मिन्हासच्या फिरकीत अडकले इंग्रज! त्रिकोणीय वनडेच्या पहिल्याच सामन्यात मोठा पराभव
वनडे त्रिकोणीय मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात, पाकिस्तानचा युवा अष्टपैलू खेळाडू अराफत मिन्हासनं फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये एक ऐतिहासिक कामगिरी केली.
Published : October 21, 2026 at 10:55 AM IST
रावळपींडी PAK Beat ENG : वनडे त्रिकोणीय मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात, पाकिस्तानचा युवा अष्टपैलू खेळाडू अराफत मिन्हासनं फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये एक ऐतिहासिक कामगिरी केली, जी वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात क्वचितच पाहायला मिळते. मिन्हासनं प्रथम अर्धशतक झळकावलं आणि नंतर सहा बळी घेत पाकिस्तानला इंग्लंडवर तब्बल 87 धावांनी विजय मिळवून दिला. या विजयामुळं, अराफत मिन्हास वनडे क्रिकेटच्या 55 वर्षांच्या इतिहासात एकाच सामन्यात 50 पेक्षा जास्त धावा आणि सहा बळी घेणारा केवळ सातवा खेळाडू ठरला आहे.
पाकिस्तानची खराब सुरुवात : नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करायला उतरलेल्या पाकिस्तानची सुरुवात खराब झाली. गस ऍटकिन्सननं पहिल्याच चेंडूवर फखर जमानला जो रुटकरवी झेलबाद करुन पाकिस्तानला मोठा धक्का दिला. सॅम अयुबही (8) स्वस्तात बाद झाल्यानंतर बाबर आझम आणि साद बेग यांनी डाव सावरला, पण धावसंख्या 133 पर्यंत पोहोचेपर्यंत निम्मा पाकिस्तानी संघ पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. त्यानंतर हसन नवाझ आणि अराफत मिन्हास यांनी डावाची सूत्रं हाती घेतली आणि सहाव्या विकेटसाठी 78 धावांची वेगवान भागीदारी रचली.
A convincing display against England helps Pakistan make it two wins in a row in the ODI tri-series 👏 📝: https://t.co/LOp8PVYhp6 https://t.co/EjqcGNcume— ICC (@ICC) October 20, 2026
मिन्हासची अर्धशतकी खेळी : या काळात हसन नवाझनं 74 चेंडूंमध्ये 79 धावा केल्या. नवाझ बाद झाल्यानंतर, मिन्हासनं फहीम अश्रफसोबत सातव्या विकेटसाठी 72 धावा जोडल्या. पाकिस्ताननं शेवटच्या 10 षटकांत 91 धावा केल्या परिणामी संघानं 50 षटकांत 9 गडी गमावून 302 धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली, ज्यात अराफत मिन्हासनं 59 धावा केल्या.
मिन्हासच्या फिरकीत इंग्लंज फलंदाज अडकले : 303 धावांचं लक्ष्य गाठताना इंग्लंडनं दमदार सुरुवात केली. टॉम बँटन आणि बेन डकेट यांनी पहिल्या विकेटसाठी जलद धावा जोडल्या आणि 120/1 अशा स्थितीत इंग्लंड मजबूत स्थितीत होते. मात्र, अराफत मिन्हासच्या जादूई डावखुऱ्या फिरकीनं सामन्याचं चित्रच पालटलं. मिन्हासनं प्रथम धोकादायक वाटणाऱ्या बँटनला यष्टीमागे झेलबाद केलं, त्यानंतर एका जोरदार वळण घेणाऱ्या चेंडूवर हॅरी ब्रुकला क्लीन बोल्ड केलं. त्यानंतर त्यानं जॉर्डन कॉक्स, विल जॅक्स आणि जेमी ओव्हरटन यांना बाद करुन धावफलकाचं खातं उघडलं. इंग्लंडनं आपल्या शेवटच्या नऊ विकेट केवळ 95 धावांत गमावल्या आणि 38.4 षटकांत 215 धावांवर त्यांचा डाव आटोपला.
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