ODI क्रिकेटमध्ये झाले 5000 सामने; कधी झाली होती पहिली मॅच?
स्कॉटलंड आणि कॅनडा यांच्यातील आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक लीग टू 2023-27 च्या सामन्यानं वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडला.
Published : August 8, 2026 at 10:33 AM IST
मुंबई 5000 ODI Match : स्कॉटलंड आणि कॅनडा यांच्यातील आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक लीग टू 2023-27 च्या सामन्यानं वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडला, जो वनडे इतिहासातील 5000 वा सामना ठरला. वनडे क्रिकेटचा प्रकार 1971 मध्ये सुरु झाला आणि गेल्या 55 वर्षांत त्याच्या नियमांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. टी-20 प्रकाराचा उदय होऊनही, वनडे सामने एक महत्त्वाचा खेळ म्हणून कायम आहेत आणि चाहते विश्वचषकाची आतुरतेनं वाट पाहत असतात. वनडे प्रकारात खेळले गेलेले पहिले तीन विश्वचषक प्रत्येकी 60 षटकांचं होतं, तर त्यानंतरचे सर्व विश्वचषक 50 षटकांच्या स्वरुपात खेळले गेले आहेत.
1st ODI in 1971 between Australia 🇦🇺 vs England 🏴— Shivansh rajpal (@RajpalShiv46534) August 7, 2026
5000th ODI in 2026 Between Scotland 🏴 vs Canada 🇨🇦 pic.twitter.com/azo5m3s8eT
इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया संघात झाला पहिला वनडे सामना : क्रिकेटच्या इतिहासात, पहिला वनडे सामना 5 जानेवारी 1971 रोजी मेलबर्न स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला गेला, ज्यात ऑस्ट्रेलियानं 5 गडी राखून विजय मिळवला. 1000 वा वनडे सामना 8905 दिवसांनंतर 1995 मध्ये, नॉटिंगहॅम स्टेडियमवर इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात खेळला गेला. त्यानंतर 10 एप्रिल 2003 रोजी 2000 वा वनडे सामना पूर्ण झाला. 3000 वा वनडे सामना 22 जून 2010 रोजी, तर 4000 वा सामना 17 मार्च 2018 रोजी खेळला गेला. 5000 वा सामना 7 ऑगस्ट 2026 रोजी स्कॉटलंड आणि कॅनडा यांच्यात झाला आहे.
The ongoing Canada vs Scotland clash is 𝟱𝟬𝟬𝟬𝘁𝗵 ODI in men's intl cricket! 🤯— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) August 7, 2026
1st - AUS vs ENG (Melbourne, 1971)
1000th - WI vs ENG (Nottingham, 1995)
2000th - PAK vs ZIM (Sharjah, 2003)
3000th - AUS vs ENG (Southampton, 2010)
4000th - HKG vs PNG (Harare, 2018)
5000th… pic.twitter.com/N4DI9TYY8i
भारतीय संघाच्या विजयाच्या टक्केवारीत सुधारणा : वेस्ट इंडिजनं वनडे क्रिकेटच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वर्चस्व गाजवलं आणि सलग दोन विश्वचषक जिंकले. तेव्हापासून, प्रत्येक 1000 सामन्यांनंतर त्यांच्या कामगिरीत सातत्यानं घट झाली आहे. भारतीय संघ, ज्याची वनडे क्रिकेटमधील कामगिरी सुरुवातीला अपेक्षेप्रमाणे नव्हती, त्याच्या कामगिरीत सातत्यानं सुधारणा झाली आहे, हे टीम इंडियाच्या विजयाच्या टक्केवारीवरून दिसून येते.
Finlay McCreath's maiden international century sets up victory for Scotland in the 5000th men's ODI 🙌— Cricinfo (@cricinfo) August 7, 2026
As a result of their win, Scotland and Netherlands have sealed top four finishes in #CWCL2 and qualification for the 2027 ODI World Cup Qualifier pic.twitter.com/6MLgsaRZfc
सर्वाधिक वनडे सामने खेळण्याच्या यादीत टीम इंडिया अव्वल : भारतीय संघ सध्या वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने खेळण्याच्या बाबतीत अव्वल स्थानी आहे. भारतीय संघानं आतापर्यंत 1081 वनडे सामने खेळले असून, त्यात 575 सामने जिंकले आहेत आणि 452 सामन्यांत पराभव पत्करला आहे. याशिवाय, 10 सामने बरोबरीत सुटले आहेत आणि 44 सामने रद्द झाले आहेत. या यादीत ऑस्ट्रेलिया 1025 सामन्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर पाकिस्तान 1002 वनडे सामन्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
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