IPL लिलावात फ्रँचाईजींनी दुर्लक्ष केलेल्या खेळाडूनं ठोकलं दमदार द्विशतक; कीवींनी उभारला 575 धावांचा हिमालय
डेव्हॉन कॉनवेच्या द्विशतकामुळं न्यूझीलंडनं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात 8 बाद 575 धावांवर आपला पहिला डाव घोषित केला.
Published : December 19, 2025 at 12:00 PM IST
माउंट मौंगानुई NZ vs WI 3rd Test Day 2 : न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या मालिकेतील तिसऱ्या कसोटी सामन्यात डेव्हॉन कॉनवेच्या द्विशतकामुळं न्यूझीलंडनं पहिल्या डावात 8 बाद 575 धावांवर आपला डाव घोषित केला. कॉनवेचं हे त्याच्या कारकिर्दीतील दुसरं द्विशतक होतं.
Devon Conway’s incredible double-ton put New Zealand in a position of total command 👊#WTC27 | #NZvWI 📝: https://t.co/RsAVYUUerk pic.twitter.com/NJ1nIolTXj— ICC (@ICC) December 19, 2025
कसोटीतील दुसरं शतक : बे ओव्हल इथं झालेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी न्यूझीलंडच्या फलंदाजानं आपलं द्विशतक पूर्ण केलं. न्यूझीलंडनं दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात 1 बाद 334 धावांवर केली. डेव्हॉन कॉनवेनं 178 आणि जेकब डफीनं 9 धावा केल्या. कॉनवेनं शानदार फलंदाजी करत आपलं दुसरं द्विशतक गाठलं. डेव्हॉन कॉनवेनं 367 चेंडूंचा सामना केला आणि 31 चौकारांसह 227 धावांवर बाद झाला. हे त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील सहावं शतक होतं. या द्विशतकामुळं कॉनवेचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढला असेल. कॉनवेला अलिकडे चांगला वेळ गेला नव्हता. तो बऱ्याच काळापासून मोठ्या खेळीच्या शोधात होता. या खेळीमुळं कॉनवेला काहीसा दिलासा मिळाला असेल. त्यातच नुकत्याच आयपीएल लिलावात त्याला कोणत्याही संघानं विकत घेतलं नव्हतं.
Captain Tom Latham calls his men in with 575 on the board.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 19, 2025
Rachin Ravindra (72*) and Ajaz Patel (30*) combine nicely at the end.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/EUjb5PySmi
न्यूझीलंडनं 575 धावांवर केला डाव घोषित : तिसऱ्या कसोटीत न्यूझीलंडनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. डेव्हॉन कॉनवे व्यतिरिक्त, कर्णधार टॉम लॅथम 137, केन विल्यमसन 31 आणि ग्लेन फिलिप्स 29 धावांवर बाद झाले. रचिन रवींद्र 72 आणि अजाज पटेल 30 धावांवर नाबाद राहिले. न्यूझीलंडकडून रचिनला शतक झळकावण्याची संधी मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु कर्णधार टॉम लॅथमनं 8 बाद 575 धावांवर डाव घोषित केला. तत्पुर्वी पहिल्या दिवशी 137 धावा करुन कर्णधार टॉम लॅथम बाद झाला. लॅथमनं 246 चेंडूत 137 धावा केल्या, ज्यामध्ये 1 षटकार आणि 15 चौकारांचा समावेश होता. हे त्याचं 15 वं कसोटी शतक होतं. वेस्ट इंडिजकडून केमार रोच आणि रोस्टन चेस यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला, तर जेडेन सिल्स, अँडरसन फिलिप आणि जस्टिन ग्रीव्हज यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.
West Indies show resilience with the bat after New Zealand pile on a mammoth total 💪#WTC27 | #NZvWI 📝: https://t.co/RsAVYUUerk pic.twitter.com/eAVQYTZLnL— ICC (@ICC) December 19, 2025
वेस्ट इंडिजचीही स्थिर सुरुवात : कीवींच्या 575 धावांच्या प्रत्युत्तरात वेस्ट इंडिजनं त्यांच्या पहिल्या डावाची सुरुवात स्थिर केली. वेस्ट इंडिजनं पहिल्या डावात दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत 23 षटकांत 110 धावा केल्या आहेत. जॉन कॅम्पबेल 45 आणि ब्रँडन किंग 55 धावांवर खेळत आहेत. तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत न्यूझीलंड 1-0 नं आघाडीवर आहे. मालिकेतील पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिला, तर दुसरा सामना न्यूझीलंडनं जिंकला.
