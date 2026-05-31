Norway Chess: गुकेशचा प्रज्ञानंदला धक्का; महिला गटात दिव्या देशमुख अव्वल स्थानी

ओस्लो इथं सुरु असलेल्या नॉर्वे चेस 2026 स्पर्धेच्या पाचव्या फेरीत पुन्हा एकदा रोमांचक सामने पाहायला मिळाले.

महिला गटात दिव्या देशमुख अव्वल स्थानी
Published : May 31, 2026 at 1:47 PM IST

Norway Chess : ओस्लो इथं सुरु असलेल्या नॉर्वे चेस 2026 स्पर्धेच्या पाचव्या फेरीत पुन्हा एकदा रोमांचक सामने पाहायला मिळाले. पुरुष गटात, विश्वविजेता डी. गुकेशनं आर. प्रज्ञानानंदला पराभूत करुन एक महत्त्वपूर्ण विजय मिळवला, तर महिला गटात भारताच्या दिव्या देशमुखनं विजय मिळवून गुणतालिकेत आघाडी घेतली.

भारतीय सामन्यात गुकेशचा विजय : पाचव्या फेरीतील सर्वाधिक चर्चेत असलेला सामना दोन तरुण भारतीय ग्रँडमास्टर्स, गुकेश आणि प्रज्ञानानंद यांच्यात खेळला गेला. सामन्याच्या बहुतांश वेळेस प्रज्ञानानंद चांगल्या स्थितीत होता आणि त्यानं नियंत्रण राखलं होतं. मात्र, गुकेशनं अंतिम टप्प्यात संधी साधली. वेळेच्या दबावाखाली आणि वाढत्या तणावामुळं प्रज्ञानानंद आपली आघाडी टिकवू शकला नाही. त्यानंतर गुकेशनं परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवलं आणि विजय निश्चित केला.

वेस्ली सो चा कार्लसेनला धक्का : जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या मॅग्नस कार्लसेनला अमेरिकेच्या वेस्ली सो कडून पराभव पत्करावा लागला. सामना एक दीर्घ, रणनीतिक लढाई होती, पण वेस्ली सो नं एंडगेममध्ये हळूहळू आघाडी घेतली. कार्लसेननं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण वेस्ली सो नं आपली पकड कायम ठेवली आणि क्लासिकल सामन्यात एक महत्त्वपूर्ण विजय मिळवला. दुसऱ्या क्लासिकल सामन्यात, स्पर्धेतील अव्वल खेळाडू अलीरेझा फिरौजा आणि व्हिन्सेंट केमर यांच्यातील सामना बरोबरीत सुटला. फिरौजानं त्यानंतरचा आर्मागेडन सामना जिंकून अतिरिक्त गुण मिळवले आणि गुणतालिकेतील आपली आघाडी आणखी मजबूत केली.

महिला गटात दिव्या देशमुखची प्रभावी कामगिरी : महिला गटात, भारताच्या दिव्या देशमुखनं झू जिनरला पराभूत करुन दिवसातील एकमेव क्लासिकल विजय नोंदवला. सामना बऱ्याच काळासाठी अटीतटीचा राहिला, पण वेळेच्या मर्यादेतील टप्प्यात दिव्यानं उत्कृष्ट खेळ करत आपल्या आघाडीचं विजयात रुपांतर केलं. या विजयामुळं, स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करण्यापूर्वी दिव्यानं गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर एकट्यानं कब्जा केला आहे.

आर्मागेडॉनमध्ये हम्पीला यश : दुसऱ्या एका सामन्यात, युक्रेनच्या ॲना मुझीचुक आणि बिबिसारा असोबायेवा यांच्यातील क्लासिकल सामना अनिर्णित राहिला. मुझीचुकनं नंतर आर्मागेडॉन टायब्रेक जिंकून अतिरिक्त गुण मिळवले. विद्यमान महिला विश्वविजेती जू वेनजुन आणि भारताची कोनेरु हम्पी यांच्यातील क्लासिकल सामनाही अनिर्णित राहिला. दोन्ही खेळाडूंमध्ये एक रणनीतिक लढाई झाली, परंतु कोणालाही निर्णायक आघाडी मिळवता आली नाही. त्यानंतर सामना आर्मागेडॉनमध्ये गेला, जिथं हम्पीनं उत्कृष्ट कामगिरी करत विजय मिळवला आणि अतिरिक्त गुण मिळवले. पाचव्या फेरीनंतर पुरुष गटातील अव्वल स्थानासाठीची शर्यत अधिक रोमांचक झाली आहे, तर महिला गटात दिव्या देशमुखनं विजेतेपदासाठी एक प्रबळ दावेदार म्हणून स्वतःला सिद्ध केलं आहे.

