पॅरिस मास्टर्समध्ये दोन मोठे अपसेट! नोव्हाक जोकोविचसह जागतिक क्रमवारीतील अव्वल झ्वेरेव्ह स्पर्धेतून बाहेर
पॅरिस मास्टर्समध्ये नोव्हाक जोकोविचचा प्रवास संपला असून, जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला अलेक्झांडर झ्वेरेव्हदेखील स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
Published : November 5, 2026 at 2:32 PM IST
पॅरिस Paris Masters : पुरुष टेनिसमधील विद्यमान जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं अव्वल स्थानाकडे जाणाऱ्या आपल्या प्रवासाची सुरुवात पराभवानं केली. पॅरिस मास्टर्सच्या दुसऱ्या फेरीत इटलीच्या लॉरेन्झो मुसेटीकडून झ्वेरेव्हला 6-7, 2-6 असा पराभव पत्करावा लागला. या पराभवानं निराश झालेल्या या जर्मन खेळाडूनं आपली खराब कामगिरी मान्य करत म्हटलं, "मी खराब खेळलो. गेल्या काही महिन्यांतील हा कदाचित माझ्या सर्वात वाईट सामन्यांपैकी एक होता."
नोव्हाक जोकोविच पात्रता फेरीतील खेळाडूकडून पराभूत : झ्वेरेव्हनंतर, विक्रमी सात वेळा चॅम्पियन राहिलेला नोव्हाक जोकोविचही स्पर्धेतून बाहेर पडला. एका मोठ्या अनपेक्षित निकालात, ऑस्ट्रेलियन पात्रता फेरीतील खेळाडू रिंकी हिजिकटानं त्याला 2-6, 6-3, 6-3 असं पराभूत केलं. सात वेळा ग्रँड स्लॅम चॅम्पियन राहिलेल्या कार्लोस अल्काराझनं अमेरिकन ॲलेक्स मिशेलसेनला 7-6, 6-3 असं हरवलं. आपला सलग सहावा विजय नोंदवणाऱ्या या 23 वर्षीय खेळाडूचा सामना पुढील फेरीत मॅटेओ बेरेटिनीशी होईल.
A moment that he’ll NEVER forget 😱 Rinky Hijikata battles back to defeat 7-time champion Djokovic and reach the last 16! #RolexParisMasters https://t.co/hry4Slh03K— Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026
दहाव्या मानांकित जोकोविचनं हिजिकाटाविरुद्धच्या सामन्याची चांगली सुरुवात केली आणि पहिल्या सेटवर वर्चस्व गाजवलं. मात्र, दुसऱ्या सेटमध्ये 3-3 अशी बरोबरी झाल्यानंतर, त्यानं सलग तीन गेम्स गमावले. तिसऱ्या सेटच्या सुरुवातीलाच त्यानं आपल्या सपोर्ट स्टाफवर नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसलं. त्यानंतर सातव्या गेममध्ये त्याची सर्व्हिस ब्रेक झाली. हिजिकाटानं पुन्हा जोकोविचची सर्व्हिस ब्रेक केली आणि त्याचा बॅकहँड शॉट कोर्टच्या बाहेर गेल्यानं सामना त्याच्या नावावर झाला.
जोकोविच एटीपी फायनल्समध्ये पोहोचण्यात अपयशी : चोवीस ग्रँड स्लॅम विजेतेपदांचा मानकरी असलेल्या जोकोविचला, या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या एटीपी फायनल्समध्ये पोहोचण्याची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी पॅरिस मास्टर्सच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणं आवश्यक होतं. सातव्या मानांकित फ्रान्सिस टियाफोचा फ्रान्सच्या क्वेंटिन हॅलिसकडून 6-3, 1-6, 7-6 असा पराभव झाला. चौथ्या मानांकित डॅनियल मेदवेदेव इग्नासिओ बुईसकडून 6-4, 6-4 नं पराभूत होऊन स्पर्धेतून बाहेर पडला.
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