पाहुण्यांचा अवघ्या 98 धावांत खुर्दा! कसोटीच्या पहिल्याच दिवशी यजमानांची सामन्यावर मजबूत पकड
पाकिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात पाकिस्ताननं श्रीलंकेला अवघ्या 98 धावांत सर्वबाद केलं.
Published : November 18, 2026 at 9:48 AM IST
रावळपिंडी PAK vs SL 2nd Test : पाकिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात पाकिस्ताननं श्रीलंकेला अवघ्या 98 धावांत सर्वबाद केलं. दोन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला होता. आता रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत नाणेफेक पाकिस्तानच्या बाजूनं झाली. यानंतर संघाचा कर्णधार बाबर आझमनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी श्रीलंकेला अवघ्या 35.3 षटकांत सर्वबाद केलं.
श्रीलंकेचे 9 फलंदाज एकेरी धावसंख्येवर आउट : श्रीलंकेच्या 11 फलंदाजांपैकी केवळ दोघांनीच दुहेरी आकडा गाठला. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या कर्णधार कुसल मेंडिसनं संघासाठी सर्वाधिक 32 धावा केल्या, तर सोनल दिनुशानं 21 धावा केल्या. या दोघांनी 49 धावांची भागीदारी केली. पहिल्या पाच फलंदाजांपैकी कोणीही 10 धावांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. श्रीलंकेनं 18 व्या षटकात 36 धावांत आपले पहिले पाच गडी गमावले, तर शेवटचे पाच गडी केवळ 13 धावांत पडले.
Sri Lanka bundled out for just 98 runs. - A dream blowing performance from Pakistan's quicks. 3/14 - Mohammad Abbas 3/21 - Razaullah 3/24 - Aamir Jamal 1/29 - Saqib Khan. Good Captaincy from Babar Azam 🔥 https://t.co/UDKvKKeDWR— Kashif (@KashifNdmCric) November 17, 2026
पाकिस्तानच्या वेगवान गोलंदाजांनी घेतल्या सर्व विकेट : पाकिस्ताननं चार वेगवान गोलंदाजांचा वापर केला. अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अब्बासनं 14 षटकांत 14 धावा देऊन 3 बळी घेतले. रझाउल्लाह आणि आमेर जमाल यांनीही प्रत्येकी 3 बळी घेतले. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात एका डावात 7 बळी घेणाऱ्या शकिब खानला एक बळी मिळाला. रावळपिंडी येथील कसोटी सामन्यात कोणत्याही संघानं केलेली ही सर्वात कमी धावसंख्या आहे. यापूर्वी, 2024 मध्ये पाकिस्ताननं इंग्लंडला 112 धावांवर सर्वबाद केलं होतं.
श्रीलंकेची चौथी सर्वात कमी धावसंख्या : पाकिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यातील श्रीलंकेची ही चौथी सर्वात कमी धावसंख्या आहे. यापूर्वी, हा संघ 71, 73 आणि 96 धावांवर सर्वबाद झाला होता. मात्र, हे सर्व सामने पाकिस्तानबाहेर खेळले गेले होते. पाकिस्तानी भूमीवरील श्रीलंकेची ही सर्वात कमी कसोटी धावसंख्या आहे. पाकिस्तानी भूमीवर एखाद्या संघाला 100 पेक्षा कमी धावांवर रोखण्याची ही 8वी वेळ आहे.
Bowlers fire Pakistan into a commanding position over Sri Lanka on Day 1 in Rawalpindi 👊 #WTC27 | 📝: https://t.co/A5oSCPhPSd https://t.co/iux4YhFwf6— ICC (@ICC) November 17, 2026
पाकिस्तानची स्थिती मजबूत : श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात पाकिस्तान मजबूत स्थितीत आहे. 98 धावांच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्ताननं पहिल्या विकेटसाठी 80 धावा जोडून दमदार सुरुवात केली. मात्र, त्यानंतर श्रीलंकेनं पुनरागमन केलं. तय्यब आरिफ 46 धावांवर बाद झाला. त्याच्यापाठोपाठ मोहम्मद ताहा केवळ आठ धावा करुन बाद झाला. कर्णधार बाबर आझम पुन्हा एकदा फलंदाजीत अपयशी ठरला आणि आठ धावा करुन बाद झाला. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा पाकिस्तानने तीन गडी गमावून 121 धावा केल्या होत्या आणि 23 धावांची आघाडी घेतली होती. अझान अवैस (46*) आणि नाईटवॉचमन शकीब खान (2*) फलंदाजी करत होते. आता आजच्या दिवशी चांगली फलंदाजी करुन पाकिस्तानी फलंदाज निर्णायक आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करतील.
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