ODI वर्ल्ड कप सुरु होण्याआधीच वाद! दोन देशांची नव्या स्वरुपावर नाराजी; ICC च्या निर्णयाकडे लक्ष
2027 चा वनडे विश्वचषक हळूहळू जवळ येत आहे, परंतु तो आयोजित होण्यापूर्वीच एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
Published : August 11, 2026 at 10:17 AM IST
मुंबई ICC ODI World Cup 2027 : 2027 चा वनडे विश्वचषक हळूहळू जवळ येत आहे, परंतु तो आयोजित होण्यापूर्वीच एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. आयसीसीनं अलीकडेच त्याचं स्वरुप जाहीर केलं आहे, ज्यावर अनेक संघ खूश नाहीत. स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्सनं या स्वरुपावर आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना अद्याप त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळालेली नाहीत.
आयसीसीनं 2027 च्या वनडे विश्वचषकाच्या स्वरुपात केले बदल : आयसीसीनं अलीकडेच पुढील वर्षीच्या एकदिवसीय विश्वचषकाचं स्वरुप जाहीर केलं आहे. त्यात महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. आता, 10 ऐवजी, या आयसीसी स्पर्धेत एकूण 14 संघ सहभागी होतील. मात्र, समस्या अशी आहे की नवीन स्वरुपानुसार लहान संघांना विश्वचषक सामन्यांसाठी पात्र होण्यापूर्वी अनेक फेऱ्यांमधून जावं लागेल. यामुळं, विशेषतः सहयोगी राष्ट्रांसाठी अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
The cricket boards of Scotland and the Netherlands have criticised the recent changes to the Cricket World Cup structure ⚠️— Cricbuzz (@cricbuzz) August 10, 2026
They say the changes are a “setback” for Associate nations and “risk undermining” the progress made towards globalising the game 🌎❌ pic.twitter.com/hAvBYc2YaB
स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्सनं घेतली आयसीसीसोबत बैठक : दरम्यान, क्रिकबझच्या एका अहवालानुसार, स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्सनं, इतर अनेक संघांसोबत, नवीन बदलांसंदर्भात आयसीसीसोबत दोनदा बैठक घेतली आहे आणि प्रक्रियेबद्दल स्पष्टता मागितली आहे. असं वृत्त आहे की दोन आठवडे उलटूनही त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. दोन्ही मंडळांनी याला निराशाजनक म्हटलं आहे.
सुपर सिरीजमधून बाद होणार संघ : नवीन स्वरुपानुसार, 14 संघांच्या स्वरुपापूर्वी एक सुपर सिरीज आयोजित केली जाईल. सुपर सिरीजमध्ये 12व्या, 13व्या आणि 14व्या क्रमांकावरील संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील. जो संघ प्रथम येईल तो पुढं जाईल, तर उर्वरित दोन संघ बाद होतील. स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्सचा असा युक्तिवाद आहे की यामुळं सहयोगी राष्ट्रांच्या विश्वचषकात पोहोचण्याच्या संधी कमी होतात.
2027 विश्वचषक पात्रता फेरीचे ठिकाण अद्याप अस्पष्ट : स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्स 2027 विश्वचषक पात्रता फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत, परंतु विश्वचषकाला केवळ 18 महिने शिल्लक असताना पात्रता सामन्यांचं ठिकाण अद्याप अस्पष्ट आहे. दोन्ही मंडळांचा असा युक्तिवाद आहे की इतक्या लवकर नियम बदलणं अन्यायकारक आहे. यामुळं अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
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