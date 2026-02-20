T-20 वर्ल्ड कपच्या शेवटच्या सामन्यातही कांगारुंना धक्का बसणार? ओमानच्या कर्णधारानं सामन्यापूर्वी दिला मोठा इशारा
T-20 वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा एक सामना बाकी आहे, ते आयसीसी टी-20 संघ क्रमवारीत 20व्या क्रमांकावर असलेल्या ओमानशी सामना करतील.
Published : February 20, 2026 at 10:52 AM IST
पल्लेकेले AUS vs OMA : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील आतापर्यंतच्या गट टप्प्यातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे ऑस्ट्रेलियन संघ सुपर आठमध्ये पोहोचण्यापूर्वीच स्पर्धेतून बाहेर पडला. यापूर्वी, कांगारुंनी कधीही आयसीसीच्या कोणत्याही स्पर्धेत इतक्या वेगानं पराभवाचा अनुभव घेतला नव्हता. ग्रुप-बी मध्ये स्थान मिळवणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाचा अजूनही एक सामना बाकी आहे, तो आयसीसी टी-20 संघ क्रमवारीत 20व्या क्रमांकावर असलेल्या ओमानशी सामना करेल. ओमानचा कर्णधार जतिंदर सिंगनं या सामन्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे, तो त्याच्या संघासाठी ऑस्ट्रेलियाला हरवण्याची ही एक उत्तम संधी आहे असे म्हटलं आहे.
Another upset loading? 😉#T20WorldCup2026 #AUSvOMA #AUSvsOMA #CricketTwitter pic.twitter.com/cbtdlBgIcZ— Cricbuzz (@cricbuzz) February 20, 2026
ऑस्ट्रेलियाला हरवण्याची ही आमच्यासाठी एक उत्तम संधी : मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियन संघानं त्यांचा पहिला गट टप्प्यातील सामना आयर्लंडविरुद्ध खेळला, जो त्यांनी जिंकला. 13 फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध झालेल्या पराभवामुळं त्यांना सर्वात जास्त त्रास झाला. ऑस्ट्रेलियानं त्यांचा पुढचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध खेळला आणि त्यांना 8 विकेटनं एकतर्फी पराभव सहन करावा लागला, ज्यामुळं सुपर-8 मध्ये पोहोचण्याचं त्यांचं स्वप्न संपुष्टात आलं. आता, ऑस्ट्रेलियाला त्यांचा सन्मान वाचवण्याची संधी आहे, श्रीलंकेतील पल्लेकेले स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यात ओमानचा सामना करावा लागेल. ओमानचा कर्णधार जतिंदर सिंगनं सामन्याच्या एक दिवस आधी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की त्यांच्या संघाकडे ऑस्ट्रेलियाला हरवण्याची उत्तम संधी आहे. "आमचे खेळाडू खरोखरच सकारात्मक आहेत आणि स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत."
The final game of the #T20WorldCup group stage is here with a battle at Kandy to close out proceedings 💪— ICC (@ICC) February 20, 2026
Find out how to watch here 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/Qx2y37QoNm
ओमाननं गट टप्प्यात सर्व तिन्ही सामने गमावले : गट-ब मध्ये असलेल्या ओमाननं आतापर्यंत टी-20 विश्वचषक 2026 च्या गट टप्प्यात तीन सामने खेळले आहेत आणि तिन्ही सामने गमावले आहेत. यामुळं त्यांच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं. याबद्दल, जतिंदर सिंगनं पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "जर मला आपण कसं सुधारणा करु शकतो हे स्पष्ट करायचं असेल तर ते आपल्या देशात फ्रँचायझी क्रिकेट असेल किंवा आपल्या खेळाडूंना इतरत्र फ्रँचायझी क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळाली असेल तर. यामुळं आपल्या खेळाडूंना चांगली तयारी करण्याची संधी मिळेल. असे अनेक वेळा घडले आहे जेव्हा आम्ही संघांना ओमानमध्ये येऊन खेळण्यासाठी आमंत्रित केलं आहे, परंतु त्यांना एकतर उशीर झाला आहे किंवा आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही."
OMAN CAPTAIN JATINDER SINGH. 🗣️— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 20, 2026
“Australia is not doing well at the moment, it is the best time to crush them”. 😂🔥 pic.twitter.com/lP53NV6iHP
