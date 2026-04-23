30 चेंडूंमध्ये शतक अन् 175 धावांची खेळी...! आजच्याच दिवशी IPL मध्ये पुण्याविरुद्ध आलं होतं 'गेल' वादळ; 13 वर्षांपासून विक्रम अबाधित
23 एप्रिल 2013 रोजी, आरसीबीचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलनं पुणे वॉरियर्सविरुद्धच्या सामन्यात आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं खळबळ उडवून दिली होती.
Published : April 23, 2026 at 12:16 PM IST
मुंबई Chris Gayle : इंडियन प्रीमियर लीगची सुरुवात 2008 मध्ये झाली. लीगचा पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला गेला. स्पर्धेच्या अगदी पहिल्याच सामन्यात, केकेआरकडून खेळणाऱ्या ब्रेंडन मॅकुलमनं 158 धावांची ऐतिहासिक खेळी केली. केवळ तीन वर्षेच अस्तित्वात असलेल्या टी-20 फॉरमॅटमध्ये अशा फलंदाजीची कोणीही अपेक्षा केली नव्हती. साहजिकच, मॅकुलम त्यावेळी आयपीएल आणि टी-20 क्रिकेट या दोन्हीमध्ये सर्वोच्च खेळी करणारा फलंदाज बनला, पण त्याचा हा विक्रम फार काळ टिकला नाही.
Bro said it's a 170-180 track for the team and then went onto score 1️⃣7️⃣5️⃣* himself. 😂❤️🔥
13 वर्षांपूर्वी आलं होतं गेलचं वादळ : आयपीएलमधील सर्वोच्च खेळीचा मॅकुलमचा विक्रम 2013 मध्ये मोडला गेला. ज्या आरसीबी संघाविरुद्ध मॅकुलमनं हा विक्रम प्रस्थापित केला होता, त्याच संघातील एका खेळाडूनं आयपीएलमध्ये नवा इतिहास रचला. खरं तर, 23 एप्रिल 2013 रोजी, आरसीबीचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलनं पुणे वॉरियर्सविरुद्धच्या सामन्यात आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं खळबळ उडवून दिली होती. त्या सामन्यात गेलनं अवघ्या 30 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण करत 175 धावांची खेळी केली, जी आयपीएलमधील कोणत्याही फलंदाजाची सर्वोच्च खेळी आहे. त्या डावात गेलनं 66 चेंडू खेळून 17 षटकार आणि 13 चौकार मारले होते.
आरसीबीनं सामन्यात केल्या 263 धावा : पुणे वॉरियर्सविरुद्धच्या त्या सामन्यात आरसीबीनं निर्धारित 20 षटकांत 5 गडी गमावून 263 धावांचा डोंगर उभा केला. गेल व्यतिरिक्त, तिलकरत्नं दिलशाननं 33 धावा आणि एबी डिव्हिलियर्सनं 31 धावा केल्या. मिचेल मार्श पुण्यासाठी सर्वात महागडा गोलंदाज ठरला, त्यानं आपल्या तीन षटकांत 56 धावा दिल्या आणि एक बळी घेतला. अशोक दिंडानं चार षटकांत 48 धावा दिल्या आणि अली मुर्तझानं दोनच षटकांत 45 धावा दिल्या.
1️⃣7️⃣5️⃣* off 66. 🤯— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 23, 2026
1️⃣3️⃣ x 4s. 🥵
1️⃣7️⃣ x 6s. 💥
Remember this madness, 12th Man Army? #OnThisDay, in 2️⃣0️⃣1️⃣3️⃣, Christopher Henry Gayle went bonkers and smashed the highest individual score in #TATAIPL history, the fastest century in the league (3️⃣0️⃣ balls), and the most 6️⃣s…
पुण्याचा दारुण पराभव : आरसीबीच्या 263 धावांच्या प्रत्युत्तरात, पुणे वॉरियर्सला 20 षटकांत 9 गडी गमावून केवळ 133 धावा करता आल्या. त्यामुळं, आरसीबीनं हा सामना 130 धावांच्या मोठ्या फरकानं एकतर्फा जिंकला. पुण्याकडून स्टीव्ह स्मिथनं 31 चेंडूंमध्ये 41 धावा करुन सर्वाधिक धावा केल्या. मिचेल मार्शनं 24 धावा केल्या, तर ॲरॉन फिंचनं 18, युवराज सिंगनं 16 आणि मिथुन मन्हासनं 11 धावांचं योगदान दिलं. आरसीबीकडून रवी रामपॉल, जयदेव उनाडकट आणि ख्रिस गेल यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. तर मुरली कार्तिक, आरपी सिंग आणि विनय कुमार यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला.
हेही वाचा :