40 चौकार, 1 षटकार, 323 धावा... लॅथम-कॉनवेनं मिळून इतिहास रचला; खास विक्रम झाला

न्यूझीलंडसाठी टॉम लॅथम आणि डेव्हॉन कॉनवे यांनी विक्रमी 323 धावांची भागीदारी केली.

NZ vs WI 3rd Test Day 1
लॅथम-कॉनवेनं मिळून इतिहास रचला (IANS Photo)
Published : December 18, 2025 at 3:54 PM IST

माउंट मौंगानुई NZ vs WI 3rd Test Day 1 : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील अ‍ॅशेस मालिका सुरु असताना, न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात कसोटी मालिका सुरु आहे. दोन्ही देशांमधील तिसरा आणि शेवटचा सामना माउंट मौंगानुई येथील बे ओव्हल इथं खेळला जात आहे. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, कीवी संघाचे सलामीवीर टॉम लॅथम आणि डेव्हॉन कॉनवे यांनी शानदार कामगिरी केली. त्यांनी विक्रमी 323 धावांची भागीदारी केली. दोघांनी शतकं झळकावली, ज्यामुळं संघानं पहिल्या दिवशी 90 षटकांत 1 बाद 334 धावांपर्यंत मजल मारली.

कॉनवे आणि लॅथम यांची विक्रमी भागीदारी : कॉनवे आणि लॅथम यांच्या सलामी जोडीनं 323 धावांची भागीदारी केली, जी न्यूझीलंड कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिल्या विकेटसाठीची दुसरी सर्वोच्च भागीदारी आहे. कीवीज संघासाठी सलामी जोडीनं 300 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केल्यापासून 53 वर्षे झाली आहेत. हा विक्रम अजूनही ग्लेन टर्नर आणि टेरी जार्विस यांच्याकडे आहे. या जोडीनं 1972 मध्ये जॉर्जटाऊन इथं वेस्ट इंडिजविरुद्ध कीवीजसाठी पहिल्या विकेटसाठी 387 धावा जोडल्या.

26 वर्षे जुना विक्रम मोडला : कॉनवे आणि लॅथम यांच्या जोडीनं स्टीवी डेम्पस्टर-जॅकी मिल्स आणि शेर्विन कॅम्पबेल-एड्रियन यांचा विक्रम मोडला. या जोडीनं 276 धावांची भागीदारी केली होती. स्टीवी डेम्पस्टर-जॅकी मिल्स यांनी 1930 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ही कामगिरी केली होती, तर शेर्विन कॅम्पबेल-एड्रियन यांनी 1999 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ही खेळी खेळली होती. मात्र, हा 26 वर्षे जुना विक्रम आता मोडला गेला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, लॅथम आणि कॉनवे हे न्यूझीलंडचे सर्वाधिक धावा करणारे तिसरे फलंदाजही बनले आहेत. 49 डावांमध्ये एकत्र फलंदाजी करताना त्यांनी 42.10 च्या सरासरीनं 2021 धावा जोडल्या आहेत.

40 चौकार, 1 षटकार, 323 धावा : टॉम लॅथम 246 चेंडूत 15 चौकार आणि 1 षटकार मारुन 137 धावा काढून बाद झाला, तर कॉनवे पहिल्या दिवशी नाबाद राहिला. त्यानं 279 चेंडूत 25 चौकार मारुन 178 धावा केल्या. त्यांच्या चौकार आणि षटकारांसह एकूण 40 चौकार आणि 1 षटकार लागला. या चौकारांमुळंच या जोडीनं 323 धावांची विक्रमी भागीदारी केली. त्यांनी वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांना विकेटसाठी संघर्ष करायला लावला.

