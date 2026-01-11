ETV Bharat / sports

27 वर्षांनंतर कीवींच्या सलामीवीरांचा भारतीय भूमीवर पराक्रम!

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. न्यूझीलंडच्या सलामी जोडीनं पहिल्या विकेटसाठी विक्रमी केली.

New Zealand Opener
डेव्हॉन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वडोदरा New Zealand Opener : भारतीय क्रिकेट संघ आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला 11 जानेवारीपासून सुरुवात झाली. पहिला वनडे सामना वडोदरा इथं खेळला जात आहे, ज्यात भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडच्या सलामी जोडीनं डावाची जोरदार सुरुवात केली. डेव्हॉन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स यांनी सावधपणे पहिल्याच षटकापासून भारतीय गोलंदाजांना आव्हान दिलं. पहिल्या 10 षटकांत न्यूझीलंडनं एकही विकेट न गमावता 49 धावा केल्या. पुढील 10 षटकांत दोन्ही सलामीवीरांनी केवळ आपलं अर्धशतकच पूर्ण केलं नाही तर संघाची धावसंख्या 100 च्या पुढं नेली. अशाप्रकारे, कॉनवे आणि हेन्री यांनी भारतीय भूमीवर एक विक्रम केला.

27 वर्षांनंतर झाला भारतात पराक्रम : वास्तविक डेव्हॉन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स यांनी पहिल्या विकेटसाठी 117 धावांची सलामी भागीदारी केली, ही न्यूझीलंडच्या सलामी जोडीसाठी वनडे सामन्यात भारतीय भूमीवर दुसरी सर्वोच्च सलामी भागीदारी आहे. यापूर्वीची सर्वोच्च सलामी भागीदारी नाथन अ‍ॅस्टल आणि क्रेग स्पियरमन यांच्या नावावर होती. 1999 मध्ये, नॅथन अ‍ॅस्टल आणि क्रेग स्पीअरमन यांनी राजकोटमध्ये 115 धावांची सलामी भागीदारी केली.

हर्षितनं मिळवून दिली पहिली विकेट : कॉनवे आणि निकोल्स यांच्याकडे सर्वाधिक सलामी भागीदारीचा विक्रम मोडण्याची उत्तम संधी होती, परंतु भारतीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणानं ते होण्यापासून रोखलं. 22व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर हर्षितनं हेन्री निकोल्सला बाद केले आणि भारताला पहिली विकेट मिळाली. हेन्री 62 धावा काढून बाद झाला. अशाप्रकारे, अँड्र्यू जोन्स आणि जॉन राईट यांचा भागीदारी विक्रम अबाधित राहिला. 1988 मध्ये, अँड्र्यू जोन्स आणि जॉन राईट यांनी भारतीय भूमीवर टीम इंडियाविरुद्ध पहिल्या विकेटसाठी 140 धावांची सलामी भागीदारी केली.

आदित्य अशोकला न्यूझीलंड संघात संधी : भारताविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यासाठी न्यूझीलंडच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये क्रिस्टीन क्लार्कला पदार्पणाची संधी मिळाली आहे, तर भारतीय वंशाचा खेळाडू आदित्य अशोकलाही स्थान मिळालं आहे. आदित्य अशोकचा जन्म भारतातील तामिळनाडूमध्ये झाला होता आणि तो चार वर्षांचा असताना त्याच्या कुटुंबासह न्यूझीलंडला गेला होता. या वनडे मालिकेत लेग-स्पिनर आदित्यला टीम इंडियाच्या फलंदाजांविरुद्ध खरी परीक्षा द्यावी लागेल.

हेही वाचा :

  1. 'दादा'ला मागे टाकत कोहलीचा आणखी एक 'विराट' विक्रम!
  2. टीम इंडियामध्ये दोन खेळाडूंचं बऱ्याच काळानंतर पुनरागमन; कीवी संघातही भारतीय वंशाच्या खेळाडूला संधी
  3. टीम इंडिया नव्या वर्षात नवीन मैदानावर खेळणार पहिली मॅच; रोहित-विराटला खेळताना फुकटात कुठं पाहायचं?

TAGGED:

NEW ZEALAND OPENER RECORD
DEVON CONWAY AND HENRY NICHOLLS
2ND BIGGEST OPENING STAND FOR NZ
117 RUNS PARTNERSHIP
NZ OPENER DEVON CONWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.