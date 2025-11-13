'264' चा जादूगार पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्यास सज्ज; रोहित शर्माचं 'पिक्चर अभी बाकी है दोस्त'!
13 नोव्हेंबर 2014 रोजी रोहित शर्मानं 173 चेंडूत 33 चौकार आणि 9 षटकारांसह २६४ धावा केल्या... तेव्हापासूनचा हा सर्वोच्च एकदिवसीय धावसंख्या आहे.
Published : November 13, 2025 at 10:57 AM IST
कोलकाता Rohit Sharma : कोलकात्याच्या हिरव्यागार ईडन गार्डन्सच्या मैदानावर बरोबर 11 वर्षांपूर्वी, आजच्याच दिवशी (13 नोव्हेंबर 2014), क्रिकेट जगतानं एक अशी खेळी पाहिली जी कायमची लक्षात राहील. त्यावेळी "प्रतिभावान, पण अपूर्ण" मानला जाणारा रोहित शर्मा केवळ एक फलंदाजच नाही तर एक जादूगार बनला. त्यानं असा पराक्रम केला की त्याचं नाव क्रिकेट इतिहासात कायमचं कोरलं गेलं.
🗓️ #OnThisDay in 2014— BCCI (@BCCI) November 13, 2025
2⃣6⃣4⃣ runs
1⃣7⃣3⃣ deliveries
3⃣3⃣ fours & 9⃣ sixes
Former #TeamIndia captain @ImRo45 played an incredible knock to register the highest individual score in ODIs 👏⚡️ pic.twitter.com/ZNHXe9wieT
दुखापतीतून परतल्यानंतर केली होती खेळी : त्या सामन्यापूर्वी, रोहित दुखापतीतून परतला होता. बोटाच्या दुखापतीमुळं तो अनेक महिने क्रिकेटपासून बाजूला राहिला होता, परंतु कदाचित नशिबाला माहित होतं की हे पुनरागमन सामान्य होणार नाही. श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेतील चौथा वनडे सामना, ईडनचं मैदान आणि स्टँड क्रिकेटप्रमींनी भरलेले होते. सुरुवातीला, सर्वकाही सामान्य वाटत होतं. रोहितच्या पहिल्या 50 धावा 72 चेंडूत आल्या, जणू काही एका लांब प्रवासाची सुरुवात मंदावली होती. पण नंतर, अशी खेळी पाहायला मिळाली जी कदाचित पुन्हा होणं नाही.
ROHIT SHARMA SMASHED 264 ON THIS DAY 11 YEARS AGO...!!!— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 13, 2025
- 264 (173) with 33 fours and 9 sixes, a marathon knock by the Hitman. 🙇♂️🇮🇳
pic.twitter.com/TTS6m2vtRN
रोहितचं वादळ; '264' ची कहाणी : यानंतर, रोहितची फलंदाजी नव्हती, तर एक वादळ होतं. चेंडू सीमा ओलांडत होता. त्यानं 33 चौकार आणि 9 षटकार मारले. थिसरा परेरानं थर्ड मॅनवर सोडलेला एक साधा झेल श्रीलंकेसाठी महागडा ठरला, कारण तिथूनच इतिहासातील सर्वात मोठ्या आणि विक्रमी डावाची सुरुवात झाली. त्याचं शतक 100 चेंडूत झालं होतं, परंतु पुढील 164 धावा फक्त 73 चेंडूत आल्या. 264 धावांचा टप्पा केवळ एक विक्रमच नव्हता, तर क्रिकेटमधील एक नवीन बेंचमार्क बनला, जो आपल्याला "हिटमॅन" ची कायमची आठवण करुन देईल. त्याच्या या खेळीच्या बळावर भारतानं 404/5 धावा केल्या आणि श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ एकत्रितपणे फक्त 251 धावाच करु शकला. पण या सामन्याची आठवण विजय किंवा पराभवाशी नाही, तर त्या 264 धावांशी जोडली गेली आहे, जी वनडे क्रिकेटमधील सर्वोच्च वयक्तिक धावसंख्या आहे.
On this day, 11 years ago, Rohit Sharma smashed the highest individual score in ODI cricket history against 🇱🇰, hitting 9 sixes and 33 fours. 🥶— All Cricket Records (@Cric_records45) November 13, 2025
Highest Individual score in ODI
264 (173) : Rohit Sharma v SL, 2014.
237* (163) : Martin Guptill v WI, 2015.
219 (149) : Virender… pic.twitter.com/qcOUTAhhn3
अकरा वर्षांनंतर दुसऱ्या डावाची तयारी : पण आता वेळ बदलली आहे. अकरा वर्षांनंतर, तोच रोहित शर्मा आता त्याच्या दुसऱ्या डावाची तयारी करत आहे. यावेळी, तो धावांनी नव्हे तर उत्साहानं त्याचं कौशल्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक झळकावल्यानंतर, तो आता मायदेशी परतण्यास सज्ज आहे. बीसीसीआयनं स्पष्टपणे सांगितलं आहे की त्याला देशांतर्गत क्रिकेट खेळावं लागेल. सूत्रांकडून असं दिसून येतं की तो विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळेल. कारण त्याचं एकच ध्येय आहे ते म्हणजे 2027 च्या विश्वचषकापर्यंत टिकून राहणं आणि भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी त्याच्याकडे असलेलं सर्वस्व देणं. हा तोच खेळाडू आहे ज्यानं एकेकाळी आपल्या बॅटनं इतिहास रचला होता आणि आता तो पुन्हा करु इच्छितो.
हेही वाचा :