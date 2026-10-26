154/9 ते 243/9... एका विकेटनं विजयी होत ODI तिरंगी मालिकेच्या फायनलमध्ये पाकिस्तान; 88 धावांत इंग्लंडला मिळाली नाही 1 विकेट
लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर पाकिस्तान आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात झालेल्या वनडे तिरंगी मालिकेच्या सामन्यात, शादाब खानच्या खेळीनं पाकिस्ताननं अशक्य वाटणारा विजय साकार केला.
Published : October 26, 2026 at 9:34 AM IST
लाहोर PAK vs ENG ODI : लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर पाकिस्तान आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात झालेल्या वनडे तिरंगी मालिकेच्या सामन्यात, शादाब खाननं एक अशी खेळी केली ज्यामुळं पराभवाचं चित्र असलेल्या सामन्याचं विजयात रुपांतर झालं. 242 धावांच्या लक्ष्याचं पाठलाग करताना पाकिस्ताननं 154 धावांवर नऊ गडी गमावले होते आणि त्यांना विजयासाठी 88 धावांची रगज होती. यानंतर, शादाबनं हरिस रौफसोबत मिळून इंग्लंडच्या आशा धुळीस मिळवल्या. या दोघांनी दहाव्या विकेटसाठी विक्रमी नाबाद 89 धावांची भागीदारी करुन पाकिस्तानला 17 चेंडू शिल्लक असताना 1 गडी राखून विजय मिळवून दिला आणि पाकिस्तानला तिरंगी मालिकेच्या अंतिम फेरीत पोहोचवलं.
Shadab Khan plays an innings of his lifetime to fire Pakistan to an improbable victory over England in the ODI tri-series 👊 📝: https://t.co/XQSIKimJLn https://t.co/jd4iktXlZD— ICC (@ICC) October 25, 2026
शादाबचं अद्भूत शतक : पाकिस्तानकडून शादाब खाननं 96 चेंडूंमध्ये 13 चौकार आणि पाच षटकारांसह नाबाद 113 धावा केल्या. हे त्याचं पहिलं वनडे शतक होतं. दरम्यान, 11 व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या हरिस रौफनं सात धावा करुन त्याला साथ दिली. इंग्लंड शेवटच्या विकेटच्या शोधात होता, परंतु दोन्ही फलंदाजांनी दबावाखाली आपला संयम राखला. रौफनं अखेर विजयी चौकार मारुन पाकिस्तानला एक संस्मरणीय विजय मिळवून दिला.
A monumental hundred under pressure from Shadab Khan sends Pakistan into the ODI tri-series final 🤯 📝: https://t.co/XQSIKimJLn https://t.co/78LMS9vj8c— ICC (@ICC) October 25, 2026
शादाब आणि हरिस रौफ यांनी केला विश्वविक्रम : शादाब खान आणि हरिस रौफ यांच्यातील नाबाद 89 धावांची भागीदारी ही वनडे सामन्यातील यशस्वी धाव-पाठलागातील दहाव्या विकेटसाठीची सर्वोच्च भागीदारी ठरली. यापूर्वी हा विक्रम डेरिक मरे आणि अँडी रॉबर्ट्स यांच्या नावावर होता, ज्यांनी 1975 च्या विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्ध नाबाद 64 धावा जोडल्या होत्या. शादाब खाननं आपल्या संपूर्ण खेळीत वारंवार चौकार मारुन लक्ष्याचा दबाव कमी केला. हरिस रौफनं दुसऱ्या टोकाला विकेट सांभाळली आणि गरज पडेल तेव्हा सावधपणे फलंदाजी केली. त्यांच्या भागीदारीनं सामन्याचं चित्र पूर्णपणे पालटलं.
Pakistan pull victory from the jaws of defeat against England thanks to Shadab Khan's sensational hundred 🔥 Details ➡️ https://t.co/aeu0dFPM57 https://t.co/kfO7fxS542— ICC (@ICC) October 25, 2026
पाकिस्तानची आघाडीची फळी अपयशी : 242 धावांचं लक्ष्य गाठताना पाकिस्तानची आघाडीची फळी पूर्णपणे अपयशी ठरली. फखर जमान (10), सॅम अयुब (6), आणि बाबर आझम (10) हे सर्व स्वस्तात बाद झाले. त्यानंतर साद बेगनं 22 चेंडूंमध्ये 32 धावा करत थोडा संघर्ष केला आणि सलमान आगानं 26 धावा केल्या, पण इंग्लिश गोलंदाजांनी पाकिस्तानच्या विकेट घेणे सुरुच ठेवलं. इंग्लंडसाठी, जेमी ओव्हरटननं 10 षटकांत 43 धावा देऊन 3 बळी घेतले, तर लियाम डॉसन आणि गस ऍटकिन्सननं प्रत्येकी 2 बळी घेतले. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी सामन्यावर चांगलीच पकड मिळवली होती, पण शादाब खानच्या आक्रमक खेळीनं त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरलं.
A well-constructed innings by Ben Duckett saw him bring up a century against Pakistan 👏 Full scorecard 👉 https://t.co/aeu0dFPM57 https://t.co/B8XwqchHbC— ICC (@ICC) October 25, 2026
बेन डकेटनं केल्या 105 धावा : तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करताना बेन डकेटनं पहिल्या डावात एकहाती इंग्लंडच्या फलंदाजीचं नेतृत्व केलं, त्यानं 111 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि 2 षटकारांसह 105 धावांचं शानदार शतक झळकावलं. सॅम करननं 42 धावा केल्या आणि अखेरीस गस ऍटकिन्सननं 28 चेंडूंमध्ये 36 धावा केल्या. कर्णधार शाहीन आफ्रिदीनं पाकिस्तानसाठी सर्वोत्तम गोलंदाजी केली, त्यानं 8.4 षटकांत 46 धावा देऊन 4 बळी घेतले. अराफत मिन्हासनं 26 धावा देऊन 2 बळी घेतले आणि रझाउल्लाहनंही 38 धावा देऊन 2 बळी घेतले.
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