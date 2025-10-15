ETV Bharat / sports

WTC विजेत्या दक्षिण आफ्रिकेची फिरकीपटूंसमोर शरणागती; लाहोर कसोटीत पाकिस्तानचा दणदणीत विजय

पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर मालिकेतील पहिला कसोटी सामना खेळवण्यात आला. पाकिस्ताननं त्यांच्या फिरकी गोलंदाजांच्या ताकदीच्या जोरावर हा सामना 93 धावांनी जिंकला.

PAK Beat SA
पाकिस्तान क्रिकेट संघ (AP Photo)
लाहोर PAK Beat SA : पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना खेळवण्यात आला. या सामन्याच्या चौथ्या दिवशी यजमान पाकिस्ताननं दक्षिण आफ्रिकेचा 93 धावांनी पराभव केला. दक्षिण आफ्रिकेनं अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाला हरवून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद (2023-2025 सायकल) जिंकलं होतं. मात्र लाहोरच्या खेळपट्टीवर फिरकीपटूंसमोर चॅम्पियन संघ असहाय्य दिसत होता आणि त्यांना पराभव पत्करावा लागला. विशेष म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेचे 20 पैकी 16 बळी फिरकीपटूंनी घेतले.

पाकिस्ताननं ठेवलं 277 धावांचं विक्रमी लक्ष्य : पाकिस्ताननं दक्षिण आफ्रिकेला 277 धावांचं विक्रमी लक्ष्य दिलं होतं. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर कसोटी स्वरुपात कधीही हे लक्ष्य पाठलाग केलं गेलं नव्हतं. इथं पाठलाग केलेलं सर्वाधिक लक्ष्य 1961 मध्ये इंग्लंडनं 208 धावांचं होतं. 277 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिका 183 धावांवर ऑलआउट झाली. संघाकडून डेवाल्ड ब्रेव्हिसनं सर्वाधिक 53 धावा केल्या. रायन रिकेल्टननं 45 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून नोमान अली आणि शाहीन आफ्रिदीनं प्रत्येकी 4 बळी घेतले, तर साजिद खाननं 2 बळी घेतले.

पाकिस्तानला पहिल्या डावात भक्कम आघाडी : दुसऱ्या डावात पाकिस्तानचा संघ 167 धावांवर सर्वबाद झाला. पहिल्या डावात 109 धावांच्या आघाडीमुळं पाकिस्तानला 277 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात यश आलं. दुसऱ्या डावात पाकिस्तानकडून बाबर आझमनं सर्वाधिक 42 धावा केल्या. सेनुरन मुथुसामीनं डावाची सुरुवात केली आणि सायमन हार्मरनं 4 बळी घेतले. कागिसो रबाडानं 1 बळी घेतला.

पाकिस्तानची नाणेफेक जिंकून फलंदाजी : पाकिस्तानचा कर्णधार शान मसूदनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, पहिल्या डावात 378 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून पहिल्या डावात इमाम-उल-हक आणि सलमान आघा यांनी प्रत्येकी 93 धावा केल्या. शान मसूदनं 76 धावा केल्या, तर मोहम्मद रिझवाननं 75 धावांची चांगली खेळी केली. दक्षिण आफ्रिकेकडून सेनुरन मुथुसामीनं 6, प्रेनेलन सुब्रायननं 2 आणि कागिसो रबाडा आणि सायमन हार्मरनं प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव 269 धावांवर संपला. पाहुण्या संघाकडून टोनी डी जियोर्गीनं शतक (104) झळकावलं. तर 71 धावा काढून रायन रिकेल्टन बाद झाला. पाकिस्तानकडून नोमान अलीनं 6, तर साजिद खाननं 3 विकेट घेतल्या. सलमान आघानं 1 विकेट घेतली.

