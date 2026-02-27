ETV Bharat / sports

T20 World Cup: न्यूझीलंडचा पराभव; पाकिस्तानचं आव्हान कायम

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा प्रवास इथंच सुरु राहील की संपेल? इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्यानं निश्चित होणार होतं.

इंग्लंड विरद्ध न्यूझीलंड (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 11:12 PM IST

कोलंबो ENG Beat NZ : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील पाकिस्तानला अजूनही शेवटचा सुपर-8 सामना खेळायचा आहे आणि त्याआधी पाकिस्तानचं आव्हान कायम आहे. इंग्लंड आणि न्यूझीलंडमधील सामना कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला गेला. पाकिस्तानसह इतर दोन संघांचंही लक्ष होतं. रोमांचक झालेल्या या सामन्यात शेवटी इंग्लंडनं न्यूझीलंडचा 4 विकेट्सनं पराभव केला.

इंग्लंडचा विजय पाकिस्तानचं आव्हान कायम : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा प्रवास इथंच सुरु राहील की संपेल? इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्यानं निश्चित होणार होतं. हा सामना जिंकून इंग्लंडनं पाकिस्तानच्या आशा जिवंत ठेवल्या. इंग्लंड आधीच उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. जर न्यूझीलंडनं आजचा सामना जिंकला असता तर ते थेट उपांत्य फेरीत पोहोचले असते, परंतु पराभवानंतरही त्यांचे तीन गुण आहेत. त्यामुळं पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सेमीफायनलमध्ये कोणता संघ प्रवेश करेल याचा निर्णय पुढील सामन्यानंतर होईल.

इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात रोमांचक सामना : न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात, न्यूझीलंडनं प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत सात गडी गमावून 159 धावा केल्या. इंग्लंडसमोर विजयासाठी 160 धावांचं लक्ष्य होतं. ही मोठा धावसंख्या नसली तरी, इंग्लंडचा सलामीवीर फिल साल्ट दोन धावांवर बाद झाला. जोस बटलरला आपलं खातंही उघडता आलं नाही. मागील सामन्यात शतक झळकावणारा कर्णधार हॅरी ब्रूक देखील स्वस्तात बाद झाला. त्यानंतर न्यूझीलंडनं सामन्यावर आपली पकड घट्ट केली. शेवटपर्यंत हा एक रोमांचक सामना होता आणि इंग्लंडनं अखेर विजय मिळवला.

28 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामना : दरम्यान, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडपैकी एक संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल. सेमीफायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित करणाऱ्या इंग्लंडनं आधीच आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. पाकिस्तान त्यांचा शेवटचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध खेळेल. पराभवानंतरही, न्यूझीलंडचा नेट रन रेट कमी झालेला नाही. जर पाकिस्तान श्रीलंकेविरुद्ध हरला तर त्यांचा संघ बाद होईल, परंतु जर पाकिस्तान जिंकला तर त्यांचा संघ आणि न्यूझीलंडचे गुण बरोबरीत येतील. याचा अर्थ असा की उपांत्य फेरीत पोहोचणारा संघ नेट रन रेटनं ठरवला जाईल.

