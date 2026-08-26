US Open 2026: नोव्हाक जोकोविच-आर्यना सबालेन्का पहिल्याच सामन्यात पराभूत; स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात
आर्यना सबालेन्का महिला एकेरीमध्ये जागतिक क्रमवारीत अव्वल खेळाडू आहे. पुरुषांमध्ये नोव्हाक जोकोविचनं सर्वाधिक ग्रँड स्लॅम विजेतेपदं जिंकली आहेत.
Published : August 26, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई US Open 2026 : आर्यना सबालेन्का महिला एकेरीमध्ये जागतिक क्रमवारीत अव्वल खेळाडू आहे. पुरुषांमध्ये नोव्हाक जोकोविचनं सर्वाधिक ग्रँड स्लॅम विजेतेपदं जिंकली आहेत. हे दोन्ही दिग्गज खेळाडू 2026 च्या यूएस ओपनमध्ये मिश्र दुहेरीमध्ये जोडी बनून मैदानात उतरले होते. मात्र त्यांचा प्रवास पहिल्याच फेरीत संपला. कॅटेरिना सिनियाकोव्हा आणि हेन्री पॅटन यांनी त्यांच्याविरुद्ध सामना जिंकला.
Siniakova aces Djokovic on match point 😲— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Doubles world No.1s Katerina Siniakova and Henry Patten rally to take out Sabalenka/Djokovic 1-4, 4-2, 10-2! pic.twitter.com/OQpotGNO2h
पहिला सेट जिंकल्यानंतर पराभव : अव्वल मानांकित जोडीनं चांगली सुरुवात केली, पण त्यांना आपला वेग कायम ठेवता आला नाही आणि ते 1-4, 4-2, 10-2 नं हरलं. सबालेन्का आणि जोकोविच यांनी पहिला सेट अवघ्या 12 मिनिटांत जिंकला आणि दुसऱ्या सेटमध्ये ब्रेक मिळवला. मात्र, सिनियाकोव्हा आणि पॅटन यांनी लवकरच सामन्याचं चित्र पालटलं. महिला दुहेरीमध्ये, जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या सिनियाकोव्हानं जोकोविचविरुद्ध एस मारुन सामना संपवला.
स्वितोलिना आणि मॉनफिल्स उपांत्य फेरीत : एलिना स्वितोलिना आणि गेल मॉनफिल्स या दोघांनीही यूएस ओपनमध्ये आजपर्यंत एकही विजेतेपद जिंकलेलं नाही, पण यावेळी हे विवाहित जोडपं अखेर एकत्र ट्रॉफी जिंकू शकते. कॅटेरिना सिनियाकोवा आणि हेन्री पॅटन यांचा 5-4 (6), 4-5 (3) (10-8) असा पराभव करुन, ही पती-पत्नीची जोडी मिश्र दुहेरीच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारी पहिली टीम ठरली आहे. उपांत्य फेरीत स्वितोलिना आणि मॉनफिल्स यांचा सामना बेन्सिक आणि कोबोली यांच्याशी होईल, तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत मीरा आंद्रीवा आणि आंद्रे रुबलेव्ह यांचा सामना कॅरोलिना मुचोवा आणि याकूब मेंसिक यांच्याशी होईल.
Chemistry 💯— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Elina Svitolina and Gael Monfils are the first pair into the mixed doubles semifinals! pic.twitter.com/haD8IMSepi
सेरेना आणि अल्काराझही स्पर्धेतून बाहेर : सेरेना विल्यम्स आणि कार्लोस अल्काराझ यांनी पहिल्या फेरीतील सामना जिंकला, पण बेलिंडा बेन्सिक आणि फ्लाविओ कोबोली यांच्याकडून 5-4, 4-1 नं पराभूत झाल्यामुळं ते स्पर्धेतून बाहेर पडले. पहिल्या फेरीत सेरेना आणि अल्काराझ यांनी एरिन राउटलिफ आणि लॉईड ग्लासपूल यांचा 5-3, 4-1 असा पराभव केला. 2022 नंतर यूएस ओपनमधील सेरेनाचा हा पहिलाच सामना होता.
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