NZ vs WI 2nd Test: गोलंदाजीत कहर करणाऱ्या गोलंदाजाला गंभीर दुखापत; स्ट्रेचरवर न्यावं लागलं मैदानाबाहेर

तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं खेळला जात आहे. पहिल्या दिवशी गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या वेगवान गोलंदाजाला गंभीर दुखापत झाली.

Blair Tickner
गोलंदाजीत कहर करणाऱ्या गोलंदाजाला गंभीर दुखापत (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 12:58 PM IST

वेलिंग्टन Blair Tickner : 10 डिसेंबर रोजी वेलिंग्टन इथं न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील दुसरा कसोटी सामना सुरु झाला आहे. सामन्यात न्यूझीलंडचा कर्णधार टॉम लॅथमनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजचा डाव 205 धावांवर संपुष्टात आला. मात्र यादरम्यान कीवी संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

मैदानावर गोलंदाज जखमी : वेस्ट इंडिजला 17 व्या षटकात पहिला धक्का बसला. ब्रँडन किंग न्यूझीलंडच्या वेगवान गोलंदाज ब्लेअर टिकनरचा बळी ठरला. पहिल्या विकेटची भागीदारी तुटताच वेस्ट इंडिजची फलंदाजी डळमळीत झाली. ब्लेअर टिकनरच्या धोकादायक गोलंदाजीमुळं न्यूझीलंडने वेस्ट इंडिजचा अर्धा संघ 56 षटकात 176 धावांत पॅव्हेलियनमध्ये परतला. या काळात टिकनरनं एकट्यानं चार विकेट घेतल्या. ब्लेअर टिकनर पाच विकेट घेण्याच्या अगदी जवळ दिसत होता, परंतु मैदानावर असं काही घडलं ज्यामुळं न्यूझीलंडचा संघ आणि कीवी चाहते तणावात होते.

स्ट्रेचरवर नेलं मैदानाबाहेर : खरं तर, वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीची लाईन उद्ध्वस्त केल्यानंतर ब्लेअर टिकनर 67व्या षटकात फाइन लेगवर क्षेत्ररक्षण करत होता. सीमारेषेवर चेंडू रोखण्याचा प्रयत्न करताना, टिकनरला दुखापत झाली. त्याचा डावा खांदा निखळल्यासारखं वाटलं आणि नंतर त्याला स्ट्रेचरवर मैदानाबाहेर नेण्यात आले. यावेळी, प्रेक्षकांनी त्यांच्या गोलंदाजाचं उत्साहानं कौतुक केलं.

न्यूझीलंडचा संघ चिंतेत : 2023 च्या सुरुवातीपासून पहिली कसोटी खेळणाऱ्या टिकनरला मॅट हेन्री आणि नॅथन स्मिथ जखमी झाल्यानंतर क्राइस्टचर्चमधील या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं. पहिल्या दिवशी तो न्यूझीलंडचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता, त्यानं 16 षटकांत 32 धावा देत 4 बळी घेतले. मात्र, त्याच्या दुखापतीमुळं न्यूझीलंड आणि संघ व्यवस्थापनासाठी मोठी चिंता निर्माण झाली आहे, कारण यजमान कीवी संघ आधीच जखमी गोलंदाजांच्या कमतरतेशी झुंजत आहे. बेन सियर्स, विल ओ'रोर्क आणि मॅट फिशर दुखापतीमुळं दुसरी कसोटी खेळत नाहीत आणि ब्लेअर टिकनर आता बाहेर पडण्याची शक्यता आहे.

शाई होपच्या सर्वाधिक धावा : वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावाबद्दल बोलायचं झाल्यास न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी पाहुण्या संघाला पहिल्या डावात 205 धावांपर्यंत रोखण्यात यश मिळवलं. वेस्ट इंडिजकडून शाई होपनं सर्वाधिक 48 धावा केल्या. टिकनरनं चार, तर मायकेल रेनं तीन विकेट घेतल्या. जेकब डफी आणि ग्लेन फिलिप्सने प्रत्येकी एक विकेट घेतली. वेस्ट इंडिजच्या 205 धावांच्या प्रत्युत्तरात कीवी संघानं दिवसअखेर बिनबाद 24 धावा केल्या असून ते अद्यापही 181 धावांनी मागे आहेत.

संपादकांची शिफारस

