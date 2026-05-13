ETV Bharat / sports

बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा सलग तिसऱ्यांदा कसोटीत पराभव; लाजिरवाण्या विक्रमाची नोंद

पाकिस्तानला बांगलादेशकडून पुन्हा एकदा पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. शान मसूदच्या नेतृत्वाखाली, पाकिस्ताननं मंगळवारी (12 मे) आपल्या इतिहासात प्रथमच बांगलादेशमध्ये कसोटी सामना गमावला.

BAN vs PAK Test
बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा सलग तिसऱ्यांदा कसोटीत पराभव (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका BAN vs PAK Test : पाकिस्तानला बांगलादेशकडून पुन्हा एकदा पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. शान मसूदच्या नेतृत्वाखाली, पाकिस्ताननं मंगळवारी (12 मे) आपल्या इतिहासात प्रथमच बांगलादेशमध्ये कसोटी सामना गमावला. ढाका इथं झालेल्या पहिल्या कसोटीत बांगलादेशनं पाकिस्तानला 104 धावांनी पराभूत केलं. 268 धावांचं लक्ष्य गाठताना पाकिस्तानची फलंदाजी कोसळली आणि ते केवळ 168 धावांवरच गारद झाले. या विजयासह, बांगलादेशनं दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. हा पराभव पाकिस्तानसाठी एक लाजिरवाणा विक्रम ठरला आहे.

पाकिस्तानसाठी लाजिरवाणा विक्रम : बांग्लादेशविरुद्ध पाकिस्तानचा हा सलग तिसरा कसोटी पराभव आहे. यापूर्वी, 2024 मध्ये बांगलादेशनं पाकिस्तानला 2-0 नं पराभूत केलं होतं. यासह झिम्बाब्वेनंतर बांगलादेशकडून सलग तीन कसोटी सामने गमावणारा पाकिस्तान हा दुसरा संघ ठरला आहे. विशेष म्हणजे, 2024 पूर्वी बांगलादेशने पाकिस्तानला कधीही कसोटी सामन्यात पराभूत केले नव्हते. मात्र, आता या संघानं पाकिस्तानला सलग तीन सामन्यांमध्ये पराभूत करुन क्रिकेट जगताला धक्का दिला आहे. ही बाबही उल्लेखनीय होती की बांगलादेशच्या भूमीवर पाकिस्तानचा हा पहिला कसोटी पराभव होता. यापूर्वी, पाकिस्ताननं तिथं खेळल्या गेलेल्या आठ कसोटींपैकी सात जिंकल्या होत्या, तर एक सामना अनिर्णित राहिला होता. या पराभवानंतर, पाकिस्तानला आपल्याच देशात मोठ्या प्रमाणावर टीकेला सामोरं जावं लागलं आहे.

BAN vs PAK Test
बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा सलग तिसऱ्यांदा कसोटीत पराभव (AFP Photo)

शान मसूदच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह : या पराभवामुळं शान मसूदच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. 2023 मध्ये कर्णधार झाल्यापासून, त्याला 15 कसोटी सामन्यांमध्ये 11 पराभवांना सामोरं जावं लागलं आहे. पाकिस्तानचा कसोटी कर्णधार म्हणून हा संयुक्तपणे दुसरा सर्वाधिक पराभवांचा आकडा आहे. त्यानं आता इंझमाम-उल-हकची बरोबरी केली आहे, ज्याला 31 कसोटी सामन्यांमध्ये 11 पराभव पत्करावे लागले होते. सर्वाधिक पराभवांचा विक्रम अजूनही मिस्बाह-उल-हकच्या नावावर आहे, ज्याच्या कर्णधारपदाखाली पाकिस्ताननं 19 कसोटी सामने गमावले होते. परदेशातील मसूदची कामगिरी तर त्याहूनही वाईट आहे. त्याच्या कर्णधारपदाखाली, पाकिस्ताननं आतापर्यंत खेळलेले सर्व सहा परदेशी कसोटी सामने गमावले आहेत. त्यांचे चारही विजय मायदेशात, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मिळाले आहेत.

सामन्यात काय झालं : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, सामन्याच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी पावसामुळं खेळावर लक्षणीय परिणाम झाला. प्रथम फलंदाजी करताना, नाझमुल होसेन शांतोच्या शानदार 101 धावांच्या जोरावर बांगलादेशनं पहिल्या डावात 413 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, पाकिस्तानचा संघ 386 धावांवर सर्वबाद झाला. दुसऱ्या डावात, बांगलादेशनं 240/9 धावा करुन पाकिस्तानसमोर विजयासाठी 367 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. मात्र लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची फलंदाजी पूर्णपणे कोसळली आणि ते केवळ 163 धावाच करु शकले, आणि बांगलादेशनं 104 धावांनी सामना जिंकला. शेवटच्या सत्रात पाकिस्तानच्या 7 विकेट पडल्या. वेगवान गोलंदाज नाहिद राणानं पाच बळी घेत पाकिस्तानच्या फलंदाजीला उद्ध्वस्त केलं आणि संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. तस्किन अहमद आणि तैजुल इस्लाम यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

हेही वाचा :

  1. प्ले ऑफचं आव्हान कायम ठेवण्यासाठी केकेआरकडे शेवटची संधी; RCB विरुद्ध विजयाच्या इराद्यानं कोलकाता उतरणार मैदानात
  2. गुजरातचा आयपीएलमध्ये सर्वात मोठा विजय; 'ऑरेंज आर्मी'चा पराभव करत गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर कब्जा
  3. वैभव सूर्यवंशीचं सुपरफास्ट 'शतक'; षटकारांचा केला महापराक्रम

TAGGED:

BAN VS PAK TEST
BANGLADESH BEAT PAKISTAN
LOSE 3 CONSECUTIVE TESTS
TESTS AGAINST BANGLADESH
BAN VS PAK TEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.