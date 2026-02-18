ETV Bharat / sports

पाकिस्तानची सुपर-8 मध्ये धडक; नामिबियाचा 102 धावांनी पराभव

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 35 वा सामना पाकिस्तान आणि नामिबिया क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला.

PAK Beat NAM
पाकिस्तानची सुपर-8 मध्ये धडक (IANS Photo)
कोलंबो PAK Beat NAM : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 35 वा सामना पाकिस्तान आणि नामिबिया क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. या सामन्यात पाकिस्ताननं शानदार कामगिरी करत नामिबियाला हरवून सुपर-8 मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. पाकिस्तानकडून सलामीवीर साहिबजादा फरहाननं दमदार शतक झळकावलं आणि पाकिस्ताननं हा सामना 102 धावांनी जिंकून खळबळ उडवून दिली.

पाकिस्ताननं 199 केल्या धावा : फलंदाज म्हणून सलामीला आलेल्या साहिबजादा फरहाननं शानदार फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं. त्यानं 58 चेंडूत 11 चौकार आणि 4 षटकार मारत नाबाद 100 धावा केल्या. सॅम अयुबनंही 12 चेंडूत 14 धावा केल्या. कर्णधार सलमान अली आघानं 23 चेंडूत 38 धावा केल्या. अखेर शादाब खाननं 22 चेंडूत 36 धावा केल्या. अशाप्रकारे, पाकिस्ताननं 20 षटकांत 3 गडी गमावून 199 धावा केल्या.

नामिबियाचा 97 धावांत खुर्दा : लक्ष्याचा पाठलाग करताना नामिबियाकडून सलामीवीर लॉरेन स्टीनकॅम्पनं 23 धावा केल्या, तर त्याला साथ देण्यासाठी आलेल्या जान फ्रायलिंकनं 9 धावा केल्या. दरम्यान, पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या अलेक्झांडर वोल्शेंकनं 20 चेंडूत 20 धावा केल्या. नामिबिया 17.3 षटकांत 97 धावांवर ऑल आऊट झाला. पाकिस्ताननं सामना 102 धावांनी जिंकला. पाकिस्तानकडून उस्मान तारिकनं शानदार फलंदाजी केली. त्यानं 3.3 षटकांत 16 धावा देत चार फलंदाजांना बाद केले. शादाब खाननं चार षटकांत 19 धावा देत तीन बळी घेतले.

20 पैकी आठ संघ सुपर-8 मध्ये : या विश्वचषकात एकूण 20 संघांना पाच वेगवेगळ्या गटात विभागण्यात आलं होतं. प्रत्येक गटातील दोन संघ सुपर-8 साठी पात्र ठरले आहेत, ज्यामध्ये गट 1 मध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज आहेत, तर गट 2 मध्ये इंग्लंड, न्यूझीलंड, पाकिस्तान आणि श्रीलंका सारखे संघ आहेत.

या विश्वचषकातील तिसरं शतक : 29 वर्षीय साहिबजादा फरहानचं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील हे पहिलंच शतक होतं. या विश्वचषकातील हे त्याचं तिसरं शतक होतं. यापूर्वी, श्रीलंकेचा पथुम निस्सांका आणि कॅनडाचा युवराज समराने शतकं झळकावली आहेत.

टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तानसाठी सर्वाधिक वैयक्तिक धावा :

  • 111* धावा – अहमद शहजाद विरुद्ध बांगलादेश, मीरपूर, 2014
  • 100* धावा – साहिबजादा फरहान विरुद्ध नामिबिया, कोलंबो एसएससी, 2026
  • 94 धावा – उमर अकमल विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, मीरपूर, 2014

- फरहानचं शतक टी-20 विश्वचषकातील पाकिस्तानकडून दुसरी सर्वोच्च वयक्तिक धावसंख्या आहे.

टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तानची सर्वाधिक धावसंख्या :

  • 201/5 विरुद्ध बांगलादेश, कोलकाता, 2016
  • 199/3 विरुद्ध नामिबिया, कोलंबो एसएससी, 2026
  • 191/6 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, ग्रोस आयलेट, 2010
  • 191/5 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, मिरपूर, 2014

- नामिबियाविरुद्ध 199/3 ही आता टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तानची दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे.

