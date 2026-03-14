दुसऱ्या वनडेत पाकिस्तानचा दणदणीत विजय; मालिका 1-1 बरोबरीत
मीरपूर येथील शेर-ए-बांगला स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघानं बांगलादेशचा 128 धावांनी पराभव करुन रोमांचक पुनरागमन केलं.
Published : March 14, 2026 at 10:15 AM IST
नवी दिल्ली PAK vs BAN ODI : मीरपूर येथील शेर-ए-बांगला स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघानं बांगलादेशचा 128 धावांनी पराभव करुन रोमांचक पुनरागमन केलं. या विजयासह पाकिस्ताननं तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली. शाहीन आफ्रिदीची घातक गोलंदाजी आणि सलमान अली आघाच्या वादग्रस्त पण महत्त्वाच्या अर्धशतकामुळं पाकिस्तान मालिकेत जिवंत राहिला.
Pakistan won by 128 runs (DLS method) | Bangladesh 🆚 Pakistan | 2nd ODI | Dutch-Bangla Bank ODI Series 2026! 🏏🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 13, 2026
13 March 2026 | 2:15 PM (BST)
SBNCS, Dhaka#BCB #Cricket #Bangladesh #Pakistan #ODI pic.twitter.com/dTdFIYKGQM
शाहीन आफ्रिदीची धारदार गोलंदाजी : पाकिस्ताननं दिलेल्या 275 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, बांगलादेशचा संघ शाहीन शाह आफ्रिदीनं केलेल्या गोलंदाजीला तोंड देऊ शकला नाही. शाहीन शाहनं लवकर विकेट घेत यजमानांची 27/3 अशी अवस्था केली. यानंतरही, त्यानं आपली धार कमी होऊ दिली नाही, पाच विकेट घेत बांगलादेशला फक्त 114 धावांत गुंडाळलं. नुकताच संघात परतलेल्या हरिस रौफनंही मधल्या फळीला धक्का देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
सलमान आघाच्या विकेटवरुन वाद : सामन्यात सर्वात मोठा चर्चेचा मुद्दा सलमान अली आघाचा रन-आउट होता. 64 धावांवर फलंदाजी करणाऱ्या आघानं गोलंदाज मेहदी हसन मिराजला चेंडू देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मिराजनं त्याला धावबाद केलं. यामुळं बराच वाद निर्माण झाला असला तरी, तांत्रिक बाद झाल्यामुळं आघाला पॅव्हेलियनमध्ये परतावं लागलं. याआधी, तरुण माझ सदाकत (75 धावा, 46 चेंडू) नं पाकिस्तानला धमाकेदार सुरुवात करून दिली होती, ज्यामुळं संघ 274 धावांपर्यंत पोहोचला होता.
Crucial moment! Mehidy Hasan Miraz removes Salman Agha with a brilliant run-out. ⚡🏏#BCB #Cricket #Bangladesh #Pakistan #ODI pic.twitter.com/N0inKkZVwz— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 13, 2026
मालिका आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर : पहिल्या वनडे सामन्यात फक्त 114 धावांवर गारद झालेल्या पाकिस्तानी संघानं या सामन्यात जबरदस्त कामगिरी दाखवली. साहिबजादा फरहान, माझ सदाकत, शामिल हुसेन आणि अब्दुल समद या चार नवीन खेळाडूंचा समावेश असलेल्या या तरुण संघानं मैदानावरील कामगिरीनं टीकेला उत्तर दिले आहे. आता, मालिकेचा तिसरा आणि शेवटचा सामना 'अंतिम' सारखा असेल, जिथं दोन्ही संघ ट्रॉफी जिंकण्याचं प्रयत्न करतील.
