पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका T20I: दोन फलंदाजांची शतकं हुकली; यजमानांनी सामना जिंकत घेतली आघाडी
पाकिस्तान क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेची सुरुवात विजयानं केली. रावळपिंडी इथं खेळला गेलेला पहिला टी-20 सामना पाकिस्ताननं 4 गडी राखून जिंकला.
Published : October 10, 2026 at 12:56 PM IST
रावळपिंडी PAK vs SL 1st T20I : पाकिस्तान क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेची सुरुवात विजयानं केली. रावळपिंडी इथं खेळला गेलेला पहिला टी-20 सामना पाकिस्ताननं 4 गडी राखून जिंकला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेनं 8 गडी गमावून 182 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात पाकिस्ताननं 19 व्या षटकात 6 गडी गमावून लक्ष्य गाठलं. ही तीन सामन्यांची मालिका असून पाकिस्ताननं या विजयासह 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.
श्रीलंकेच्या लाहिरु उदाराचं शतक हुकलं : श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली, कर्णधार कुसल मेंडिस पहिल्याच षटकात नसीम शाहच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. कामिल मिशारानं 13 चेंडूंमध्ये केवळ 6 धावा केल्या. श्रीलंकेनं पॉवरप्लेमध्ये केवळ 45 धावा केल्या आणि दोन गडी गमावले. मात्र खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर सलामीवीर लाहिरु उदारानं स्फोटक फलंदाजी केली, मात्र इतर कोणताही फलंदाज त्याच्यासोबत जास्त वेळ टिकू शकला नाही. उदारानं 32 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि 55 चेंडूंमध्ये 91 धावा करुन तो बाद झाला.
Pakistan take a 1-0 lead in the T20I series against Sri Lanka in a thriller in Rawalpindi 👏 📝: https://t.co/QRu5TosnXl https://t.co/klfe35qW7x— ICC (@ICC) October 9, 2026
श्रीलंकेकडून कामिंदू मेंडिसनं 23 धावा तर दासुन शनाकानं 18 धावा केल्या. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी 29 अतिरिक्त धावा दिल्या, ज्यामुळं धावसंख्या 182 झाली. तीन बळी घेणाऱ्या नसीम शाहनं वाईडच्या माध्यमातून 16 धावा दिल्या. मोहम्मद इरमान रंधावानं दोन बळी घेतले.
साहिबजादा फरहान सामनावीर : श्रीलंकेनं दिलेल्या 183 धावांच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानच्या आघाडीच्या फलंदाजांनी स्फोटक फलंदाजी केली. नियमित कर्णधार बनल्यानंतर आपला पहिला सामना खेळताना, साहिबजादा फरहाननं फखर जमान (20) सोबत 5.1 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 54 धावा जोडल्या. फरहाननं मुआज सदाकतसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 92 धावांची भागीदारी केली. या दोघांनी 52 चेंडूंचा सामना करत सामना पूर्णपणे श्रीलंकेच्या हातून काढून घेतला. साहिबजादा फरहाननं 10 चौकार आणि चार षटकारांच्या मदतीनं 53 चेंडूंमध्ये 89 धावा केल्या. त्याला सामनावीर म्हणूनही गौरवण्यात आलं. मुआज सदाकतनं 29 चेंडूंमध्ये 50 धावा ठोकल्या. मधल्या फळीतील फलंदाज हसन नवाज (1), सैम अयुब (8) आणि शबाद खान (0) अपयशी ठरले, पण श्रीलंकेला विजय मिळवता आला नाही.
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