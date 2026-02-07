नेदरलँड्सविरुद्ध 148 धावा काढताना पाकिस्तानला 'नाकी नऊ'; शेवटच्या षटकात सामना जिंकत स्पर्धेची विजयी सुरुवात
आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाला आज 7 फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली. पहिल्या सामन्यात पाकिस्ताननं अडखळत विजय मिळवला.
Published : February 7, 2026 at 2:36 PM IST
कोलंबो PAK vs NED 1st Match : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाला आज 7 फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली. स्पर्धेचा पहिला सामना नेदरलँड्स आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. हा सामना कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये पार पडला. या सामन्यात पाकिस्ताननं 3 विकेटनं विजय मिळवत स्पर्धेची विजयी सुरुवात केली आहे. यात नेदरलँड्सनं प्रथम फलंदाजी करताना 19.5 षटकांत 174 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात पाकिस्ताननं 19.3 षटकांत 148 धावा करत विजय मिळवला. नेदरलँड्सनं दिलेलं 148 धावांचं लक्ष्य गाठताना पाकिस्तानला नाकी नऊ आलं. शेवटच्या षटकांत फहीम अशरफनं केलेली खेळी निर्णायक ठरली. विशेष म्हणजे पाकिस्ताननं या विश्वचषकात भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं, त्यांना स्पर्धेत आव्हान कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येक सामना जिंकणं आवश्यक आहे.
A vital cameo from Faheem Ashraf carries Pakistan to victory in the #T20WorldCup opener 💪— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/MB0N9eUpvK pic.twitter.com/bDjr74RC0a
नेदरलँड्सची फलंदाजी अपयशी : सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघानं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फलंदाजीला आलेल्या नेदरलँड्सच्या सलामीवीरांनी या सामन्यात संघाला चांगली सुरुवात दिली. त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी जलद 28 धावा जोडल्या. त्यानंतर त्यांच्या संघानं नियमित अंतरानं विकेट गमावल्या. या सामन्यात संघाकडून कर्णधार स्कॉट एडवर्ड्सनं सर्वाधिक 37 धावा केल्या. तर बास डी लीडेनं 30 आणि कॉलिन अॅकरमननं 20 धावा केल्या. संघाकडून कोणत्याही फलंदाजाला अर्धशतक झळकावता आलं नाही. परिणामी संघाचा डाव 147 धावांवर मर्यादित राहिला. पाकिस्तानकडून सलमान मिर्झानं सर्वाधिक तीन विकेट घेतल्या.
पाकिस्तानची अडखळत फलंदाजी : 148 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, पाकिस्तानच्या सलामीवीरांनी पहिल्या विकेटसाठी 27 धावा जोडल्या. सॅम अयुबनं 24 धावा काढल्या. त्यांच्या बाद झाल्यानंतर कर्णधार सलमान अली आघाही बाद झाला. नंतर साहिबजादा फरहाननं चांगली फलंदाजी केली, परंतु अर्धशतकापासून तो कमी पडला, त्यानं 31 चेंडूत 47 धावा केल्या. त्याच्या बाद झाल्यानंतर, पाकिस्ताननं पुढील दोन विकेट लवकर गमावल्या आणि निम्मा संघ 100 धावांवर बाद झाला. मात्र, फहीम अश्रफनं शेवटच्या दोन षटकांमध्ये शानदार फलंदाजी करत संघाला विजय मिळवून दिला, तो 11 चेंडूत 29 धावा काढून नाबाद राहिला.
नेदरलँड्सवर पाकिस्तानचं वर्चस्व : या विश्वचषकासाठी पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स गट-अ मध्ये आहेत. भारत, अमेरिका आणि नामिबिया देखील या गटाचा भाग आहेत. पाकिस्ताननं टी-20 स्वरुपात नेदरलँड्सवर वर्चस्व गाजवलं आहे. या स्वरुपात दोन्ही संघांमध्ये एकूण तीन सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात पाकिस्ताननं तिन्ही सामने जिंकले आहेत.
