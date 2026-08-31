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पाकिस्तानला 200 धावा करणंही अवघड; दणदणीत विजयासह इंग्लंडनं जिंकली मालिका

लॉर्ड्स मैदानावर खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं पाकिस्तानला अवघ्या चार दिवसांत 194 धावांनी दणदणीत पराभूत केलं.

England vs Pakistan Test
पाकिस्तानला 200 धावा करणंही अवघड (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 9:43 AM IST

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लंडन England vs Pakistan Test : ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं पाकिस्तानला अवघ्या चार दिवसांत 194 धावांनी दणदणीत पराभूत केलं. यासह यजमान संघानं तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली. मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना बुधवार 9 सप्टेंबरपासून बर्मिंघम इथं खेळवला जाईल.

इंग्लंडनं पाकिस्तानसमोर ठेवलं मोठं लक्ष्य : रविवार, 30 ऑगस्ट रोजी लॉर्ड्स कसोटी सामन्याचा चौथा दिवस होता आणि इंग्लंडनं आपल्या दुसऱ्या डावाची सुरुवात 177 धावांवरुन केली. केवळ तीन गडी शिल्लक असताना, संघाला तिथून पुढं फारशा धावा करता आल्या नाही. मोहम्मद अब्बासनं पहिल्या सत्रात दोन बळी घेतले आणि इंग्लंडचा संघ 208 धावांवर सर्वबाद झाला. अब्बासनं या डावात पाच बळी पूर्ण केले, इंग्लंडमधील ही त्याची पहिलीच कामगिरी होती. सामन्यातील हा त्याचा नववा बळी होता. असं असूनही, इंग्लंडनं पाकिस्तानसमोर 389 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं.

बाबरसह पाकिस्तानची फलंदाजी पुन्हा अपयशी : पाकिस्तानला हे लक्ष्य गाठता येणार नाही असं वाटत होतं. मात्र संघ यावेळी तरी 200 धावांचा टप्पा ओलांडेल की नाही याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. परंतु, पाकिस्तानी फलंदाज पुन्हा एकदा दोन्ही अपयशी ठरले. कर्णधार बाबर आझम जोफ्रा आर्चरच्या एका बाउन्सरवर भयानकरीत्या बाद झाला, ज्यामुळं बाकीचे फलंदाज संभ्रमात पडले.

सौद शकीलची एकाकी खेळी : पण या सगळ्यात, सौद शकीलनं आपली खेळी सोडली नाही आणि बराच वेळ खेळपट्टीवर टिकून राहिला. आपल्या वारंवारच्या अपयशांमुळं प्रचंड दबावाखाली असलेल्या शकीलनं अखेरीस अशा वातावरणात एक शानदार खेळी केली, जी पाकिस्तानला वाचवण्यासाठी पुरेशी नसली तरी, संघात आपलं स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल. शकील 97 धावांवर बाद झाल्यानं त्याचं शतक हुकलं. पाकिस्तानी संघ अखेरीस केवळ 194 धावांवर सर्वबाद झाला. पहिल्या डावाप्रमाणेच, ऑली रॉबिन्सननं पुन्हा चार बळी घेतले, तर जोश टंगनं तीन आणि आर्चरनं दोन बळी घेतले.

72 वर्षांनंतर पाकिस्तानची दुर्दशा : 72 वर्षांनंतर पाकिस्तानी संघाला कसोटी क्रिकेटमध्ये अशा एका निराशाजनक टप्प्याचा सामना करावा लागला आहे. खरं तर, या मालिकेतील दोन सामन्यांमध्ये पाकिस्ताननं आतापर्यंत चार डावांमध्ये फलंदाजी केली असून, या चारही डावांमध्ये संघाला 200 धावा करण्यात अपयश आलं आहे. लीड्स कसोटीत पाकिस्तानला केवळ 171 आणि 139 धावा करता आल्या. लॉर्ड्सवर त्यांना फक्त 110 आणि 194 धावा करता आल्या. 1954 नंतर असं पहिल्यांदाच घडलं आहे की, पाकिस्तान कसोटी मालिकेच्या सलग चार डावांमध्ये 200 धावा करण्यात अपयशी ठरला आहे.

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TAGGED:

ENGLAND VS PAKISTAN TEST
ENGLAND BEAT PAKISTAN BY 194 RUNS
ENGLAND VS PAKISTAN LORDS TEST
200 RUNS IN CONTINUE 2 TEST MATCHES
PAKISTAN FAILED TO SCORE 200 RUNS

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