120 चेंडूत 124 धावा काढण्यात अपयशी; सलग तिसऱ्या पराभवासह पाकिस्तान 8 दिवसांतच विश्वचषकातून बाहेर
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये बांगलादेश महिला क्रिकेट संघानं शानदार कामगिरी करत पाकिस्तानला 23 धावांनी पराभूत करत स्पर्धेतून बाहेर काढलं.
Published : June 21, 2026 at 10:39 AM IST
साउथहॅम्प्टन BANW Beat PAKW : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये बांगलादेश महिला क्रिकेट संघानं शानदार कामगिरी करत पाकिस्तानला 23 धावांनी पराभूत करत स्पर्धेतून बाहेर काढलं. साउथहॅम्प्टन येथील हॅम्पशायर बाऊलवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात एकावेळी पाकिस्तान विजयाच्या उंबरठ्यावर होता, परंतु बांगलादेशी फिरकी गोलंदाजांनी संपूर्ण पाकिस्तानी फलंदाजीला खिळखिळं करणारी गोलंदाजी केली आणि सामना जिंकवला.
A superb bowling display powers Bangladesh to an important victory against Pakistan in the #T20WorldCup 👌— ICC (@ICC) June 20, 2026
📝: https://t.co/ENCTtOTWEn pic.twitter.com/kJUaVkrVG3
बांगलादेशची खराब सुरुवात : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या बांगलादेशची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. पाकिस्तानी कर्णधार फातिमा सनाच्या भेदक गोलंदाजीनं त्यांच्या आघाडीच्या फळीला खिंडार पाडलं आणि संघाच्या केवळ 13 धावांवर तीन विकेट पडल्या. दिलारा अख्तर, शर्मिन अख्तर आणि झुएरिया फिरदौस लवकर बाद झाल्या. कर्णधार निगार सुलतानानं या कठीण परिस्थितीत सूत्रे हाती घेतली आणि शोभना मोस्तारीसोबत एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. निगारनं 38 चेंडूंमध्ये 36 धावा केल्या, तर शोभनानं 22 धावांचं योगदान दिलं.
An honest Wahab Riaz reflects on Pakistan's narrow loss to Bangladesh at the #T20WorldCup 👀https://t.co/LnY5rOiw9m— ICC (@ICC) June 21, 2026
शोर्ना अख्तरमुळं आव्हानात्मक मजल : मात्र, 10 षटकांनंतर बांगलादेशची अवस्था 48 धावांवर चार गडी अशी बिकट झाली होती. त्यानंतर शोर्ना अख्तरनं संघाची जबाबदारी स्वीकारली. तिनं, खालच्या फळीतील फलंदाजांसोबत मिळून झटपट धावा केल्या आणि 22 चेंडूंमध्ये 39 धावांची नाबाद शानदार खेळी केली. तिच्या खेळीत पाच चौकारांचा समावेश होता. शेवटच्या षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर बांगलादेशनं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 123 धावांचं आव्हानात्मक लक्ष्य उभं केलं. कर्णधार फातिमा सना पाकिस्तानसाठी सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली, तिनं चार षटकांत केवळ 18 धावा देऊन दोन बळी घेतले.
A vital innings from Shorna Akter proved to be the difference as Bangladesh defeated Pakistan in the #T20WorldCup 2026 👏— ICC (@ICC) June 20, 2026
She wins the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/au6jkpp5fU
पाकिस्तानची दमदार सुरुवात : 124 धावांचं लक्ष्य गाठताना पाकिस्ताननं दमदार सुरुवात केली. मुनीबा अली आणि गुल फिरोजा यांनी पहिल्या विकेटसाठी 49 धावा जोडून संघाला मजबूत स्थितीत आणलं. गुल फिरोजानं 23 आणि मुनीबा अलीनं 25 धावा केल्या. 10 षटकांनंतर पाकिस्तानची धावसंख्या 1 गडी गमावून 58 धावा होती आणि संघाचा विजय निश्चित वाटत होता. पण तिथून पुढं सामन्याचं चित्रच पालटलं. बांगलादेशची कर्णधार निगार सुलतानानं आपल्या गोलंदाजांचा उत्कृष्ट वापर केला आणि फिरकीच्या आक्रमणानं पाकिस्तानी फलंदाजी उद्ध्वस्त केली. नाहिदा अख्तर आणि संजिदा अख्तर मेघला यांनी झटपट विकेट्स घेऊन पाकिस्तानवर दबाव आणला.
86 धावांत गमावले 8 गडी : सामन्यात एकवेळ एकही गडी न गमावता 49 धावा केल्यानंतर, पाकिस्ताननं अचानक 86 धावांवर 8 गडी गमावले. मधली फळी पूर्णपणे अपयशी ठरली आणि फलंदाज कोणतीही मोठी भागीदारी करु शकले नाहीत. नाहिदानं 4 षटकांत 18 धावांत 3 बळी घेतले, तर संजिदानं 21 धावांत 3 खेळाडूंना बाद केलं.
सलग तिसरा पराभव, स्पर्धेतून बाहेर : पाकिस्तानला निर्धारित 20 षटकांत 8 गडी गमावून केवळ 100 धावाच करता आल्या आणि त्यांना सलग तिसऱ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. या पराभवामुळं पाकिस्तानचं उपांत्य फेरी गाठण्याचं स्वप्न भंगलं आणि संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला. दुसरीकडे, बांगलादेशनं आपला दुसरा विजय मिळवून गुणतालिकेतील आपलं स्थान अधिक मजबूत केलं आहे. हा संघ आता उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कायम आहे. विशेष म्हणजे, बांगलादेशनं टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात प्रथमच एकाच हंगामात दोन सामने जिंकण्याचा पराक्रम केला.
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