निकालाकडे लागलं आहे.
