रॉयल्सचा 49 धावांत खुर्दा; सनरायर्सचा दणदणीत विजय

SA20 लीगमध्ये सनरायझर्स ईस्टर्न केपविरुद्ध पर्ल रॉयल्सचे गोलंदाज आणि फलंदाज पूर्णपणे अपयशी ठरले आणि त्यांना फक्त 49 धावा करता आल्या.

Lowest Score in SA20
सनरायर्सचा दणदणीत विजय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 28, 2025 at 11:00 AM IST

पर्ल Lowest Score in SA20 : दक्षिण आफ्रिकेच्या SA20 लीगचा चौथा हंगाम सुरु आहे, ज्यात सनरायझर्स ईस्टर्न केप आणि पर्ल रॉयल्स यांच्यात हंगामातील तिसरा सामना झाला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्सनं 186 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, रॉयल्सचा संघ फक्त 49 धावांवर बाद झाला आणि त्यांचे फलंदाज पूर्णपणे अपयशी ठरले. यामुळं त्यांचा 137 धावांनी पराभव झाला. लीगच्या इतिहासातील हा दुसरा सर्वात मोठा पराभव आहे.

पर्ल रॉयल्सनं केला लाजिरवाणा विक्रम : 49 धावा काढून पर्ल रॉयल्स SA20 लीगमध्ये सर्वात कमी धावसंख्या करणारा संघ बनला. यापूर्वी, हा विक्रम प्रिटोरिया कॅपिटल्सच्या नावावर होता, ज्यांनी 2024 मध्ये सनरायझर्स ईस्टर्न केपविरुद्ध 52 धावा केल्या होत्या. मात्र, खराब फलंदाजी कामगिरीमुळं, पर्ल रॉयल्सनं आता एक लाजिरवाणा विक्रम केला आहे.

जॉर्डन हरमननं झळकावलं अर्धशतक : जॉर्डन हरमननं सनरायझर्स ईस्टर्न केपसाठी शानदार फलंदाजी केली. त्यानं 28 चेंडूत पाच चौकार आणि चार षटकार मारत 62 धावा केल्या. क्विंटन डी कॉकनंही 42 धावा केल्या. जॉनी बेअरस्टो आणि क्विंटन डी कॉक यांनी पहिल्या विकेटसाठी 66 धावांची भागीदारी केली. नंतर मॅथ्यू ब्रीट्झके आणि जॉर्डन यांनी पाचव्या विकेटसाठी 73 धावांची भागीदारी केली. या खेळाडूंमुळंच सनरायझर्सनं 186 धावसंख्या गाठली. पर्ल रॉयल्सच्या कोणत्याही गोलंदाजानं चांगली कामगिरी केली नाही आणि सर्वांनीच खूप धावा दिल्या.

पर्ल रॉयल्सच्या दोन फलंदाजांनी गाठला दुहेरी आकडा : गोलंदाजांनंतर, पर्ल रॉयल्सची फलंदाजी कामगिरी देखील निराशाजनक होती. आसा ट्राइबनं संघाकडून सर्वाधिक 14 धावा केल्या. काइल व्हेरेननं 11 धावा केल्या. या दोघांव्यतिरिक्त, इतर कोणत्याही फलंदाजानं साधा दुहेरी आकडा गाठला नाही आणि संघ 49 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला.

