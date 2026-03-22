टी-20 मालिकेच्या मध्यातच संघाचा कर्णधार बदलला; अष्टपैलू खेळाडू 103 सामन्यांनंतर पहिल्यांदाच करणार नेतृत्व

न्यूझीलंड क्रिकेट संघ मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळत आहे. यादरम्यान कीवी संघानं आपला कर्णधार बदलला आहे.

Published : March 22, 2026 at 10:11 AM IST

वेलिंग्टन NZ vs SA 4th T20I : न्यूझीलंड क्रिकेट संघ मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळत असून, आतापर्यंत तीन सामने खेळले गेले आहेत. यजमान संघानं यापैकी दोन सामने जिंकले आहेत, तर आफ्रिकन संघानं एक सामना जिंकला आहे. दोन्ही संघांमधील मालिकेतील चौथा सामना 22 मार्च रोजी वेलिंग्टन स्टेडियमवर खेळला जाईल. मात्र, त्याआधी, कीवी संघात कर्णधारपदासह मोठा बदल झाला आहे. जेव्हा न्यूझीलंडनं या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला, तेव्हा पहिल्या तीन सामन्यांसाठी मिचेल सँटनरला कर्णधार म्हणून नेमण्यात आलं होतं, तर शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी टॉम लॅथम कर्णधारपद भूषवणार होता. आता चौथ्या टी-20 सामन्यात दुखापतीमुळं तो संघाबाहेर झाला आहे.

जेम्स नीशम पहिल्यांदाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात कर्णधार : न्यूझीलंड क्रिकेटनं टॉम लॅथमला दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातून वगळल्याची घोषणा केली आहे. तिसऱ्या सामन्यात फलंदाजी करताना त्याच्या अंगठ्याला दुखापत झाली असून तो आगामी सामन्यात खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. लॅथमला वगळल्यामुळं, न्यूझीलंड क्रिकेटनं कर्णधारपद अनुभवी अष्टपैलू जेम्स नीशमकडे सोपवलं आहे, ज्यानं यापूर्वी कधीही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंड संघाचं नेतृत्व केलं नव्हतं. तो टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचं नेतृत्व करणारा 12वा खेळाडू ठरेल. नीशमनं आतापर्यंत 103 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे.

लॅथमच्या जागी टॉम ब्लंडेलची निवड : चौथ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातून टॉम लॅथमला वगळल्यानंतर, न्यूझीलंड क्रिकेटनं त्याच्या बदली खेळाडूंची घोषणा केली आहे, ज्यात यष्टीरक्षक-फलंदाज टॉम ब्लंडेलचा समावेश आहे. तंदुरुस्त नसल्यामुळं दोन्ही संघांतील अनेक महत्त्वाचे खेळाडू या मालिकेतून बाहेर झाले आहेत, ज्यात टॉम लॅथमचाही समावेश आहे, जो पाचव्या सामन्यासाठी तंदुरुस्त होण्याची शक्यता कमी आहे. मालिकेतील हा चौथा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असेल, ज्यात कीवी संघ विजय मिळवून अभेद्य आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल, तर आफ्रिकन संघ मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल.

