आशुतोष-कुलदीपचा इंग्लंडमध्ये धुरळा! इंग्रज फलंदाजांना आणलं नाकीनऊ
भारतीय अष्टपैलू खेळाडू आशुतोष शर्माचा आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केवळ फिनिशर म्हणून वापर केला जात असला तरी, तो इंग्लंडमध्ये आपल्या गोलंदाजीचं कौशल्य सिद्ध करत आहे.
Published : August 1, 2026 at 12:32 PM IST
Ashutosh Sharma : भारतीय अष्टपैलू खेळाडू आशुतोष शर्माचा आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केवळ फिनिशर म्हणून वापर केला जात असला तरी, तो इंग्लंडमध्ये आपल्या गोलंदाजीचं कौशल्य सिद्ध करत आहे. इंग्लंडच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच खेळताना, आशुतोषनं वन डे कप 2026 मध्ये फलंदाजांना क्रीजवर टिकणं कठीण केलं आहे. इंग्लिश क्लब हॅम्पशायरकडून खेळताना, आशुतोषनं सलग चार सामन्यांमध्ये बळी घेऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे. विशेषतः, एसेक्सविरुद्ध या उजव्या हाताच्या मध्यमगती गोलंदाजानं पाच बळी घेतले.
Ashutosh Sharma picks a fifer for Hampshire 😲— Cricbuzz (@cricbuzz) August 1, 2026
Delhi Capitals fans, do you want to see him bowl in the IPL next year? 😬pic.twitter.com/PMt4s2zUW6
एसेक्स आणि हॅम्पशायर सामना : शुक्रवार, 31 ऑगस्ट रोजी, चेम्सफोर्ड इथं गट 'ब' च्या सामन्यात एसेक्स आणि हॅम्पशायर आमने-सामने आले. या सामन्यात एसेक्सनं प्रथम फलंदाजी केली, ज्यात सलामीवीर नोहा थिननं शानदार शतक झळकावलं. त्यानं 96 चेंडूंमध्ये 109 धावा केल्या. ग्रँट रोएलॉफसननंही 35 चेंडूंमध्ये 52 धावांची वेगवान खेळी केली. यामुळं एसेक्सला 49 षटकांत 317 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. पण ही धावसंख्या आणखी वाढू शकली असती आणि आशुतोष शर्मानं ते होऊ दिलं नाही.
आशुतोषनं एकट्यानं अर्ध्या संघाला पाठवलं तंबूत : आशुतोषनं संघाच्या कर्णधारापासून सुरुवात करुन, एकट्यानं एसेक्स संघाच्या अर्ध्या भागाला उद्ध्वस्त केलं. हॅम्पशायरकडून खेळताना, या भारतीय खेळाडूनं 19 व्या षटकात एसेक्सचा कर्णधार टॉम वेस्टलीला बाद केलं आणि त्यानंतर त्याच षटकात चार्ली एलिसनला शून्यावर बाद केलं. त्यानंतर त्यानं आपल्या शेवटच्या दोन षटकांत तीन बळी घेऊन संघाला 317 धावांवर रोखलं. आपल्या 10 षटकांच्या स्पेलमध्ये, आशुतोष शर्मानं केवळ 51 धावा दिल्या आणि सर्वाधिक पाच बळी घेतले.
This is Kuldeep Yadav outsmarting and dismissing Ben Stokes across formats yet again. Kuldeep is doing this for Yorkshire because the Indian selectors deemed him surplus to requirements for the international series just days ago. They benched a premier wrist spinner on turning… pic.twitter.com/RGTu9veVtC— Nervous90s (@Nrvs90s) August 1, 2026
इंग्लंडमध्ये खुप बळी घेतले : आशुतोषला आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्सकडून, तसंच देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये रेल्वेकडून खेळताना आपल्या फलंदाजीमुळं ओळख मिळाली आहे. या ओळखीमुळंच हॅम्पशायरनं त्याला त्यांच्या वनडे चषकासाठी करारबद्ध केलं. आशुतोषला फलंदाजीत अद्याप कोणतंही मोठं यश मिळालं नसलं तरी, त्याची गोलंदाजी निश्चितपणे रोखता न येणारी ठरली आहे. त्यानं आतापर्यंत खेळलेल्या चारही सामन्यांमध्ये बळी घेतले असून, या चार सामन्यांमध्ये एकूण 13 बळी मिळवले आहेत. हे यासाठीही विशेष आहे, कारण आशुतोषनं यापूर्वी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत केवळ दोनच बळी घेतलं होतं.
कुलदीप यादवची फिरकीही चालली : दुसरीकडे डर्हमविरुद्धच्या सामन्यात प्रथम फलंदाजीस आलेल्या डर्हमचा संपूर्ण संघ 155 धावांवरच गारद झाला. यॉर्कशायरकडून गोलंदाजी करताना कुलदीप यादवनं आपल्या फिरकीचं जाळं विणलं. त्यानं डर्हमचा स्टार फलंदाज बेन स्टोक्स आणि कॉलिन एकरमन यांना तंबूत धाडलं. 10 षटकांत 1 मेडन टाकून त्यानं अवघ्या 23 धावा देत 2 बळी घेतली. कुलदीपनं या स्पर्धेत खेळलेल्या 4 सामन्यांमध्ये आतापर्यंत एकूण 8 विकेट्स घेतल्या आहेत.
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