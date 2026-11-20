शेजाऱ्यांची दोन वर्षांनी जिंकली मालिका! कर्णधाराची निराशजनक कामगिरी
पाकिस्तान क्रिकेट संघानं अखेर जवळपास दोन वर्षांनंतर कसोटी मालिका जिंकली.
Published : November 20, 2026 at 3:15 PM IST
रावळपिंडी PAK vs SL 2nd Test : पाकिस्तान क्रिकेट संघानं अखेर जवळपास दोन वर्षांनंतर कसोटी मालिका जिंकली. कर्णधार बाबर आझमनं फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली नाही, पण संघाने दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत श्रीलंकेला 1-0 नं पराभूत केलं. मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला. दरम्यान, पाकिस्तानच्या या विजयाचा त्यांना विशेष फायदा झाला नाही. संघ अजूनही आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावर आहे. मात्र, या पराभवामुळं श्रीलंकेला निश्चितच थोडा धक्का बसला आहे.
A dominant display from Pakistan seals a 1-0 Test series win over Sri Lanka 👊 #WTC27 | 📝: https://t.co/A5oSCPhPSd https://t.co/qm428Fve6E— ICC (@ICC) November 20, 2026
दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्ताननं श्रीलंकेला आठ गडी राखून केलं पराभूत : पाकिस्ताननं श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना आठ गडी राखून जिंकून मालिका आपल्या नावावर केली. पहिल्या डावात श्रीलंकेचा संघ अवघ्या 98 धावांवर सर्वबाद झाला. त्यानंतर पाकिस्ताननं आपल्या पहिल्या डावात 325 धावांचा डोंगर उभा केला. दुसऱ्या डावात श्रीलंकेचा संघ पुनरागमन करण्यात अपयशी ठरला आणि केवळ 316 धावांवर सर्वबाद झाला. त्यानंतर पाकिस्तानसमोर अंतिम डावात केवळ 90 धावांचं लक्ष्य होतं, जे संघानं दोन गडी गमावून पूर्ण केलं.
बाबरची खराब कामगिरी : पाकिस्ताननं कसोटी क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा बाबर आझमवर कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यानं पहिल्या डावात केवळ आठ धावा केल्या आणि दुसऱ्या डावात तो अजिबात फलंदाजीला आला नाही. पहिल्या डावात तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला होता. दुसऱ्या डावात पाकिस्ताननं दोन गडी गमावले, त्यामुळं त्याला खेळायचं असतं तर तो येऊ शकला असता, पण तो आला नाही. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात त्यानं पहिल्या डावात 50 धावा केल्या आणि दुसऱ्या डावात 34 धावांवर बाद झाला. याचा अर्थ, पाकिस्तानला जशी अपेक्षा होती तशी बाबर आझमनं फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली नाही.
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पाकिस्ताननं दोन वर्षांनंतर जिंकली कसोटी मालिका : पाकिस्ताननं जवळपास दोन वर्षांनंतर कसोटी मालिका जिंकली आहे. संघानं यापूर्वी ऑक्टोबर 2024 मध्ये मायदेशात इंग्लंडविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकली होती, परंतु त्यानंतर आलेली पराभवाची मालिका आता संपली आहे. मात्र, या विजयानंतरही, पाकिस्तानला आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये फारशी गती मिळवता आलेली नाही. संघाचा पीसीटी (PCT) सुधारुन 12.12 झाला आहे.
या सामन्यापूर्वी संघाचा पीसीटी 3.33 होता. पीसीटी वाढला असला तरी, तो तळाशी म्हणजेच नवव्या स्थानावर आहे. श्रीलंकेला मोठा धक्का बसला असून, या सामन्यापूर्वी 15.48 असलेला त्यांचा पीसीटी आता 13.54 वर आला आहे. श्रीलंका आठव्या स्थानावर कायम आहे. या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची दोन्ही संघांची आशा आता संपुष्टात आली आहे. दक्षिण आफ्रिका सध्या 75 च्या पीसीटीसह अव्वल स्थानावर आहे.
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