पाकिस्तानी कर्णधारानं बनवला विश्वविक्रम; भारतीय खेळाडूचा रेकॉर्ड मोडला
पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार फातिमा सनानं विश्वविक्रम रचला आहे. ती महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारी फलंदाज ठरली आहे.
Published : May 16, 2026 at 3:37 PM IST
Fastest 50 In Women T20I : पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार फातिमा सनानं विश्वविक्रम रचला आहे. ती महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारी फलंदाज ठरली आहे. झिम्बाब्वे संघ सध्या पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमधील टी-20 मालिकेचा अंतिम सामना कराची येथील नॅशनल स्टेडियमवर खेळला गेला. सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना फातिमानं 19 चेंडूंमध्ये 62 धावांची धडाकेबाज खेळी केली.
Fatima Sana hit her way into the record books with a sensational half-century in Karachi 🎉— ICC (@ICC) May 15, 2026
फातिमानं झळकावलं सर्वात जलद अर्धशतक : आपल्या खेळीदरम्यान, पाकिस्तानच्या फातिमा सनानं अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. 20 व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर दोन धावा काढून तिनं 50 धावा पूर्ण केल्या. यासह, तिनं न्यूझीलंडची सोफी डिव्हाईन, ऑस्ट्रेलियाची फोबी लिचफिल्ड आणि भारताची रिचा घोष यांचा विक्रम मोडला. या तिन्ही फलंदाजांनी प्रत्येकी 18 चेंडूंमध्ये पन्नास धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानसाठी सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम निदा दारच्या नावावर होता. 2019 मध्ये, तिनं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 20 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावलं होतं.
महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील सर्वात वेगवान अर्धशतक :
|खेळाडू
|चेंडू
|संघ
|विरुद्ध
|ठिकाण
|दिनांक
|फातिमा सना
|15
|पाकिस्तान
|झिम्बाब्वे
|कराची
|15 मे 2026
|सोफी डिवाइन
|18
|न्यूजीलँड
|भारत
|बेंगलुरु
|11 जुलै 2015
|फोबे लिचफील्ड
|18
|ऑस्ट्रेलिया
|वेस्ट इंडीज
|सिडनी
|2 ऑक्टोबर 2023
|ऋचा घोष
|18
|भारत
|वेस्ट इंडीज
|नवी मुंबई
|19 डिसेंबर 2024
|निदा डार
|20
|पाकिस्तान
|दक्षिण आफ्रीका
|बेनोनी
|22 मे 2019
पाकिस्तानचं मालिकेत क्लीन स्वीप : या सामन्यात पाकिस्ताननं झिम्बाब्वेचा 133 धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 4 गडी गमावून 223 धावा केल्या. फातिमा व्यतिरिक्त सारा जबीननंही 50 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात 18व्या षटकात झिम्बाब्वेचा डाव केवळ 90 धावांवर संपला. सलामीवीर केलिस ढलोवूनं अवघ्या 13 चेंडूंमध्ये 32 धावा केल्या. पाकिस्तानसाठी सादिक इक्बालनं सर्वाधिक 3 बळी घेतले. पाकिस्ताननं टी-20 मालिका 3-0 नं क्लीन स्वीप केली. या संघानं वनडे मालिकाही 3-0 नं जिंकली होती.
