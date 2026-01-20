साइना नेहवालची बॅडमिंटनमधून निवृत्ती, दोन वर्षांपासून आजारामुळं होती त्रस्त
ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेती साइना नेहवाल बॅडमिंटनमधून निवृत्ती जाहीर केलीय. दोन वर्षांपासून मैदानाबाहेर असलेल्या साइनानं पॉडकास्टमध्ये ही घोषणा केली.
Published : January 20, 2026 at 4:13 PM IST
मुंबई : भारताच्या यशस्वी बॅडमिंटनपटूंपैकी एक आणि ऑलिम्पिक पदक विजेती साइना नेहवालनं बॅडमिंटनमधून निवृत्ती जाहीर (Saina Nehwal announces retiremen) केली आहे. गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून गुडघ्याच्या आजारामुळं मैदानाबाहेर असलेल्या साइनानं ही घोषणा सोमवारी एका पॉडकास्टमध्ये केली. लंडन 2012 ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक जिंकणाऱ्या साइनानं 2023 मधील सिंगापूर ओपननंतर कोणताही स्पर्धात्मक सामना खेळलेला नाही. तिनं सांगितलं की, ती दोन वर्षांपूर्वीच खेळ सोडणार होती, पण औपचारिक घोषणा करण्याची गरज वाटली नव्हती.
गुडघ्याला गंभीर दुखापत : साइनाच्या निवृत्तीमागचं मुख्य कारण आहे तिच्या गुडघ्यांमधील कार्टिलेजचं पूर्ण नष्ट होणं. तिनं पॉडकास्टमध्ये सांगितलं, “माझे कार्टिलेज पूर्णपणे नष्ट झालं असून संधिवात झाला आहे. मी पालक आणि प्रशिक्षकांना सांगितलं की, आता मी हे करू शकणार नाही.” जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचण्यासाठी दररोज आठ-नऊ तास कठोर सराव करावा लागतो, पण साइनाच्या गुडघ्याला एक-दोन तासांतच सूज येत होती. “सराव करताना गुडघा साथ देत नव्हता,” असं तिनं स्पष्ट केलं. या दुखापतीमुळं ती गेल्या काही वर्षांपासून त्रस्त होती, ज्यामुळं ती मैदानावर परतू शकली नाही.
साइनाची कारकीर्द : साइना नेहवाल ही भारतीय बॅडमिंटनची खरी ट्रेलब्लेझर मानली जाते. 2012 च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये महिलांच्या एकेरीत कांस्यपदक जिंकून तिनं इतिहास रचला होता. बॅडमिंटनमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू ठरली होती. 2015 मध्ये ती महिला एकेरीत जगातील नंबर वन खेळाडू बनली होती. तिच्या कारकीर्दीत तीनं एकूण 24 आंतरराष्ट्रीय विजेतेपदावर नाव कोरलंय, यात अनेक सुपर सीरिज आणि प्रीमियर स्पर्धांचा समावेश आहे. 2014 मध्ये भारताच्या उबर कप विजेतेपदात तिचं महत्त्वाचं योगदान होतं. तसंच कॉमनवेल्थ गेम्स आणि आशियाई चॅम्पियनशिपमध्येही तिनं अनेक पदकं जिंकली. साइनाच्या आक्रमक खेळानं आणि अतुलनीय फिटनेसनं ती जगभरात प्रसिद्ध झाली. तिनं सिंधू, श्रीकांत आणि इतर अनेक नव्या खेळाडूंसाठी मार्ग मोकळा करून दिलाय.
भारतीय बॅडमिंटनमध्ये पोकळी : साइनाच्या निवृत्तीनं भारतीय बॅडमिंटनला मोठा धक्का बसला आहे. 2000 च्या दशकात जेव्हा भारतीय बॅडमिंटनकडं फारसं कुणाचं लक्ष नव्हतं, तेव्हा साइनानं त्याला जागतिक स्तरावर नेऊन ठेवलं. तिच्या यशामुळं प्रायोजक, सराव सुविधा आणि नव्या खेळाडूंची फौज तयार झाली. पी. व्ही. सिंधू, किदांबी श्रीकांत, एच. एस. प्रणॉय यांसारखे खेळाडू तिच्याच काळात पुढे आले. साइनानं केवळ पदकेच जिंकली नाहीत तर भारतीय महिलांना खेळात करिअर करण्याची प्रेरणा दिली. आता ती प्रशिक्षण किंवा मेंटॉरिंगकडं वळण्याची शक्यता आहे. साइनानं सांगितलं की, ती स्वतःच्या खेळात आली आणि स्वतःच बाहेर पडली. साइनाच्या निवृत्तीनं एक युग संपलं आहे, पण तिने घालून दिलेला वारसा पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. त्यामुळं नविन खेळाडू तयार होण्यास चालना मिळेल.
