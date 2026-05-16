ETV Bharat / sports

पाकिस्तानी कर्णधारानं बनवला विश्वविक्रम; भारतीय खेळाडूचा रेकॉर्ड मोडला

पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार फातिमा सनानं विश्वविक्रम रचला आहे. ती महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारी फलंदाज ठरली आहे.

Fastest 50 In Women T20I
पाकिस्तानी कर्णधारानं बनवला विश्वविक्रम (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 3:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fastest 50 In Women T20I : पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार फातिमा सनानं विश्वविक्रम रचला आहे. ती महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारी फलंदाज ठरली आहे. झिम्बाब्वे संघ सध्या पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमधील टी-20 मालिकेचा अंतिम सामना कराची येथील नॅशनल स्टेडियमवर खेळला गेला. सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना फातिमानं 19 चेंडूंमध्ये 62 धावांची धडाकेबाज खेळी केली.

फातिमानं झळकावलं सर्वात जलद अर्धशतक : आपल्या खेळीदरम्यान, पाकिस्तानच्या फातिमा सनानं अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. 20 व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर दोन धावा काढून तिनं 50 धावा पूर्ण केल्या. यासह, तिनं न्यूझीलंडची सोफी डिव्हाईन, ऑस्ट्रेलियाची फोबी लिचफिल्ड आणि भारताची रिचा घोष यांचा विक्रम मोडला. या तिन्ही फलंदाजांनी प्रत्येकी 18 चेंडूंमध्ये पन्नास धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानसाठी सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम निदा दारच्या नावावर होता. 2019 मध्ये, तिनं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 20 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावलं होतं.

महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील सर्वात वेगवान अर्धशतक :

खेळाडूचेंडू संघ विरुद्ध ठिकाण दिनांक
फातिमा सना15पाकिस्तानझिम्बाब्वेकराची15 मे 2026
सोफी डिवाइन18न्यूजीलँडभारतबेंगलुरु11 जुलै 2015
फोबे लिचफील्ड18ऑस्ट्रेलियावेस्ट इंडीजसिडनी2 ऑक्टोबर 2023
ऋचा घोष18भारतवेस्ट इंडीजनवी मुंबई19 डिसेंबर 2024
निदा डार20पाकिस्तानदक्षिण आफ्रीकाबेनोनी22 मे 2019

पाकिस्तानचं मालिकेत क्लीन स्वीप : या सामन्यात पाकिस्ताननं झिम्बाब्वेचा 133 धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 4 गडी गमावून 223 धावा केल्या. फातिमा व्यतिरिक्त सारा जबीननंही 50 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात 18व्या षटकात झिम्बाब्वेचा डाव केवळ 90 धावांवर संपला. सलामीवीर केलिस ढलोवूनं अवघ्या 13 चेंडूंमध्ये 32 धावा केल्या. पाकिस्तानसाठी सादिक इक्बालनं सर्वाधिक 3 बळी घेतले. पाकिस्ताननं टी-20 मालिका 3-0 नं क्लीन स्वीप केली. या संघानं वनडे मालिकाही 3-0 नं जिंकली होती.

हेही वाचा :

  1. सात्विक-चिराग तिसऱ्यांदा थायलंड ओपनच्या अंतिम फेरीत; मलेशियन जोडीला सेमीफायनलमध्ये हरवलं
  2. कोलकाता संघ 2023 नंतर पहिला विजय मिळवणार, की गुजरात वर्चस्व कायम ठेवणार? प्लेऑफसाठी रंगणार महायुद्ध
  3. 10 चेंडूंमध्ये 52 धावा; आयपीएलच्या इतिहासात 'असं' पहिल्यांदाच घडलं

TAGGED:

PAKISTAN CAPTAIN FATIMA SANA
FASTEST 50 IN WOMEN T20I
FASTEST 50 IN 15 BALLS
FATIMA SANA SMASHED FASTEST 50
PAKISTAN CAPTAIN FATIMA SANA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.