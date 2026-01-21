विराट कोहलीची अव्वल स्थानावरुन एका आठवड्यातच घसरण; कीवींच्या फलंदाजानं रचला इतिहास
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेनंतर, आयसीसीने नवीन रँकिंग जाहीर केली. ज्यात न्यूझीलंडचा डॅरिल मिशेल नंबर वन फलंदाज बनला आहे.
Published : January 21, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 5:20 PM IST
मुंबई ICC ODI Rankings : भारतीय क्रिकेट संघाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीनं न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात प्रभावी फलंदाजी करत अव्वल स्थान पटकावलं होतं. मात्र यानंतर अवघ्या एका आठवड्यातच आयसीसी वनडे क्रमवारीत अव्वल स्थानावरुन घसरला आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडचा डॅरिल मिशेलनं इतिहास रचला आहे. त्यानं त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील सर्वोच्च रेटिंग मिळवलं आहे. तो आता आयसीसी वनडे क्रमवारीत मोठ्या फरकानं नंबर वन फलंदाज बनला आहे.
🚨 DARYL MITCHELL BECOMES THE NEW NO.1 RANKED ODI BATTER. 🚨 pic.twitter.com/QjSK28fT46— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 21, 2026
डॅरिल मिशेल आयसीसी वनडे क्रमवारीत अव्वल फलंदाज : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेच्या समाप्तीनंतर, आयसीसीनं नवीन वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. न्यूझीलंडचा सर्वात भक्कम फलंदाज डॅरिल मिशेलनं पुन्हा नंबर वन स्थान मिळवलं आहे. गेल्या आठवड्यात, तो दुसऱ्या क्रमांकावर होता, फक्त एक रेटिंग पॉइंट मागे पडला होता. यावेळी, त्यानं कोहलीला मागेच टाकलं नाही तर त्यानं महत्त्वपूर्ण आघाडी देखील प्रस्थापित केली आहे. त्याला या स्थानावरुन हटवणं आता कठीण होईल. मिशेलचं सध्याचे रेटिंग 845 आहे, जे त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च आहे.
Virat Kohli's reign as the No.1 ODI batter is over as an in-form New Zealander rises to the top 😲— ICC (@ICC) January 21, 2026
Details 👇https://t.co/G5NUvco7AM
विराट कोहलीचं शतक अपयशी : विराट कोहलीबद्दल बोलायचं झालं तर तो फक्त एका आठवड्यासाठी अव्वल स्थानावर राहिला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या शेवटच्या वनडे सामन्यात कोहलीनं शतक झळकावलं, परंतु भारतानं सामना आणि मालिका गमावली. कोहली स्वतःही आयसीसी वनडे क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. सध्या, आयसीसी वनडे क्रमवारीत कोहलीचं रेटिंग गेल्या आठवड्यात 784 होतं, जे आता 795 आहे. वेळापत्रकानुसार कोहली जुलैमध्ये खेळणार आहे, जे अजूनही बराच काळ दूर आहे, असं दिसतं की कोहलीला पुन्हा अव्वल स्थान मिळवणं सोपं होणार नाही.
रोहित शर्माही चौथ्या स्थानावर घसरला : इतकंच नाही तर माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मालाही यावेळी क्रमवारीत घसरण झाली आहे. तो आता चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. इब्राहिम झाद्रान आता डॅरिल मिशेल आणि विराट कोहलीच्या मागे तिसऱ्या स्थानावर गेला आहे. त्याचं रेटिंग 764 आहे. रोहित शर्माबद्दल बोलायचं झालं तर, तो आता एका स्थानावर घसरला आहे. त्याचं रेटिंग 757 आहे. जेव्हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिका सुरु झाली तेव्हा रोहित शर्मा पहिल्या क्रमांकावर होता, परंतु संपूर्ण मालिकेत त्याला एकही अर्धशतक करता आलं नाही. त्याचे परिणाम त्याला भोगावे लागले. संपूर्ण मालिकेत तो फक्त 61 धावा करु शकला.
आयसीसी वनडे क्रमवारीतील टॉप-5 फलंदाज :
- डॅरिल मिशेल : 845 रेटिंग
- विराट कोहली : 795 रेटिंग
- इब्राहिम झाद्रान : 764 रेटिंग
- रोहित शर्मा : 757 रेटिंग
- शुभमन गिल : 723 रेटिंग
हेही वाचा :