6,6,6,6,6,6... आजच्याच दिवशी 19 वर्षांपूर्वी आलं होतं युवराजचं वादळ, 12 चेंडूत केल्या 50 धावा; पाहा व्हिडिओ
भारताचा माजी स्टार अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगनं आजच्याच दिवशी इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडच्या एकाच षटकात सलग सहा षटकार मारुन इतिहास रचला होता.
Published : September 19, 2026 at 1:04 PM IST
मुंबई Yuvraj Singh Six Sixes : 19 सप्टेंबर, 2007... क्रिकेटच्या इतिहासात ही तारीख नेहमीच लक्षात राहील. कारण याच दिवशी, भारताचा माजी स्टार अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगनं इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडच्या एकाच षटकात सलग सहा षटकार मारुन इतिहास रचला होता. या ऐतिहासिक क्षणाला आज 19 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 2007 च्या टी-20 विश्वचषकादरम्यान डर्बनमधील किंग्समीड इथं भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुपर-8 सामना खेळला जात होता. इंग्लंडकडून स्टुअर्ट ब्रॉड 19वं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजीला आला. विशेष म्हणजे त्यावेळी ब्रॉड फक्त 21 वर्षांचा होता.
19 YEARS SINCE YUVRAJ SINGH SMASHED 6 SIXES IN AN OVER AGAINST ENGLAND. 🇮🇳 pic.twitter.com/bkkOOuAVLn— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 19, 2026
एका षटकात केल्या 36 धावा : युवराजनं ब्रॉडच्या पहिल्या चेंडूवर डीप मिड-विकेटवरुन फटका मारला. दुसरा चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगवरुन, आणि मग युवराजनं तिसरा चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरुन सीमारेषेपार पाठवला. चौथा चेंडू डीप पॉइंटकडे गेला, तर पाचवा चेंडू पुन्हा मिड-विकेटवरुन गेला. शेवटचा चेंडू त्यानं लॉन्ग-ऑनवरुन जोरदार फटकावला. याचा परिणाम म्हणजे सहा चेंडूंमध्ये सहा षटकार आणि एका षटकात 36 धावा.
6️⃣, 6️⃣, 6️⃣, 6️⃣, 6️⃣, 6️⃣! 🤯#OnThisDay in 2007, Yuvraj Singh lit up Durban by becoming the first player to smash six sixes in an over in T20Is 🔥#TeamIndia | @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/MULtWGN0T4— BCCI (@BCCI) September 19, 2026
फ्लिंटॉफसोबत झाला होता वाद : युवराजच्या स्फोटक फलंदाजीच्या अगदी आधी, त्याचा इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू अँड्र्यू फ्लिंटॉफसोबत वाद झाला होता. यानंतर, इंग्लंडचा कर्णधार पॉल कॉलिंगवूडनं 19 वं षटक युवा स्टुअर्ट ब्रॉडकडे सोपवलं. पण हे षटक ब्रॉडसाठी एका दुःस्वप्नापेक्षा कमी नव्हतं. युवराजनं आपल्या पॉवर-हिटिंगनं आणि मैदानाच्या सर्व बाजूंनी षटकार ठोकून क्रिकेट जगताला थक्क केलं.
फक्त 12 चेंडूंत ठोकलं अर्धशतक : या सामन्यात युवराजनं अवघ्या 12 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, जे त्यावेळचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतक होतं. त्यानं 16 चेंडूंमध्ये 7 षटकार आणि 3 चौकारांसह 58 धावा केल्या. भारतानं 20 षटकांत 218/4 अशी धावसंख्या उभारली आणि 18 धावांनी सामना जिंकला. आपल्या दमदार कामगिरीबद्दल युवराजला सामनावीर पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आलं.
🔥 WHEN YUVRAJ SINGH TURNED ONE OVER INTO HISTORY! 🇮🇳— Deepak Meena (@Iamdeep0408) September 19, 2026
2007. One over. Six balls. Six sixes. 💥
Yuvraj Singh walked in with intent and transformed an ordinary over into one of the most unforgettable moments in cricket history.
6️⃣ 6️⃣ 6️⃣ 6️⃣ 6️⃣ 6️⃣
It wasn’t just power hitting —…
युवराज सिंग ठरला पहिलाच फलंदाज : स्टुअर्ट ब्रॉडविरुद्ध सलग सहा षटकार मारुन, युवराज सिंग टी-20 आंतरराष्ट्रीय डावात एका षटकात सहा षटकार मारणारा पहिला फलंदाज ठरला. त्यापूर्वी 2007 मध्ये, हर्शेल गिब्सनं वनडे क्रिकेटमध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध एका षटकात सहा षटकार मारले होते.
19 वर्षांनंतरही तो क्षण आजही अविस्मरणीय : काळ लोटला टी-20 क्रिकेटमध्ये नवनवीन विक्रम प्रस्थापित झाले आहेत आणि अनेक नवीन पॉवर हिटर उदयास आले आहेत, परंतु 19 सप्टेंबर 2007 रोजीचं ते षटक आजही क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात एक विशेष स्थान टिकवून आहे. युवराजची स्फोटक शैली आजच्या भारतीय फलंदाजांमध्ये दिसून येते. अलीकडेच, अभिषेक शर्मानं अफगाणिस्तानविरुद्ध अवघ्या 30 चेंडूंमध्ये सर्वात जलद टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक झळकावलं. युवराज हा अभिषेकचा मार्गदर्शकही आहे आणि त्यानं अलीकडेच त्याला फलंदाजीबद्दल काही सल्ले दिले होते.
युवराजचे सहा षटकार :
- पहिला चेंडू : उच्च बॅकलिफ्टसह लाँगॉनवर षटकार
- दुसरा चेंडू : मिड-विकेट आणि स्क्वेअर लेगमध्ये षटकार
- तिसरा चेंडू : बाजूनं बॅट स्विंग करताना षटकार मारुन षटकारांची हॅट्ट्रिक पूर्ण
- चौथा चेंडू : फुल टॉस, पॉइंट बाऊंड्रीबाहेर चेंडू पाठवून षटकार
- पाचवा चेंडू : लाँग ऑनच्या दिशेनं पुन्हा षटकार
- सहावा चेंडू : वाइड मिड ऑनच्या दिशेनं षटकार मारला
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