French Open 2026: अटीतटीच्या सामन्यात नोव्हाक जोकोविचचा विजय; महिला एकेरीत एलेना रायबाकिनाचं आव्हान संपुष्टात

तीन वेळा चॅम्पियन आणि माजी जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला नोव्हाक जोकोविच 2026 च्या फ्रेंच ओपन स्पर्धेतील पुरुष एकेरीच्या तिसऱ्या फेरीत पोहोचला आहे.

अटीतटीच्या सामन्यात नोव्हाक जोकोविचचा विजय (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 12:25 PM IST

पॅरिस French Open 2026 : तीन वेळा चॅम्पियन आणि माजी जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला नोव्हाक जोकोविच 2026 च्या फ्रेंच ओपन स्पर्धेतील पुरुष एकेरीच्या तिसऱ्या फेरीत पोहोचला आहे. जोकोविचनं एका चुरशीच्या सामन्यात फ्रान्सच्या व्हॅलेंटिन रॉयरला पराभूत केलं. तिसरा मानांकित जोकोविचनं रॉयरविरुद्ध शानदार कामगिरी करत 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 असा विजय मिळवला. सर्बियन खेळाडूनं तीन तास 28 मिनिटं चाललेल्या या सामन्यात रॉयरला हरवलं.

सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ होता खेळापासून दूर : विक्रमाची बरोबरी करणारा 24 ग्रँड स्लॅम विजेता जोकोविच, यावर्षी क्ले कोर्टवर फक्त एकच सामना खेळून फ्रेंच ओपनमध्ये दाखल झाला होता. मार्चमध्ये इंडियन वेल्स ओपनदरम्यान झालेल्या दुखापतीमुळं तो सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ खेळू शकला नव्हता. फ्रेंच ओपनमधील त्याच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये त्याला फ्रेंच खेळाडूंकडून कडव्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्यानं आपल्या पहिल्या सामन्यात जिओव्हानी अँपेची-पेरिकार्डला चार सेटच्या सामन्यात पराभूत केलं. त्यानंतर त्यानं रॉयरला हरवून या हंगामातील आपला विक्रम 9 विजय आणि 3 पराभव असा सुधारला.

एलेना रायबाकिनाचा प्रवास संपला : महिला एकेरीच्या सामन्यात, युलिया स्टारोडुब्त्सेवानं उल्लेखनीय पुनरागमन करत द्वितीय मानांकित एलेना रायबाकिनाला पराभूत केलं. जागतिक क्रमवारीत 55 व्या क्रमांकावर असलेल्या स्टारोडुब्त्सेवा, जिचा बुधवारपर्यंत अव्वल 10 खेळाडूंसमोर 0-6 असा रेकॉर्ड होता, तिनं या सामन्यात दमदार कामगिरी करत जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या रायबाकिनाला 3-6, 6-1, 7-6 असं पराभूत केलं. रायबाकिनानं या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियन ओपनचं विजेतेपद पटकावलं होतं.

इगा स्वियातेकचा तिसऱ्या फेरीत प्रवेश : चार वेळची चॅम्पियन इगा स्वियातेकनं सारा बेझेलेकला 6-2, 6-3 असं पराभूत करुन फ्रेंच ओपन महिला एकेरीच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. सर्व्हिसमधील काही चुका आणि 38 अनफोर्स्ड एरर्स करुनही, स्वियातेकनं बेझेलेकला हरवून तिसरी फेरी गाठली. माजी जागतिक क्रमांक 1 खेळाडू स्वियातेकनं 2020, 2022, 2023 आणि 2024 या वर्षांमध्ये फ्रेंच ओपनचं विजेतेपद पटकावलं आहे.

