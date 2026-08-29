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सामना सोडून जाण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानची इंग्रज गोलंदाजांसमोर शरणागती; फक्त दोन फलंदाजांनी गाठला दुहेरी आकडा

इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे.

ENG vs PAK 2nd Test
सामना सोडून जाण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानची इंग्रज गोलंदाजांसमोर शरणागती (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 9:15 AM IST

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लंडन ENG vs PAK 2nd Test : इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या कसोटी सामन्याचा दुसरा दिवस पूर्णपणे इंग्लंडच्या बाजूनं होता. दुसऱ्या दिवसाच्या खेळादरम्यान, पाकिस्तानचा संघ आपल्या पहिल्या डावात केवळ 110 धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळं इंग्लंडला त्यांच्या पहिल्या डावाच्या आधारावर 180 धावांची मोठी आघाडी मिळाली. तत्पूर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं आपल्या पहिल्या डावात 290 धावा केल्या होत्या. पहिल्या डावात इंग्लंडच्या दोन फलंदाजांनी अर्धशतकं झळकावली.

पाकिस्तान 37.2 षटकांत सर्वबाद : लॉर्ड्स कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडला बाद केल्यानंतर, पाकिस्तानचा फलंदाजी संघ पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला. संपूर्ण संघ केवळ 37.2 षटकांत 110 धावांवर गारद झाला. संघासाठी अझान अवैसनं सर्वाधिक 46 धावा केल्या, तर सौद शकीलनं 16 धावांचं योगदान दिलं. या दोघांव्यतिरिक्त इतर कोणताही फलंदाज 10 धावांपर्यंत पोहोचू शकला नाही. इमाम-उल-हक दुखापतीमुळं फलंदाजी करु शकला नाही. उर्वरित आठ पाकिस्तानी फलंदाजांनी अत्यंत खराब कामगिरी केली. शान मसूदनं 1, अब्दुल्ला शफीकनं 5, कर्णधार बाबर आझमनं 8, तर यष्टीरक्षक मोहम्मद रिझवाननं केवळ 7 धावा केल्या. त्यानंतर, अली उस्मान आणि खुर्रम शहजाद प्रत्येकी 1 धावेवर, मोहम्मद अब्बास 2 धावांवर आणि मोहम्मद अली 3 धावांवर बाद झाले.

इंग्लंड 261 धावांनी आघाडीवर : पहिल्या डावाच्या आधारावर इंग्लंडनं 180 धावांची मोठी आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडनं दुसऱ्या डावात 3 गडी गमावून 81 धावा केल्या होत्या आणि संघ अजूनही 261 धावांनी पुढं आहे. तत्पूर्वी, इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी पाकिस्तानला पूर्णपणे नामोहरम केलं होतं. ऑली रॉबिन्सननं भेदक गोलंदाजी करत 13 षटकांत 6 निर्धाव षटकं टाकली आणि केवळ 11 धावांत 4 बळी घेतले. जोफ्रा आर्चरनं 3 आणि जोश टंगनं 2 बळी घेतले. या सामन्यात पाकिस्तान आता बॅकफूटवर गेल्याचं दिसत आहे. येथून पुढं पाकिस्तानसाठी हा कसोटी सामना जिंकणं जवळपास अशक्य वाटत आहे.

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PAKISTAN SURRENDERED
PAKISTAN BOWLED OUT FOR 110
ENG VS PAK 2ND TEST
PAKISTAN OUT FOR 110
ENG VS PAK 2ND TEST

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