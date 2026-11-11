149 वर्षांत दुसऱ्यांदाच घडलं! संघाच्या 3 खेळाडूंनी पहिल्याच सामन्यात केला मोठा पराक्रम
पाकिस्तान क्रिकेट संघानं कसोटी क्रिकेटमध्ये एक दुर्मिळ इतिहास रचला आहे.
Published : November 11, 2026 at 4:05 PM IST
रावळपिंडी Three Debutants Score 50 : पाकिस्तान क्रिकेट संघानं कसोटी क्रिकेटमध्ये एक दुर्मिळ इतिहास रचला आहे. रावळपिंडी इथं सुरु असलेल्या श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात, त्यांच्या संघात तीन पदार्पण करणाऱ्या खेळाडूंनी पहिल्या डावात अर्धशतकं झळकावली. तय्यब आरिफ, मोहम्मद ताहा आणि अराफत मिन्हास यांनी कसोटी क्रिकेटच्या 149 वर्षांच्या इतिहासात केवळ दुसऱ्यांदा हा पराक्रम केला आहे.
पाकिस्तानच्या पदार्पण करणाऱ्या खेळाडूंची अप्रतिम कामगिरी : पाकिस्तान क्रिकेट संघानं या सामन्यात चार खेळाडूंना कसोटी कॅप प्रदान केली आणि त्या सर्वांनी आपली छाप सोडली. फलंदाजांमध्ये, तय्यब आरिफनं 57 धावा, मोहम्मद ताहानं 51 धावा आणि अराफत मिन्हासनं 52 धावा केल्या. या तिघांनीही आपल्या पहिल्याच कसोटी डावात उत्कृष्ट कामगिरी केली. अराफत मिन्हासच्या 52 धावा 72 चेंडूंमध्ये आल्या, ज्यात नऊ चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. त्यानं सौद शकीलसोबत 44 धावांची भागीदारीही केली, जो स्वतः 93 धावांवर बाद झाल्यानं शतक पूर्ण करु शकला नाही.
Debutants Tayyab Arif, Mohammad Taha and Arafat Minhas all scored fifties in Pakistan's first innings against Sri Lanka in Rawalpindi 👏 The only other time three debutants scored fifties in the same innings was Grant Flower, Dave Houghton and Andy Flower in Zimbabwe's maiden Test against India in 1992.— Cricinfo (@cricinfo) November 10, 2026
149 वर्षांत दुसऱ्यांदाच घडलं : कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात असं यापूर्वी फक्त एकदाच घडलं आहे. 1992 मध्ये, झिम्बाब्वेनं भारताविरुद्धच्या आपल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ही कामगिरी केली होती. अँडी फ्लॉवर, ग्रँट फ्लॉवर आणि डेव्ह हॉटन या सर्वांनी पदार्पणातच अर्धशतकं झळकावली होती. श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या डावात पाकिस्ताननं 9 गडी बाद 434 धावांवर आपला डाव घोषित केला. या नवीन फलंदाजांनी संघाला एक मोठी धावसंख्या उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
गोलंदाजांनी दाखवली ताकद : केवळ फलंदाजांनीच चांगली कामगिरी केली नाही, तर पदार्पण करणाऱ्या वेगवान गोलंदाज शकीब खाननंही गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यानं श्रीलंकेच्या पहिल्या डावात दोन महत्त्वपूर्ण बळी घेतले. शकीबनं, अनुभवी गोलंदाज मोहम्मद अब्बाससोबत मिळून श्रीलंकेला सुरुवातीलाच धक्के दिले. अब्बासनं पसेंदू सुरियाबंदाराला शून्यावर बाद केलं, तर शकिबनं दिनेश चंडीमल आणि लाहिरु उदारा यांची विकेट घेतली. लाहिरु उदारानं 47 चेंडूंमध्ये 42 धावांची वेगवान खेळी केली, पण शकिबनं त्याला यष्टीरक्षक गाझी घोरीकरवी झेलबाद केलं.
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