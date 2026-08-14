100 शतकांच्या विक्रमातील पहिला अध्याय! आजच्याच दिवशी 17 वर्षीय सचिननं झळकावलं होतं शतक
सचिन तेंडुलकरनं 2013 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा म्हटलं. मात्र निवृत्तीच्या 13 वर्षानंतरही तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं झळकावणारा फलंदाज आहे.
Published : August 14, 2026 at 1:02 PM IST
मुंबई Sachin Tendulkar : सचिन तेंडुलकरनं 2013 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा म्हटलं. मात्र निवृत्तीच्या 13 वर्षानंतरही तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं झळकावणारा फलंदाज आहे. सचिननं भारतासाठी 100 शतकं झळकावली. विराट कोहली दुसऱ्या स्थानावर असून त्याच्या नावावर 85 शतकं आहेत. सचिननं 1989 मध्ये भारतासाठी पदार्पण केलं. 1990 मध्ये त्यानं पहिलं आंतरराष्ट्रीय शतक झळकावलं आणि तो दिवस होता 14 ऑगस्ट.
सचिन तेंडुलकरनं केली 119 धावांची खेळी : भारतीय क्रिकेट संघ इंग्लंड दौऱ्यावर होता. चार सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना ओल्ड ट्रॅफर्ड, मँचेस्टर इथं खेळला गेला. या सामन्याच्या पहिल्या डावात सचिननं 68 धावा केल्या होत्या. दुसऱ्या डावात त्यानं आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर 119 धावा केल्या. सचिन सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्यानं 189 चेंडूंचा सामना करत नाबाद 119 धावा केल्या. त्याच्या खेळीत 17 चौकारांचा समावेश होता.
The first of 100 international centuries 💯#OTD in 1990, @sachin_rt announced his arrival with a flawless 1️⃣1️⃣9️⃣* against England in Manchester, batting out the final day to pull off a crucial match-saving draw 👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/Cwp1tDINd8— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
भारतीय संघानं वाचवला कसोटी सामना : मँचेस्टर कसोटीच्या चौथ्या डावात भारतासमोर विजयासाठी 408 धावांचं लक्ष्य होतं. सलामीवीर नवज्योतसिंग सिद्धू गोल्डन डकवर बाद झाला. सचिन क्रीजवर आला तेव्हा धावसंख्या 4 विकेट्सवर 109 धावा होती. संघाला 183 धावांवर सहावा धक्का बसला. यानंतर 17 वर्षीय सचिननं मनोज प्रभाकरसोबत 7व्या विकेटसाठी 160 धावांची नाबाद भागीदारी केली आणि सामना अनिर्णित राहिला.
शतक झळकावणारा सचिन सर्वात तरुण भारतीय : सचिन तेंडुलकरनं वयाच्या 17 वर्षे 107 दिवसांत शतक झळकावलं. आजही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा तो सर्वात तरुण भारतीय फलंदाज आहे. त्याच्यापेक्षा वयानं लहान असलेल्या कसोटीत केवळ दोनच फलंदाजांनी शतकी खेळी केली आहे. बांगलादेशच्या मोहम्मद अश्रफुलनं वयाच्या 17 वर्षे 61 दिवसांत शतक झळकावलं, तर पाकिस्तानच्या मुश्ताक मोहम्मदनं 17 वर्षे 78 दिवसांच्या वयात शतक झळकावलं.
2013 मध्ये सचिन तेंडुलकरनं 100 शतकांसह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. कसोटीत सर्वाधिक 51 शतकं करण्याचा विक्रमही सचिनच्या नावावर आहे. या फॉरमॅटमध्ये त्यानं सर्वाधिक 15921 धावा केल्या आहेत. वनडेतही सचिनच्या नावावर सर्वाधिक धावा आहेत. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे.
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