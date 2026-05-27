Norway Chess: मराठमोळ्या दिव्याची विजयी 'चाल', आर्मागेडॉनमध्ये हम्पीचा पराभव; गुकेश-प्रज्ञानंदाची मात्र निराशा

मराठमोळ्या दिव्या देशमुखनं नॉर्वे बुद्धिबळ महिला गटात शानदार कामगिरी करत, आर्मागेडॉन सामन्यात भारतीय दिग्गज कोनेरु हम्पीचा पराभव केला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 10:14 AM IST

Norway Chess : मराठमोळ्या दिव्या देशमुखनं नॉर्वे बुद्धिबळ महिला गटात शानदार कामगिरी करत, आर्मागेडॉन सामन्यात भारतीय दिग्गज कोनेरु हम्पीचा पराभव केला. ओस्लो येथील डिकमन ब्योर्विका ग्रंथालयात खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात दोन्ही भारतीय खेळाडूंमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. क्लासिकल गेममध्ये पांढऱ्या सोंगट्यांनी खेळताना, दिव्यानं आक्रमक सुरुवात केली आणि राजाच्या बाजूवर सतत दबाव टाकला. तिची चाल सामन्यातील एक निर्णायक वळण ठरली, ज्यामुळं हम्पी कठीण परिस्थितीत सापडली. मात्र, नंतर दोन्ही खेळाडूंनी सामना बरोबरीत सोडवण्याचं मान्य केलं, ज्यामुळं सामना आर्मागेडॉनमध्ये गेला.

दिव्याचा आर्मागेडॉनमध्ये हम्पीवर विजय : आर्मागेडॉन सामन्यात, दिव्यानं एंडगेममध्ये उत्कृष्ट रणनीती दाखवली. तिच्या घोड्याच्या सक्रियतेमुळं आणि राणीच्या बाजूच्या फायद्यामुळं हम्पी सतत दबावाखाली होती. प्याद्यावरील आणि महत्त्वाच्या चौकांवरील तिच्या नियंत्रणामुळं दिव्याला निर्णायक आघाडी मिळाली. अखेरीस, आणखी एका चालीनंतर, हम्पीची स्थिती कमकुवत झाली आणि तिला हार मानावी लागली. नॉर्वे बुद्धिबळ महिला स्पर्धेत दिव्याचा हा सलग दुसरा आर्मागेडॉन विजय होता.

गुकेश आणि प्रज्ञानानंद यांचा पराभव : दुसरीकडे ओपन गटातील भारतीय खेळाडूंसाठी हा दिवस चांगला नव्हता. प्रज्ञानानंद फ्रेंच ग्रँडमास्टर अलीरेझा फिरौजाकडून पराभूत झाला. फिरौजानं उत्कृष्ट रणनीतिक खेळ दाखवत संपूर्ण सामन्यात प्रज्ञानानंदला दबावाखाली ठेवलं. उत्तम प्याद्यांची रचना आणि सक्रिय हत्तीमुळं फिरौजानं क्वीन्स गॅम्बिट डिक्लाइंड ओपनिंगमध्ये आघाडी घेतली. त्यानंतर प्रज्ञानानंदनं आपला पराभव मान्य केला. या विजयामुळं फिरौजा सहापैकी सहा गुणांसह ओपन गटात अव्वल स्थानी पोहोचला. गुकेशनं अमेरिकन ग्रँडमास्टर वेस्ली सो विरुद्धचा क्लासिकल सामना बरोबरीत सोडवला, पण आर्मागेडॉनमध्ये तो पराभूत झाला. वेस्ली सो नं अचूक चाली खेळून गुकेशची राजाकडील बाजू कमकुवत केली आणि निर्णायक हल्ला चढवला.

कार्लसेनचाही विजय : दुसरीकडे, जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या मॅग्नस कार्लसेननं जर्मनीच्या व्हिन्सेंट केमरविरुद्ध आर्मागेडॉन सामना जिंकला. सामन्यानंतर, कार्लसेननं आपल्या खेळावर विनोदी टिप्पणी केली, तो म्हणाला, "मला वाटतं की हा सामना पूर्णपणे लज्जास्पद होता. असं वाटत होतं की आमची प्रत्येक चाल ही स्थितीविषयक चूक होती."

