विश्वचषक इतिहासात डेम्बेलेची दुसरी वेगवान हॅटट्रिक, फ्रान्सचा नॉर्वेवर दणदणीत विजय; सेनेगलनंही उडवला इराकचा धुव्वा
फिफा विश्वचषक 2026 च्या ग्रप 'आय'च्या सामन्यांमध्ये फ्रान्स आणि सेनेगलनं प्रभावी कामगिरी केली. फ्रान्सने नॉर्वेचा 4-1 नं पराभव केला.
Published : June 27, 2026 at 9:25 AM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या ग्रप 'आय'च्या सामन्यांमध्ये फ्रान्स आणि सेनेगलनं प्रभावी कामगिरी केली. फ्रान्सनं नॉर्वेचा 4-1 नं पराभव केला. या विजयामुळं फ्रान्सनं आपल्या गटात प्रथम क्रमांक पटकावला आणि पुढील फेरीत (अंतिम 32) प्रवेश केला. दरम्यान, सेनेगलनं इराकचा 5-0 नं पराभव केला. या प्रभावी विजयामुळं सेनेगलच्या पुढील फेरीत पोहोचण्याच्या आशा जिवंत आहेत. आता, तिसऱ्या स्थानावरील गटाच्या टप्प्यात प्रवेश करता येतो की नाही हे पाहण्यासाठी सेनेगलला गटातील इतर सामन्यांच्या निकालांची वाट पाहावी लागेल.
A final look at Group I as France and Norway head to the knockouts 🔜#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
फ्रान्सच्या उस्मान डेम्बेलेचे सलग तीन गोल : फ्रान्स विरुद्ध नॉर्वे सामन्यापूर्वी, नॉर्वेचा स्टार खेळाडू अर्लिंग हालंड आणि फ्रान्सचा कर्णधार किलियन एम्बाप्पे यांच्यात चुरशीची लढत होईल अशी सर्वांना अपेक्षा होती. पण उस्मान डेम्बेलेनं खरी कमाल करुन दाखवली. या फ्रेंच खेळाडूनं पहिल्या हाफमध्ये 7व्या, 20व्या आणि 32व्या मिनिटाला सलग तीन गोल करुन आपली प्रभावी हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि सामना पूर्णपणे फ्रान्सच्या बाजूनं फिरवला.
🇫🇷 A stellar performance in Boston to top Group I 💫#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
फ्रान्सचा दणदणीत विजय : नॉर्वेनंही 21 व्या मिनिटाला थिओ आसगार्डच्या गोलनं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण फ्रान्सनं संपूर्ण सामन्यावर वर्चस्व राखलं. सामना संपण्याच्या अगदी आधी (90+4थ्या मिनिटाला), डेझायर डोएनं इंज्युरी टाइममध्ये फ्रान्सचा चौथा गोल करुन 4-1 असा दणदणीत विजय निश्चित केला. या प्रभावी विजयामुळं फ्रान्सनं आपल्या गटात पहिलं स्थान मिळवून पुढील फेरीत प्रवेश केला, तर नॉर्वे आता पुढील फेरीत आयव्हरी कोस्टचा सामना करेल.
32-minute Dembélé hat-trick 🥶#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pxYhk2kz4K— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
डेम्बेलेची शानदार हॅटट्रिक : डेम्बेलेनं सामना सुरु झाल्यानंतर काही मिनिटांतच उजव्या पायानं अचूक शॉट मारुन पहिला गोल केला आणि अवघ्या 14 मिनिटांनंतर, त्यानं प्रतिस्पर्धी संघाच्या बचावाला भेदून दुसरा गोल केला. त्यानंतर 32 व्या मिनिटाला तिसरा गोल करुन त्यानं आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि फ्रान्सला मजबूत स्थितीत आणलं. डेम्बेलेची ही खेळी यासाठीही खास आहे कारण विश्वचषक इतिहासात त्याच्यापेक्षा जलद हॅटट्रिक करण्याचा विक्रम केवळ ऑस्ट्रियाच्या एरिक प्रोब्स्टच्या नावावर आहे, ज्यानं बरोबर 72 वर्षांपूर्वी (1954 मध्ये) चेकोस्लोव्हाकियाविरुद्ध अवघ्या 24 मिनिटांत तीन गोल केले होते.
इराकविरुद्ध सेनेगलची प्रभावी कामगिरी : 'आय' गटाच्या दुसऱ्या सामन्यात, सेनेगलसमोर केवळ जिंकण्याचंच नव्हे, तर मोठ्या फरकानं जिंकण्याचं आव्हान होतं. परिणामी, सेनेगलनं सुरुवातीपासूनच पूर्ण ताकदीनं हल्ला चढवला आणि हबीब दियारानं चौथ्या मिनिटाला आपल्या संघाला आघाडी मिळवून दिली. 13व्या मिनिटाला इराकचा खेळाडू, रेबिन सुलाका याला रेड कार्ड दाखवण्यात आल्यानं त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या. यामुळं इराकी संघ कमकुवत झाला.
Senegal secure their first win of #FIFAWorldCup 2026 🇸🇳— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
दुसऱ्या हाफमध्ये सेनेगलचे एकापाठोपाठ गोल : सामन्याच्या पहिल्या हाफमध्ये सेनेगल फक्त 1-0 नं आघाडीवर होता, पण दुसऱ्या हाफमध्ये त्यांनी एकापाठोपाठ एक गोल केले. 56व्या मिनिटाला इस्माईला सारनं संघाचा दुसरा गोल केला. त्यानंतर लगेचच, पापे गेयेनं उत्कृष्ट फॉर्म दाखवत 59व्या आणि 71व्या मिनिटाला आणखी दोन गोल केले. मग, 82व्या मिनिटाला इलिमान न्दियायेनं पाचवा गोल करुन इराकचा पराभव निश्चित केला. सेनेगलनं हा सामना 5-0 नं जिंकला. या प्रभावी विजयामुळं सेनेगलला गोल फरकात लक्षणीय आघाडी मिळाली आणि पुढील फेरीत पोहोचण्याची त्यांची शक्यता वाढली.
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