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0/2 ते 449/10... पाहुण्यांनी इतिहासात दुसऱ्यांदा केला पराक्रम; 9व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या खेळाडूनं मारले 9 सिक्सर

इंग्लंड क्रिकेट संघाविरुद्ध सुरु असलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी पाकिस्तानी संघानं आश्चर्यकारक पुनरागमन केलं.

ENG vs PAK 3rd Test
रझाउल्लाह (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 7:25 AM IST

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बर्मिंघम ENG vs PAK 3rd Test : इंग्लंड क्रिकेट संघाविरुद्ध सुरु असलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी पाकिस्तानी संघानं आश्चर्यकारक पुनरागमन केलं. पहिल्या डावात केवळ 133 धावांवर सर्वबाद झाल्यानंतर आणि इंग्लंडच्या 453 धावांच्या प्रत्युत्तरात 320 धावांनी पिछाडीवर असताना, पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी दुसऱ्या डावात 64 वर्षांत न पाहिलेला पराक्रम केला. पाकिस्ताननं दुसऱ्या डावात 449 धावांचा डोंगर उभा केला. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या डावात पाकिस्ताननं 400 पेक्षा जास्त धावा करण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. यापूर्वीचा उच्चांक 1962 मध्ये कराची कसोटीत इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या डावात केलेल्या 404 धावांचा होता.

शून्य धावांवर गमावले होते दोन गडी : इंग्लंडच्या 320 धावांच्या मोठ्या आघाडीच्या दबावाखाली पाकिस्तानी संघाची दुसऱ्या डावाची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर सॅम अयुब आणि अब्दुल्ला शफीक एकही धाव न काढता पॅव्हेलियनमध्ये परतले. त्यानंतर अझान अवैस आणि शान मसूद यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 125 धावा जोडल्या. त्यानंतर बाबर आझमनं 76 धावांचं उपयुक्त योगदान देऊन पाकिस्तानला सामन्यात टिकवून ठेवलं. मात्र 318 धावांवर 8 गडी बाद झाल्यामुळं, इंग्लंड लवकरच सामना आपल्या हातात घेईल असं वाटत होतं, मात्र तसं घडलं नाही.

रझाउल्लाहचं 9 षटकारांचं वादळ : 9 व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या पदार्पण करणाऱ्या गोलंदाज रझाउल्लाहनं आणि 10 व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अब्बासनं इंग्लिश गोलंदाजीची अक्षरशः धुलाई केली. टी-20 शैलीत फलंदाजी करताना, रझाउल्लाहनं अवघ्या 63 चेंडूंमध्ये 128.57 च्या स्ट्राईक रेटनं 81 धावा ठोकल्या. या धडाकेबाज खेळीत त्यानं 4 चौकार आणि 6 षटकार मारुन कसोटी पदार्पणात सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या जागतिक विक्रमाची बरोबरी केली.

इंग्लंडसमोर किती धावांचं आव्हान? : दुसऱ्या टोकाकडून, मोहम्मद अब्बासनं 67 चेंडूंमध्ये 5 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीने महत्त्वपूर्ण 42 धावा केल्या. या दोन गोलंदाजांच्या निर्भीड फलंदाजीनं सामन्याचं चित्र पूर्णपणे पालटलं आणि पाकिस्तानला 129 धावांची आघाडी मिळवून दिली. या काळात, या दोघांनी नवव्या विकेटसाठी 121 धावांची भागीदारी केली. या जोडीनं केवळ पाकिस्तानला डावानं होणाऱ्या मानहानीकारक पराभवापासून वाचवलं नाही, तर तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपताना सामन्याला एका रोमांचक वळणावर आणून ठेवले. आता इंग्लंडसमोर हा सामना जिंकण्यासाठी 130 धावांचं लक्ष्य आहे.

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TAGGED:

ENG VS PAK 3RD TEST
इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान कसोटी
दुसऱ्या डावात सर्वाधिक धावा
रझाउल्लाह 9 सिक्सर
HIGHEST RUNS IN 2ND INNINGS

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