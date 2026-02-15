ETV Bharat / sports

दिग्गज कीवी गोलंदाज अचानक परतला मायदेशी; टी-20 विश्वचषकादरम्यान संघाला मोठा धक्का

Published : February 15, 2026 at 1:31 PM IST

नवी दिल्ली Lockie Ferguson : आयसीसी टी-20 विश्वचषकादरम्यान न्यूझीलंड क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसन अचानक स्पर्धा सोडून घरी परतत आहे. फर्ग्युसनला त्यांच्या पहिल्या मुलाच्या जन्माच्या खास प्रसंगी त्याची पत्नी एम्मासोबत त्याच्या कुटुंबासोबत राहायचं आहे आणि तो तात्पुरता संघाबाहेर गेला आहे. त्याच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की तो कॅनडाविरुद्धच्या अंतिम गट डी सामन्यासाठी अनुपलब्ध असेल. न्यूझीलंडसाठी हा सामना महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण ते सुपर-8 टप्प्यात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांची विजयी गती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, संघ व्यवस्थापनानं स्पष्ट केलं आहे की फर्ग्युसनसाठी हा वैयक्तिक आणि अतिशय खास कुटुंबाचा वेळ आहे आणि त्याच्या निर्णयाचा पूर्णपणे आदर करतो.

कोणत्याही बदली खेळाडूची घोषणा नाही : मुख्य प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर यांनी फर्ग्युसनच्या निर्णयाचं समर्थन करत म्हटलं आहे की हा लॉकी आणि एम्मासाठी एक अतिशय रोमांचक आणि भावनिक क्षण होता. संघाला आनंद आहे की तो या महत्त्वाच्या प्रसंगी त्याच्या कुटुंबासोबत राहू शकेल. प्रशिक्षकांनी असंही स्पष्ट केलं की सध्या कोणत्याही नवीन खेळाडूचा संघात समावेश केला जाणार नाही, कारण सुपर-8 टप्प्यापूर्वी फर्ग्युसन संघात पुन्हा सामील होण्याची शक्यता आहे. परंतु, खबरदारी म्हणून, प्रवासी राखीव खेळाडू बेन सीअर्स आणि कोल मॅककोंची संघासोबत उपस्थित आहेत आणि गरज पडल्यास त्यांना मुख्य संघात समाविष्ट केलं जाऊ शकते.

सर्वांचं लक्ष अंतिम गट टप्प्यातील सामन्यावर : न्यूझीलंडचा पुढील सामना 17 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई इथं कॅनडाविरुद्ध खेळणार आहे, हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 11:00 वाजता सुरु होईल. फर्ग्युसनच्या अनुपस्थितीमुळं गोलंदाजीच्या आक्रमणावर निश्चितच परिणाम होऊ शकतो, परंतु उर्वरित गोलंदाज जबाबदारी सांभाळण्यास सक्षम असतील असा संघ व्यवस्थापनाला विश्वास आहे. या महत्त्वाच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा संघ कसा कामगिरी करतो आणि फर्ग्युसन सुपर-8 टप्प्यात परत येऊ शकेल आणि पुन्हा चेंडूनं चमकू शकेल का यावर आता सर्वांचं लक्ष असेल.

न्यूझीलंडचा टी-20 विश्वचषक संघ : मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन अॅलन, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सेफर्ट, ईश सोधी, काइल जेमीसन.

प्रवासी राखीव खेळाडू : बेन सीअर्स आणि कोल मॅककोंची.

संपादकांची शिफारस

