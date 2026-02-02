पाकिस्तानचा भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार; यापूर्वीही विश्वचषकात अनेकदा घडलं 'असं'
पाकिस्ताननं आगामी टी-20 विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला आहे. सुरक्षा किंवा इतर कारणांमुळं संघांनी यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधून माघार घेतली आहे.
Published : February 2, 2026 at 10:50 AM IST
मुंबई IND vs PAK World Cup Match : 2026 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या गट टप्प्यातील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करुन पाकिस्ताननं क्रिकेट जगतात खळबळ उडवून दिली आहे. हा सामना 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो इथं खेळला जाणार आहे. पाकिस्तान सरकारनं 1 फेब्रुवारी रोजी स्पष्ट केलं की त्यांचा संघ स्पर्धेत सहभागी होईल, परंतु भारताविरुद्ध मैदानात उतरणार नाही. भारतीय उपखंडातील क्रिकेट मंडळांमधील तणावाच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांगलादेशनं यापूर्वी भारतातील सुरक्षेच्या कारणास्तव टी-20 विश्वचषकातून माघार घेतली होती, तर स्कॉटलंडनं त्यांची जागा घेतली होती. मात्र, विश्वचषक इतिहासात एखाद्या संघानं विशिष्ट सामन्यातून किंवा संपूर्ण स्पर्धेतून माघार घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि राजकीय परिस्थितीमुळं यापूर्वी असं निर्णय अनेक वेळा घेण्यात आले आहेत.
इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजनं दिला होता श्रीलंकेला जाण्यास नकार : 1996 च्या वनडे विश्वचषकादरम्यान, श्रीलंका गृहयुद्धातून जात होता. स्पर्धेच्या फक्त दोन आठवड्यांपूर्वी, कोलंबोमध्ये झालेल्या बँकेतील बॉम्बस्फोटात 91 लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर, ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज दोघांनीही सुरक्षेच्या कारणास्तव सामना खेळण्यासाठी श्रीलंकेला जाण्यास नकार दिला. श्रीलंकेविरुद्ध खेळण्यास दोन्ही संघांना कोणताही आक्षेप नसला तरी, सुरक्षेच्या कारणास्तव ते मुंबईतच राहिले. परिणामी, दोन्ही सामन्यांमध्ये श्रीलंकेला वॉकओव्हर मिळाला. तरीही, तिन्ही संघ पुढच्या फेरीत पोहोचले.
इंग्लंडचा झिम्बाब्वेवर बहिष्कार : 2003 च्या वनडे विश्वचषकात इंग्लंड झिम्बाब्वेच्या हरारे इथं खेळणार होता. त्यावेळी ब्रिटनच्या टोनी ब्लेअर सरकारनं झिम्बाब्वेचे अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांच्याविरुद्ध कडक भूमिका घेतली होती. इंग्लंड संघाला गंभीर सुरक्षा चिंता होत्या, ज्या सामन्यापूर्वी मिळालेल्या धमक्यांमुळं आणखी वाढल्या. शेवटी, नासेर हुसेन यांच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड संघानं दौरा रद्द केला. झिम्बाब्वेला वॉकओव्हर मिळाला आणि इंग्लंड विश्वचषकातून बाहेर पडला.
जेव्हा न्यूझीलंडनं केनियाला जाण्यास दिला नकार : 2003 च्या विश्वचषकात, न्यूझीलंडनंही नैरोबीमध्ये केनियाविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला. न्यूझीलंड क्रिकेटनं सांगितलं की त्यांना दहशतवादी संघटना नैरोबीवर हल्ला करु शकतात अशी विश्वसनीय माहिती मिळाली होती. त्यानंतर न्यूझीलंडनं केनियाला वॉकओव्हर देऊन प्रवास न करण्याचा निर्णय घेतला. केनियानं या स्पर्धेत इतिहास रचला आणि उपांत्य फेरी गाठली.
आयसीसीची भूमिका काय : आयसीसीनं म्हटलं आहे की ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) कडून अधिकृत आणि लेखी माहितीची वाट पाहत आहे, परंतु असा निर्णय जागतिक क्रीडा स्पर्धेच्या भावनेविरुद्ध आहे. आयसीसीनं आपल्या निवेदनात स्पष्ट केलं आहे की विश्वचषकासारख्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत, सर्व पात्रताधारक संघ नियोजित वेळापत्रकानुसार समान अटींवर स्पर्धा करतात.
