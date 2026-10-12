पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका T20I: 4 धावांनी फलंदाजाचं शतक हुकलं; पाहुण्यांची पराभवाची हॅट-ट्रिक
पाकिस्तान क्रिकेट संघानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये दमदार कामगिरी करत श्रीलंकेविरुद्धची तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका जिंकली आहे.
Published : October 12, 2026 at 9:56 AM IST
रावळपिंडी PAK vs SL 2nd T20I : पाकिस्तान क्रिकेट संघानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये दमदार कामगिरी करत श्रीलंकेविरुद्धची तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका जिंकली आहे. रावळपिंडी इथं झालेल्या दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं निर्धारित 20 षटकांत 3 बाद 215 धावांचा डोंगर उभा केला आणि त्यानंतर श्रीलंकेला 133/7 धावांवर रोखून 82 धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह, पाकिस्ताननं तीन सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यात पाकिस्ताननं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आपली दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या उभारली.
पाकिस्तानच्या दोन फलंदाजांची अर्धशतकं : पाकिस्तानच्या या मोठ्या विजयाचे नायक माझ सदाकत आणि कर्णधार साहिबजादा फरहान होते. दोघांनीही श्रीलंकेच्या क्षेत्ररक्षणातील चुकांचा पुरेपूर फायदा उचलत धमाकेदार अर्धशतकं झळकावली. सदाकतनं 51 चेंडूंमध्ये 96 धावा केल्या, तर फरहाननं 73 धावा केल्या. दोघांनीही सलग दुसऱ्या सामन्यात वेगवान अर्धशतकं झळकावून संघाला मजबूत स्थितीत आणलं. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पाकिस्तानची सर्वोच्च धावसंख्या 232/6 आहे, जी त्यांनी 2021 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध केली होती. या यादीत श्रीलंकेविरुद्धची 215/3 ही धावसंख्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Pakistan sealed the T20I series against Sri Lanka in style after fifties from Sahibzada Farhan and Maaz Sadaqat powered them to a big total 👌 📝: https://t.co/8lmdPscuBJ https://t.co/ExrPQBjeev— ICC (@ICC) October 11, 2026
झेल सोडल्यामुळं श्रीलंकेचा पराभव : पाकिस्तानच्या डावादरम्यान श्रीलंकेच्या खराब क्षेत्ररक्षणामुळं त्यांच्या अडचणी वाढल्या. फरहान आणि सदाकत यांनी पॉवरप्लेमध्ये मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. फरहान 11 धावांवर असताना सिनेथ जयवर्धनेनं एक सोपा झेल सोडला. त्याआधी, बिनुरा फर्नांडोच्या षटकात महेश थीक्षानानंही फरहानचा एक अवघड झेल सोडला होता. या चुकांनंतर, फरहाननं आक्रमक फलंदाजी करत आपल्या खेळीत पाच षटकार आणि चार चौकार मारले. 15व्या षटकात दासुन शनाकाच्या गोलंदाजीवर तो सीमारेषेजवळ झेलबाद झाला. दुसरीकडे, सदाकतलाही नशिबाची साथ मिळाली. तो 44 धावांवर असताना नुवान थुशारा परतीचा झेल पकडू शकला नाही. त्यानंतर सदाकतनं सात षटकार आणि सहा चौकार मारत आपली वेगवान धावसंख्या सुरुच ठेवली आणि तो शतक पूर्ण करण्यापासून केवळ चार धावा दूर राहिला. डावाच्या शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर इशान मलिंगानं त्याला डीप कव्हरला झेलबाद केलं.
इम्रानच्या भेदक गोलंदाजीपुढं श्रीलंकेचे फलंदाज अपयशी : 216 धावांचं लक्ष्य गाठताना श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली. पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज सलमान मिर्झानं पहिल्याच षटकात लाहिरु उदाराला यष्टीरक्षकाकरवी झेलबाद केलं. आपला दुसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणाऱ्या मोहम्मद इम्राननं त्यानंतर श्रीलंकेच्या फलंदाजीला खिंडार पाडलं. त्यानं सिनेथ जयवर्धने (22), कर्णधार कुसल मेंडिस (9) आणि सहन अराचिगे (0) यांना झटपट बाद केलं. आठव्या षटकापर्यंत श्रीलंकेची धावसंख्या 49 धावांवर चार गडी बाद अशी झाली होती आणि या धक्क्यातून सावरण्यासाठी संघाला संघर्ष करावा लागला.
श्रीलंकेकडून महिश थीक्षानानं नाबाद 32 धावा केल्या, तर चमिंदू विक्रमसिंघेनं 24 चेंडूंमध्ये 29 धावांचं योगदान दिलं. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना संघाला विजयाच्या जवळ नेण्यात अपयश आलं. इम्राननं आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये केवळ 11 धावा देऊन तीन बळी घेतले. श्रीलंकेनं परदेशात सलग तिसरी टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका गमावली आहे. यापूर्वी, वेस्ट इंडिजकडून 1-2 नं पराभव झाला होता, तर इंग्लंडनं 3-0 नं मालिका जिंकली होती. मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना 13 तारखेला रावळपिंडी इथं खेळला जाईल. यानंतर, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यातील वनडे तिरंगी मालिका पुढील रविवारी सुरु होईल.
हेही वाचा :