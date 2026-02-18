पाकिस्तानी संघातील खेळाडूंना सामन्यापूर्वी चक्क धुवावी लागली भांडी; खुद्द कर्णधारानं केला धक्कादायक खुलासा
पाकिस्तानात परतल्यानंतर, संघाचा कर्णधार शकील अम्मद बटनं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) वर जोरदार हल्ला चढवला.
February 18, 2026
सिडनी Captain Shakeel Ammad : पाकिस्तान हॉकी संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा मैदानावरील कामगिरीपेक्षा त्याच्या इतर कारणांमुळं जास्त चर्चेत आहे. पाकिस्तानात परतल्यानंतर, संघाचा कर्णधार शकील अम्मद बटनं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) वर जोरदार हल्ला चढवला. खेळाडूंना सामन्यांपूर्वी स्वयंपाकघर स्वच्छ करण्यास आणि भांडी धुण्यास भाग पाडलं जात असल्याचा त्यानं दावा केला. लाहोर विमानतळावर माध्यमांशी बोलताना बट म्हणाला, "जेव्हा खेळाडूंना सामन्यापूर्वी स्वयंपाकघर स्वच्छ करण्यास आणि भांडी धुण्यास भाग पाडलं जातं तेव्हा तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या परिणामाची अपेक्षा करु शकता?" त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं की सध्याच्या व्यवस्थापनासोबत काम करणं अशक्य आहे.
हॉटेल बुकिंग करताना गोंधळ : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान संघाला मोठ्या गोंधळाचा सामना करावा लागला. सरकारच्या ताब्यात असलेल्या पाकिस्तान क्रीडा मंडळानं पुष्टी केली की त्यांनी संघाच्या हॉटेल व्यवस्थेसाठी 1 कोटी पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे दिले आहेत. असं असूनही, खेळाडूंना सिडनी विमानतळावर 13-14 तास वाट पहावी लागली.
बिल न भरल्यानं मिळालं नाही हॉटेल : सर्वात धक्कादायक परिस्थिती तेव्हा निर्माण झाली जेव्हा, FIH प्रो लीग सामन्यांपूर्वी हॉटेलमध्ये पोहोचल्यावर, खेळाडूंना सांगण्यात आलं की त्यांचं बुकिंग उपलब्ध नाही कारण आगाऊ पैसे दिले गेले नाहीत. संघाला तासन्तास रस्त्यावर भटकावं लागलं आणि अखेर निवासस्थान मिळालं. दुसऱ्या दिवशी त्यांना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळायचं होतं, ज्यामध्ये पाकिस्तानला 2-3 असा पराभव पत्करावा लागला. या दौऱ्यात यजमान ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी या दोन्ही संघांविरुद्ध पाकिस्तानला पराभव पत्करावा लागला. बटनं खुलासा केला की एअरबीएनबी निवासस्थान फक्त 10 दिवसांसाठी बुक करण्यात आले होते, तर संघ 13 दिवसांसाठी राहणार होता. नंतर त्यांना स्वस्त निवासस्थानात जावं लागलं.
पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचलं प्रकरण : पाकिस्तान क्रीडा मंडळाचे महासंचालक नूर उस सबाह म्हणाले की संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना सादर केला जाईल. पीएचएफचे संरक्षक-प्रमुख शाहबाज शरीफ यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. बटनं असाही आरोप केला की खेळाडूंना माध्यमांशी न बोलण्याचा इशारा देण्यात आला होता. ऑस्ट्रेलियात त्यांनी जे अनुभवलं ते अस्वीकार्य होतं म्हणून तो बोलत होता.
परदेशी प्रशिक्षकाची मागणी : कर्णधारानं पुढं म्हटलं की जर पाकिस्तानला प्रगती करायची असेल तर परदेशी प्रशिक्षक आणि चांगलं व्यवस्थापन आवश्यक आहे. त्यानं सांगितलं की संघात प्रतिभेची कमतरता नाही, परंतु योग्य दिशा आणि संघटना आवश्यक आहे. ही संपूर्ण घटना पाकिस्तान हॉकीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. एकेकाळी जागतिक हॉकीमध्ये एक प्रमुख संघ असलेला हा संघ आता मूलभूत सुविधा मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहे. चौकशीनंतर काय कारवाई केली जातं हे पाहणं बाकी आहे.
