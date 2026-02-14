क्रिकेट चाहत्यांसाठी सुपर संडे! दिवसभरात भारत-पाकिस्तान दोनवेळा भिडणार मैदानात
15 फेब्रुवारी हा दिवस क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक सुपर रविवार असणार आहे. या दिवशी क्रिकेट चाहत्यांना भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचा उत्साह दुप्पट दिसेल.
Published : February 14, 2026 at 1:07 PM IST
मुंबई IND vs PAK on Sunday : 15 फेब्रुवारी हा दिवस क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक सुपर रविवार असणार आहे. या दिवशी क्रिकेट चाहत्यांना भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचा उत्साह दुप्पट दिसेल. भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ दोन सामन्यांमध्ये आमनेसामने येतील. 15 फेब्रुवारी रोजी टी-20 विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक हाय-व्होल्टेज सामना खेळला जाईल. जवळजवळ सर्व चाहत्यांना याची माहिती असेल. मात्र, त्याच दिवशी भारत विरुद्ध पाकिस्तान असा आणखी एक सामना खेळला जाईल, हा सामना महिला क्रिकेट संघांमधील असेल.
भारत आणि पाकिस्तान टी-20 विश्वचषकात आमनेसामने : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक सामना नियोजित आहे. हा सामना कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. दोन्ही संघांच्या कर्णधार भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 6:30 वाजता नाणेफेकीसाठी येतील. भारत आणि पाकिस्ताननं 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात प्रत्येकी दोन सामने खेळले आहेत आणि दोन्ही संघांनी त्यांचे पहिले दोन सामने जिंकले आहेत. भारतानं त्यांच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये अमेरिका आणि नामिबियाला आधीच पराभूत केलं आहे.
आशिया कपमध्ये भारत अ महिला आणि पाकिस्तान महिला संघात सामना : या सामन्यापूर्वी, 15 फेब्रुवारी रोजी दुपारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आणखी एक सामना खेळला जाईल. एसीसीनं आयोजित केलेल्या महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये हा सामना भारत अ आणि पाकिस्तान अ संघ यांच्यात खेळला जाईल. ही स्पर्धा उदयोन्मुख महिला खेळाडूंसाठी एक प्रमुख व्यासपीठ आहे. हा सामना थायलंडमधील बँकॉक येथील टेर्डथाई क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल आणि दुपारी 12:30 वाजता सुरु होईल. भारत अ संघाने या स्पर्धेत आपला पहिला सामना युएईविरुद्ध खेळला, ज्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात, भारत अ महिला संघ पाकिस्तानला हरवून स्पर्धेतील आपला पहिला विजय नोंदवण्याचा प्रयत्न करेल.
8 संघांमध्ये खेळवली जातेय आशिया चषक रायझिंग स्टार्स स्पर्धा : महिला आशिया चषक रायझिंग स्टार्समध्ये एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. या स्पर्धेत भारत अ, पाकिस्तान अ, बांगलादेश अ, श्रीलंका अ, युएई, नेपाळ, मलेशिया आणि थायलंड हे संघ खेळत आहेत. या संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं आहे, प्रत्येक गटात चार संघ आहेत. गट अ मध्ये भारत अ, पाकिस्तान अ, युएई आणि नेपाळ यांचा समावेश आहे. प्रत्येक संघ गट टप्प्यात एकमेकांशी खेळेल आणि प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील.
