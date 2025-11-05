Virat Kohli: 37व्या वाढदिवसानिमित्त 'रन-मशीन'चे 37 मोठे रेकॉर्ड
क्रिकेटविश्वात रन-मशीन म्हणून प्रसिद्ध असणारा विराट कोहली आज 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्याचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.
Published : November 5, 2025 at 10:45 AM IST
नवी दिल्ली Virat Kohli 37th Birthday : क्रिकेटविश्वात रन-मशीन म्हणून प्रसिद्ध असणारा विराट कोहली आज 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्याचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 5 नोव्हेंबर 1988 रोजी दिल्ली इथं जन्मलेल्या विराटची फलंदाजीची कला सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये झळकते. तो गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताचा सर्वात मोठा सामना जिंकणारा खेळाडू आहे. त्यानं टी-20 आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, परंतु वनडे क्रिकेटमध्ये तो भारताचा कणा आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सिडनी वनडेमध्ये त्याने अलिकडेच केलेल्या 74 धावांच्या खेळींमुळं हे सिद्ध झालं की वयानं त्याच्यातलं क्रिकेट कमी झालेलं नाही.
विराट कोहलीची दमदार कारकीर्द : विराट कोहलीनं भारतासाठी 123 कसोटी, 305 वनडे आणि 125 टी-20 सामने खेळले आहेत. त्यानं कसोटी क्रिकेटमध्ये 9230 धावा केल्या आहेत, ज्यात 30 शतकं आहेत. त्यानं वनडे सामन्यांमध्ये 14,255 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये विक्रमी 51 शतकं आहेत. त्यानं टी-20 मध्ये 4000 हून अधिक धावा केल्या आहेत आणि या वाटेवर अनेक मोठे क्रिकेट विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.
37 व्या वाढदिवसानिमित्त विराट कोहलीचे 37 प्रमुख विक्रम :
- कसोटींमध्ये सर्वाधिक द्विशतकं (भारतीय): 7 द्विशतकं.
- कसोटी कर्णधार म्हणून सर्वाधिक द्विशतकं: 7 द्विशतकं.
- भारतासाठी कसोटीत सर्वात यशस्वी कर्णधार: 68 सामन्यांमध्ये 40 विजय.
- घरगुती कसोटींमध्ये सर्वाधिक विजय टक्केवारी: 77.41%.
- कसोटीत निवृत्त होताना एकूण धावा: 9230 धावा, 123 सामन्यांमध्ये सरासरी 46.85.
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक धावा : 553 सामन्यांमध्ये 27,673 धावा.
- एका दशकात सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा : 2010-2019 पर्यंत 20,000+ धावा
- वनडे सामन्यांमध्ये पाठलाग करताना सर्वाधिक शतकं: 28 शतकं.
- वनडे सामन्यांमध्ये पाठलाग करताना सरासरी: 65.5.
- वनडे सामन्यांमध्ये सर्वात जलद 14,000 धावा.
- आयसीसी वनडे विश्वचषक (एकेरी आवृत्ती) मध्ये सर्वाधिक धावा: 2023 मध्ये 765 धावा.
- टी-20 मध्ये 4000 धावा करणारा पहिला खेळाडू.
- टी-20 मध्ये भारतासाठी सर्वाधिक धावा: 13543 धावा
- आयसीसी टी-20 विश्वचषकांमध्ये सर्वाधिक धावा (1292).
- टी-20 मध्ये सर्वाधिक 'मालिकावीर' पुरस्कार (7 वेळा).
- सर्व फॉरमॅटमध्ये क्रमांक 1 रँकिंग: एकमेव भारतीय.
- कर्णधार म्हणून 19 वर्षांखालील विश्वचषक विजय: 2008.
- आयसीसी स्पर्धांमध्ये विजय: 5
- 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक धावा: 747 धावा.
- सर्वात जलद वनडे शतक (भारतीय): ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 100*, 52 चेंडू.
- वनडे क्रिकेटमध्ये कोणत्याही फलंदाजाद्वारे सर्वाधिक शतक: 51
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक शतकं: एकूण 82 शतकं (कसोटी - 30, वनडे - 51, टी-20 - 1).
- आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा: 8000 पेक्षा जास्त धावा
- आयपीएलमध्ये सर्वाधिक 50+ धावा: 71 (2025 मध्ये डेव्हिड वॉर्नरचा विक्रम मोडला).
- आयपीएलमध्ये सर्वाधिक चौकार: 771
- आयपीएलमध्ये सर्वाधिक चौकार: 1000+
- एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक धावा: 973 धावा
- सलग तीन आयपीएल हंगामात 600+ धावा: 2023 ते 2025, ख्रिस गेल आणि केएल राहुल नंतर तिसरा खेळाडू.
- एका आयपीएल हंगामात विजयी सामन्यांमध्ये सर्वाधिक 50+ धावा: 8 वेळा.
- आयपीएलमध्ये एकाच संघासाठी सर्वाधिक सामने: 267 सामने, (रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु)
- आयपीएलमध्ये एकाच संघासाठी सर्व हंगाम खेळणे: RCB साठी, 18 हंगाम.
- क्रिकेटचे सर्व फॉरमॅटमिळून 26000+ धावा.
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 300+ झेल.
- तीन वेळा आयसीसी वर्षातील सर्वोत्तम क्रिकेटपटू पुरस्कार (2017, 2018, 2023).
- 2010 ते 2020 पर्यंत आयसीसी दशकातील सर्वोत्तम पुरुष खेळाडू.
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 69 सामनावीर पुरस्कार.
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक मालिकावीर पुरस्कार (21).
