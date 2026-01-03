ETV Bharat / sports

SA20: श्वास रोखून ठेवणाऱ्या सामन्यात रॉयल्सचा शेवटच्या चेंडूवर विजय; MI चा हंगामातील तिसरा पराभव

SA20 मध्ये एक हाय-व्होल्टेज सामना पाहायला मिळाला. रॉयल्सनं MI केपटाऊन विरुद्ध फक्त एका धावेनं सामना जिंकला.

Paarl Royals Beat MI Cape Town
पार्ल रॉयल्स (SA20)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 10:31 AM IST

बोलँड पार्क Paarl Royals Beat MI Cape Town : लुआन-ड्रे प्रिटोरियसच्या शानदार नाबाद 98 धावांच्या खेळीमुळं, पार्ल रॉयल्सनं SA20 मध्ये शुक्रवारी संध्याकाळी बोलँड पार्क इथं वेस्टर्न केप डर्बीमध्ये एमआय केप टाउनचा एका धावेनं पराभव केला. यासह एमआय केप टाउनचा चार सामन्यांत तिसरा पराभव ठरला. परिणामी हा संघ गुणतालिकेत तळाच्या स्थानावर आहे.

शेवटच्या चेंडूवर सहा धावांची गरज : रॉयल्सचा वेगवान गोलंदाज ओटनील बार्टमनला शेवटच्या षटकात 15 धावांचं रक्षण करायचं होतं. या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर कागिसो रबाडानं लाँग ऑफवर एक शानदार षटकार मारला, ज्यामुळं सामना एमआय केपटाऊनच्या बाजूनं झुकला असं दिसून आलं. परंतु पुढच्याच चेंडूवर ओटनील बार्टमननं रबाडाचा बाउंड्रीवर झेल घेतला. यानंतर, एमआय केपटाऊनला शेवटच्या चेंडूवर विजयासाठी सहा धावांची आवश्यकता होती. जॉर्ज लिंडेनं कव्हरवर लेंथ बॉल खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू बाउंड्रीपासून फक्त इंच दूर पडला. अशा प्रकारे, रॉयल्सनं सामना फक्त 1 धावेनं जिंकला. बार्टमननं एकूण 4 विकेट्स घेतल्या.

प्रिटोरियसची दमदार फलंदाजी : स्पर्धेच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये शांत असलेला लुआन-ड्रे प्रिटोरियस त्याच्या आवडत्या होम ग्राउंडवर पूर्ण फॉर्ममध्ये परतला. गेल्या हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा हा तरुण फलंदाजानं 65 चेंडूंच्या डावात 10 चौकार आणि दोन षटकारांसह 98 धावा केल्या. प्रिटोरियस शतक गाठू शकला नाही. रबाडानं डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर एक डॉट बॉल टाकला आणि रॉयल्सचा डाव संपुष्टात आणला.

सामन्यात काय झालं : पार्ल रॉयल्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, त्यांनी निर्धारित 20 षटकांत 3 बाद 181 धावा केल्या. प्रिटोरियसच्या नाबाद 98 धावांव्यतिरिक्त, आसा ट्राइबनंही 51 धावा केल्या. एमआयकडून कर्णधार रशीद खाननं सर्वाधिक विकेट घेतल्या. 182 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना एमआय केपटाऊन 20 षटकांत 8 बाद 180 धावाच करु शकला. एमआयकडून रॅसी व्हॅन डेर ड्यूसेननं 59 धावा, रायन रिकेल्टननं 36 धावा आणि रशीद खाननं 35 धावा केल्या. पार्ल रॉयल्सकडून ओथनील बार्टमननं 4 आणि सिकंदर रझानं 3 बळी घेतले.

